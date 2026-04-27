Ghi hattrick bàn thắng, Đình Bắc bay cao trong danh sách vua phá lưới V-League

Danh sách vua phá lưới V League mùa này đang chứng kiến sự thăng hoa của Đình Bắc với phong độ ấn tượng trong màu áo CAHN. Đình Bắc đã ghi 7 bàn trong 4 trận gần nhất của CAHN tại V-League.

Đình Bắc ghi bàn thắng đầu tiên tại V-League mùa này trong trận đấu với Đà Nẵng (cú đúp). Sau đó, Đình Bắc lần lượt ghi bàn khi gặp PVF-CAND, CA TP.HCM và gần nhất là SLNA (hattrick).

Với chuỗi làm bàn ấn tượng này, Đình Bắc đã nhanh chóng lọt vào top 9 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League mùa này. Đình Bắc đang có số bàn thắng bằng với Geovane và Friday (Ninh Bình).

Trong số các chân sút nội, Đình Bắc chỉ đứng sau Hoàng Hên (Hà Nội FC). Hiện tại, Hoàng Hên đã ghi được 9 bàn thắng tại V-League. Nếu tiếp tục duy trì được phong độ như hiện tại, Đình Bắc hoàn toàn có thể cạnh tranh cho vị trí chân sút nội ghi nhiều bàn nhất V-League mùa này.

Hiện tại, Alan (CAHN) vẫn là chân sút dẫn đầu danh sách vua phá lưới V-League mùa này với 14 bàn. Các cầu thủ đứng sau lần lượt là Lucao (Thể Công Viettel) với 11 bàn, Tagueu (Hải Phòng) với 10 bàn, Olaha (SLNA) và Hoàng Hên (Hà Nội FC) với 9 bàn, Leo Artur (CAHN) với 8 bàn.

