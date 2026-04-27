Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CAHN tiến sát ngôi vô địch

Cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 chứng kiến bước ngoặt tại vòng 20 khi CAHN giành chiến thắng 4-2 trước SLNA còn Thể Công Viettel bị Đà Nẵng cầm hòa 3-3. Qua đó, CAHN tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng 51 điểm và nới rộng cách biệt với Thể Công Viettel lên thành 9 điểm.

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa, CAHN đang nắm lợi thế rất lớn trên đường đua vô địch V-League mùa này. Quan trọng hơn, CAHN đang thể hiện phong độ ổn định hơn so với Thể Công Viettel khi bước vào chặng nước rút cuối mùa.

Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 20. (Ảnh: VPF)

Cuộc đua trụ hạng cũng chứng kiến biến động khi Đà Nẵng giành điểm số quý giá trước Thể Công Viettel, qua đó đẩy PVF-CAND trở lại đáy bảng. Hiện tại, Đà Nẵng đang xếp áp chót khi có cùng 13 điểm như PVF-CAND nhưng hơn đối thủ về chỉ số phụ.

HAGL, TP.HCM và Thanh Hóa đều có điểm ở vòng này để giữ lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Lúc này, HAGL đang đứng thứ 12 với 19 điểm. Thanh Hóa có cùng 20 điểm như TP.HCM nhưng xếp thứ 10 do hơn chỉ số phụ.