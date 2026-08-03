Kết quả ASEAN Cup 2026 hôm nay 3/8: Campuchia thắng đậm trước khi gặp Việt Nam

19:33

Campuchia giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Timor Leste ở lượt trận áp chót bảng A ASEAN Cup 2026, qua đó tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu quan trọng với ĐT Việt Nam ở lượt trận cuối.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Campuchia chủ động dâng cao đội hình và gây sức ép liên tục lên phần sân đối phương. Đội chủ nhà sớm tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, trong khi Timor Leste cũng đáp trả bằng những pha phản công sắc bén. Phút 6, Zion Cruz có cơ hội mở tỷ số nhưng không thắng được thủ môn Campuchia.

Sau nhiều pha hãm thành, Campuchia cụ thể hóa ưu thế ở phút 16. Từ pha đi bóng khéo léo bên cánh trái của Phat Sokha, Hav Soknet bật cao đánh đầu cận thành, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng giúp đội chủ nhà chơi hưng phấn hơn, kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1. Trong khi đó, Timor Leste cầm bóng nhiều thời điểm nhưng thiếu sắc bén ở những đường chuyền quyết định và các tình huống cố định.

Bước sang hiệp 2, Timor Leste đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Dù vậy, hàng thủ Campuchia vẫn duy trì sự chắc chắn. Đội khách bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất ở phút 60 khi Zion Cruz không thể tận dụng tình huống phản công với lợi thế quân số.

Ngay sau pha bỏ lỡ này, Timor Leste phải trả giá. Phút 63, Campuchia tổ chức tấn công bên cánh trái trước khi căng ngang để Hav Soknet băng vào đệm bóng cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỷ số lên 2-0.

Những phút còn lại, Timor Leste tiếp tục dồn lên nhưng vấp phải sự xuất sắc của thủ môn Campuchia. João Rangel bỏ lỡ cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 86, thậm chí còn bị lật cổ chân sau pha tiếp đất. Khi đội khách mải mê tấn công, Campuchia tung đòn phản công quyết định ở phút 90. Từ đường tạt bóng bên cánh trái, Mon Rado đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Với 3 điểm trọn vẹn, Campuchia có màn chạy đà hoàn hảo trước cuộc chạm trán ĐT Việt Nam ở lượt trận cuối bảng A. Trong khi đó, Timor Leste tiếp tục trắng tay và chính thức khép lại hành trình tại ASEAN Cup 2026 mà chưa giành được điểm số nào.