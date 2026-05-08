Bảng xếp hạng FIFA mới nhất: Việt Nam áp sát top 10 thế giới

Thứ Sáu, 21:06, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - ĐT Futsal nữ Việt Nam được cộng điểm và áp sát top 10 thế giới trên bảng xếp hạng Futsal FIFA mới cập nhật tháng 5/2026.

Trang chủ FIFA đã công bố bảng xếp hạng Futsal thế giới tháng 5/2026. Trên bảng xếp hạng Futsal nữ thế giới, ĐT Futsal nữ Việt Nam vẫn đứng thứ 11 nhưng được cộng thêm 8,36 điểm trong khi ĐT Futsal nữ Iran đứng thứ 10 không được cộng thêm điểm nào.

Hiện tại, ĐT Futsal nữ Việt Nam đang có 1142,22 điểm còn ĐT Futsal nữ Iran sở hữu 1157,19 điểm. Biến động duy nhất trong top 10 thế giới trên bảng xếp hạng Futsal nữ của FIFA là việc ĐT Futsal nữ Thái Lan vươn lên đứng thứ 7 còn ĐT Futsal nữ Colombia rơi xuống hạng 8.

ĐT Futsal nữ Brazil hiện đứng đầu thế giới trên bảng xếp hạng Futsal nữ của FIFA, xếp sau lần lượt là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Argentina, Italia, Nhật Bản, Thái Lan, Colombia, Nga và Iran.

ĐT Futsal nữ Việt Nam đứng thứ 11 thế giới trên bảng xếp hạng Futsal nữ của FIFA
ĐT Futsal Việt Nam đứng thứ 22 thế giới trên bảng xếp hạng Futsal nam của FIFA

Trên bảng xếp hạng Futsal nam của FIFA, ĐT Futsal Việt Nam bị trừ 9,59 điểm, tụt 2 bậc và không còn góp mặt trong top 20 thế giới. Lúc này, ĐT Futsal Việt Nam đang đứng thứ 22 thế giới với 1191,44 điểm.

ĐT Futsal Brazil tiếp tục giữ hạng 1 thế giới trên bảng xếp hạng Futsal nam của FIFA, xếp sau trong top 10 lần lượt là Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Argentina, Iran, Morocco, Nga, Kazakhstan, Ukraine và Pháp.

Hoàng Long/VOV.VN
Lịch thi đấu lượt đi giải Futsal HDBank VĐQG 2026

VOV.VN - Lịch thi đấu lượt đi giải Futsal HDBank VĐQG 2026 với các trận đấu diễn ra từ ngày 9/5.

Thắng kịch tính Indonesia, Thái Lan lần thứ 17 vô địch futsal Đông Nam Á

VOV.VN - Đội tuyển futsal Thái Lan giành chiến thắng 2-1 trước Indonesia trong trận chung kết kịch tính, qua đó lần thứ 17 đăng quang tại giải futsal Đông Nam Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam thắng đậm Australia ở giải futsal Đông Nam Á 2026

VOV.VN - Đội tuyển futsal Việt Nam khép lại hành trình tại giải futsal Đông Nam Á 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 4-0 trước Australia, qua đó giành huy chương đồng.

