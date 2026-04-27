Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia: Đồng Nai vững vàng tiến đến ngôi vô địch

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia sau vòng 16 được người hâm mộ quan tâm khi Đồng Nai tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng. Làm khách của Quy Nhơn United, Đồng Nai giành chiến thắng với tỉ số 2-1 nhờ những pha lập công của Thành Lộc và Tự Nhân.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất quốc gia mới nhất.

Để thua trong trận đấu vừa qua, Quy Nhơn United hiện gần như đã hết hy vọng đua vô địch khi kém đội đầu bảng Đồng Nai khoảng cách 11 điểm. Dù vậy, Quy Nhơn United vẫn còn cơ hội cạnh tranh suất đá play-off để lên hạng mùa sau khi đang kém đội nhì bảng Bắc Ninh khoảng cách 5 điểm.

Dù gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách trước Phú Thọ, Bắc Ninh vẫn giành chiến thắng 3-1 để tiếp tục đứng ở vị trí nhì bảng, đồng thời bám đuổi Đồng Nai trong cuộc đua vô địch với khoảng cách 6 điểm. Với kết quả này, cuộc đua vô địch hiện tại chỉ còn hai ứng viên là Đồng Nai và Bắc Ninh.

