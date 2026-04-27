中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng V-League mới nhất: CAHN tiến sát ngôi vô địch

Thứ Hai, 06:00, 27/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, CAHN tiến sát ngôi vô địch khi nới rộng cách biệt với Thể Công Viettel lên thành 9 điểm sau vòng 20.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 chứng kiến bước ngoặt tại vòng 20 khi CAHN giành chiến thắng 4-2 trước SLNA còn Thể Công Viettel bị Đà Nẵng cầm hòa 3-3. Qua đó, CAHN tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng 51 điểm và nới rộng cách biệt với Thể Công Viettel lên thành 9 điểm. 

Trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 6 vòng đấu nữa, CAHN đang nắm lợi thế rất lớn trên đường đua vô địch V-League mùa này. Quan trọng hơn, CAHN đang thể hiện phong độ ổn định hơn so với Thể Công Viettel khi bước vào chặng nước rút cuối mùa.

bang xep hang v-league moi nhat cahn tien sat ngoi vo dich hinh anh 1
Bảng xếp hạng V-League 2025/2026 sau vòng 20. (Ảnh: VPF)

Cuộc đua trụ hạng cũng chứng kiến biến động khi Đà Nẵng giành điểm số quý giá trước Thể Công Viettel, qua đó đẩy PVF-CAND trở lại đáy bảng. Hiện tại, Đà Nẵng đang xếp áp chót khi có cùng 13 điểm như PVF-CAND nhưng hơn đối thủ về chỉ số phụ.

HAGL, TP.HCM và Thanh Hóa đều có điểm ở vòng này để giữ lợi thế trong cuộc đua trụ hạng. Lúc này, HAGL đang đứng thứ 12 với 19 điểm. Thanh Hóa có cùng 20 điểm như TP.HCM nhưng xếp thứ 10 do hơn chỉ số phụ.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Bảng xếp hạng V-League V-League CAHN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Kết quả V-League hôm nay 26/4: Thể Công Viettel chia điểm cay đắng trước Đà Nẵng

VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 26/4, Thể Công Viettel chia điểm cay đắng trước Đà Nẵng khi bị gỡ hòa 3-3 ở phút bù giờ, CA TP.HCM giành chiến thắng 1-0 trong chuyến làm khách của Hà Tĩnh.

Tiền đạo U23 Việt Nam giải cơn khát bàn thắng tại V-League

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Ngọc Mỹ giải cơn khát bàn thắng tại V-League 2025/2026 khi đánh đầu tung lưới PVF-CAND để mang về chiến thắng 1-0 cho Thanh Hóa.

Tân binh ĐT Việt Nam liên tiếp ghi điểm với HLV Kim Sang Sik

VOV.VN - Tiền đạo Nguyễn Trần Việt Cường gây ấn tượng khi có 3 bàn thắng cho CLB TP.HCM trong 2 vòng đấu liên tiếp ở V-League 2025/2026.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế