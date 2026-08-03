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Thái Lan tự tin gieo sầu cho Philippines để vào bán kết ASEAN Cup 2026

Thứ Hai, 17:25, 03/08/2026
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VOV.VN - Chia sẻ với truyền thông, HLV Anthony Hudson đánh giá cao Philippines, nhưng vẫn tự tin cùng Thái Lan giành chiến thắng để rộng cửa vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Thái Lan sẽ có chuyến làm khách trước Philippines ở lượt trận thứ 4 bảng B ASEAN Cup 2026. Đây là trận đấu mà nếu giành chiến thắng, “Voi chiến” sẽ rộng cửa tiến vào bán kết.

Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu, HLV Anthony Hudson khẳng định đội tuyển Thái Lan sẽ không được phép chủ quan khi chạm trán Philippines. Ông cho biết: “Trước hết, chúng tôi phải dành sự tôn trọng cho Philippines. Họ là đội bóng nguy hiểm với một HLV rất giỏi. Chúng tôi đã phân tích kỹ từng cầu thủ và nhiều trận đấu gần đây của họ. Philippines có cách tổ chức lối chơi tốt và hoàn toàn có thể gây ra nhiều khó khăn cho Thái Lan”.

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HLV Anthony Hudson đánh giá cao Philippines, nhưng vẫn tự tin cùng Thái Lan giành chiến thắng (Ảnh: FAT).

Mặc dù tôn trọng đối thủ, nhưng HLV Anthony Hudson cũng khẳng định: “Tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của toàn đội, từ những cầu thủ giàu kinh nghiệm đến các cầu thủ trẻ. Điều quan trọng nhất lúc này là tập trung cho từng trận đấu và tiếp tục phát triển”.

Trong khi đó, thủ môn Kampol Pathom-attakul cũng khẳng định điều kiện thời tiết mưa nhiều tại Philippines sẽ không ảnh hưởng đến mục tiêu giành chiến thắng của Thái Lan. Anh cho biết: “Thời tiết ở Philippines có đôi chút khác biệt so với Thái Lan, nhưng đó không phải lý do để bào chữa. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ về thể lực và sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất”.

“Giải đấu còn rất dài. Chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ, trong đó có Philippines. Toàn đội chỉ tập trung vào trận đấu trước mắt, tiếp tục hoàn thiện về thể lực, chiến thuật và hướng đến một màn trình diễn tốt nhất” - Kampol Pathom-attakul chia sẻ thêm.

Trận đấu giữa Philippines vs Thái Lan tại bảng B ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 4/8. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
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