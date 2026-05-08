Giải Futsal HDBank VĐQG 2026: Mỗi câu lạc bộ được dùng 1 ngoại binh

Sự kiện đánh dấu cột mốc 10 năm liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức hệ thống giải futsal quốc gia, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).

Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ được tổ chức tại 2 thành phố lớn là Hà Nội (Nhà thi đấu Cầu Giấy) và TP Hồ Chí Minh (Nhà thi đấu futsal Phường Chánh Hưng) theo thể thức sân nhà - sân khách. Giải diễn từ 9/5 đến 25/7 với 8 đội tham dự gồm: Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ TP.HCM, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam TP.HCM và Tân Hiệp Hưng TP.HCM. Mỗi Câu lạc bộ (CLB) được đăng ký 1 ngoại binh và 1 cầu thủ gốc Việt Nam. Giải tiếp tục áp dụng thể thức vòng tròn hai lượt (sân nhà - sân khách) để tính điểm xếp hạng chung cuộc.

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026 nhấn mạnh: “Mùa giải 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi tròn 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, với sự đồng hành của Nhà tài trợ Kim cương HDBank, tổ chức và phát triển hệ thống các giải futsal quốc gia. Trong suốt một thập kỷ qua, đây không chỉ là sự phối hợp tổ chức một giải đấu thuộc hệ thống thi đấu chính thức của bóng đá Việt Nam, mà còn là hành trình bền bỉ kiến tạo nền tảng cho sự phát triển của futsal nước nhà.

Qua từng mùa giải, VOV luôn nỗ lực đổi mới cả về công tác tổ chức lẫn truyền thông, phát huy thế mạnh của một cơ quan báo chí quốc gia để lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh futsal tới đông đảo công chúng, qua đó góp phần nâng tầm vị thế của bộ môn này trong đời sống thể thao Việt Nam.

Bước sang mùa giải 2026, Ban tổ chức sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả tích cực đã đạt được, đồng thời đẩy mạnh đổi mới để nâng cao chất lượng chuyên môn, gia tăng sức hút với khán giả. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các câu lạc bộ, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa VOV và VFF, chúng tôi tin tưởng mùa giải năm nay sẽ mang đến những trận cầu hấp dẫn, tạo sức lan tỏa lớn hơn nữa, góp phần đưa futsal Việt Nam tiếp tục vươn lên những tầm cao mới”.

Điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là sự gắn kết chặt chẽ với hệ thống thi đấu quốc tế, sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định tái khởi động giải đấu dành cho cấp CLB. Theo quy định, đội vô địch Giải Futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ đại diện Việt Nam tham dự Giải futsal các CLB châu Á 2027, trong khi đội á quân giành quyền góp mặt tại Giải vô địch các CLB futsal Đông Nam Á 2027, với điều kiện đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cấp phép của AFC/AFF..

Đại diện VFF nhấn mạnh vai trò quan trọng của giải đấu trong hệ thống thi đấu quốc gia, đồng thời khẳng định đây là sân chơi giàu ý nghĩa để các CLB futsal giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn.

Ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: “Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các đội bóng cùng nỗ lực từ Ban Tổ chức, Giải futsal HDBank VĐQG 2026 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, cổ vũ của khán giả, đồng thời thể hiện rõ nét sự tiến bộ về chuyên môn, qua đó phát hiện thêm nhiều nhân tố chất lượng cho đội tuyển Futsal Quốc gia. VFF ghi nhận sự đồng hành tích cực của Đài Tiếng nói Việt Nam trong công tác tổ chức những mùa giải vừa qua, góp phần đảm bảo môi trường thi đấu chuyên nghiệp, đồng thời đưa các trận đấu đến gần hơn với người hâm mộ thông qua hệ thống truyền thông đa nền tảng”.

Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026 diễn ra trong bối cảnh futsal Việt Nam gặt hái nhiều thành tích nổi bật trên đấu trường quốc tế. Trong năm 2025, đội tuyển đã có bước nhảy vọt tới 6 bậc, từ nhóm ngoài Top 20 để chính thức góp mặt trong nhóm những đội futsal mạnh nhất thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất của futsal nam Việt Nam kể từ khi FIFA công bố bảng xếp hạng futsal thế giới. Tại Giải Futsal châu Á 2026, đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng loại và giành quyền vào tứ kết, khẳng định bước tiến mạnh mẽ về chuyên môn.

Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026 sẽ phát sóng trên các kênh truyền hình: SCTV22 Ssport1; Phát thanh trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông; Trực tuyến trận đấu trên VOV.VN, VTCNews, Hệ thống nội dung số VOVLive, VOVFutsal; các nền tảng số của VFF. Tiếp tục đặt trọng tâm với phương thức truyền thông qua các nền tảng mạng xã hội trong mùa giải 2026, Ban Tổ chức đã mở rộng phạm vi tiếp cận của công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao nói chung và bóng đá futsal nói riêng trên phạm vi toàn quốc thông qua việc cung cấp tín hiệu trực tuyến giải đấu cho nhiều nền tảng số uy tín về thể thao.

Đây là năm thứ 10 liên tiếp Ngân hàng HDBank đồng hành cùng các giải đấu cao nhất của bộ môn bóng đá trong nhà, trong đó có Giải Futsal HDBank VĐQG, với tư cách là Nhà tài trợ Kim cương. “Thắp lửa” cho Futsal Việt Nam mùa giải năm thứ 10, HDBank tự hào góp phần đưa Futsal Việt Nam vươn lên tầm cao mới, kiến tạo hình ảnh Việt Nam khoẻ mạnh, thân thiện, năng động. Đây cũng là một phần quan trọng trong triết lý phát triển bền vững của HDBank, trong chiến lược không tách rời mục tiêu phát triển bền vững khỏi các hoạt động kinh doanh.

Đại diện Lãnh đạo HDBank cho biết: “Năm thứ 10 HDBank đồng hành cùng các giải Futsal như một hoạt động của chương trình phát triển bền vững. Với hoạt động này, HDBank mong muốn góp phần nâng cao chất lượng giải đấu, tạo sân chơi hấp dẫn cho các Câu lạc bộ Futsal, và đa dạng hóa hoạt động thể thao địa phương tại Việt Nam.

Những dấu ấn thành công của 9 mùa giải Futsal đã góp phần đưa bóng đá Việt Nam vươn tầm vị thế trên trường quốc tế, qua đó, hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động, khỏe mạnh gần hơn với thế giới và đưa thế giới đến gần hơn với Việt Nam. Chúng ta cùng hy vọng những thành công tiếp nối cho mùa giải mới - Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2026”.