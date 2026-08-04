Bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất: Việt Nam rộng cửa vào bán kết

ĐT Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Indonesia ngay trên sân Pakansari ở lượt trận thứ 4 bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vào bán kết và đẩy đội chủ nhà vào tình thế rất khó.

Các học trò HLV Kim Sang Sik nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo khác biệt với các pha lập công của Văn Vĩ (phút 6), Hai Long (phút 15) và Xuân Son (phút 71). Trong khi đó, thủ môn Lê Giang Patrik thi đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua, giúp ĐT Việt Nam giữ sạch lưới để hoàn tất chiến thắng 3-0 ngay trên sân khách.

Cập nhật bảng xếp hạng ASEAN Cup 2026 mới nhất tính sau loạt trận thứ 4 bảng A.

Kết quả này giúp ĐT Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm sau 3 trận, bằng điểm Singapore nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại vượt trội (+10 so với +3). Indonesia tụt xuống vị trí thứ ba với 6 điểm, trong khi Campuchia có 3 điểm và Timor Leste chưa có điểm nào sau 4 lượt trận.

Với cục diện hiện tại, Việt Nam chỉ cần không thua Campuchia ở lượt trận cuối là chắc chắn giành vé vào bán kết. Ngược lại, Indonesia buộc phải đánh bại Singapore để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở bảng B, Thái Lan cũng đang nắm lợi thế lớn khi dẫn đầu với 6 điểm sau 2 trận và hiệu số +7. Malaysia xếp thứ hai với 6 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

Myanmar và Philippines cùng có 3 điểm sau 2 lượt đấu, vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp. Trong khi đó, Lào đã toàn thua cả 3 trận, chưa có điểm nào và đã bị loại.

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