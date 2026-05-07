Lịch thi đấu lượt đi giải Futsal HDBank VĐQG 2026 với các trận đấu diễn ra từ ngày 9/5 tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội) và nhà thi đấu phường Chánh Hưng (TP.HCM).

Giải năm nay có sự tham dự của 8 đội: Hà Nội, Luxury Hạ Long, Sahako, Trẻ TP.HCM, Sài Gòn Titans, Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam, Tân Hiệp Hưng.

Mỗi vòng đấu sẽ là những cuộc cạnh tranh quyết liệt, nơi các đội bóng không chỉ hướng tới những điểm số đầu tiên mà còn muốn khẳng định tham vọng trong mùa giải đặc biệt đánh dấu 10 năm Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng VFF, với sự đồng hành của Ngân hàng HDBank, tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia.