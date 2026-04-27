  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ghi hattrick bàn thắng, Đình Bắc bay cao trong danh sách vua phá lưới V-League

Thứ Hai, 09:37, 27/04/2026
VOV.VN - Danh sách vua phá lưới V-League đang nhận được sự chú ý khi Đình Bắc đang có những bước tiến mạnh mẽ thời gian gần đây.

Danh sách vua phá lưới V League mùa này đang chứng kiến sự thăng hoa của Đình Bắc với phong độ ấn tượng trong màu áo CAHN. Đình Bắc đã ghi 7 bàn trong 4 trận gần nhất của CAHN tại V-League.

ghi hattrick ban thang, Dinh bac bay cao trong danh sach vua pha luoi v-league hinh anh 1
Đình Bắc ghi 7 bàn trong 4 trận gần nhất trong màu áo CAHN (Ảnh: Hoài Thương)

Đình Bắc ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này trong trận đấu với Đà Nẵng (cú đúp). Sau đó, Đình Bắc lần lượt ghi bàn khi gặp PVF-CAND, CA TP.HCM và gần nhất là SLNA (hattrick).

Với chuỗi làm bàn ấn tượng này, Đình Bắc đã nhanh chóng lọt vào top 9 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League mùa này. Đình Bắc đang có số bàn thắng bằng với Geovane và Friday (Ninh Bình).

Trong số các chân sút nội, Đình Bắc chỉ đứng sau Hoàng Hên (Hà Nội FC). Hiện tại, Hoàng Hên đã ghi được 9 bàn thắng tại V-League. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại, Đình Bắc hoàn toàn có thể cạnh tranh cho vị trí chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League mùa này.

Hiện tại, Alan (CAHN) vẫn là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League mùa này với 14 bàn. Các cầu thủ đứng sau lần lượt là Lucao (Thể Công Viettel) với 11 bàn, Tagueu (Hải Phòng) với 10 bàn, Olaha (SLNA) và Hoàng Hên (Hà Nội FC) với 9 bàn, Leo Artur (CAHN) với 8 bàn.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026
Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

VOV.VN - VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng đã có thành tích được đánh giá là ấn tượng để giành HCB nội dung bơi đường dài 5km tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á.

Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

Nguyễn Huy Hoàng xuất sắc giành HCB tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á 2026

VOV.VN - VĐV bơi Nguyễn Huy Hoàng đã có thành tích được đánh giá là ấn tượng để giành HCB nội dung bơi đường dài 5km tại Đại hội Thể thao bãi biển châu Á.

Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng
Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (25/4), tại thành phố Đà Nẵng, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21.

Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng

Gần 8.000 VĐV tạo không khí sôi động kỳ nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (25/4), tại thành phố Đà Nẵng, Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng tổ chức giải chạy AirAsia RedRun Đà Nẵng 2026 - Quán quân 21.

Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik
Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường gây ấn tượng khi có 3 bàn thắng cho CLB TP.HCM trong 2 vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025/2026.

Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường gây ấn tượng khi có 3 bàn thắng cho CLB TP.HCM trong 2 vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025/2026.

