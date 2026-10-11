Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia: Hưng Yên dẫn đầu sau trận thắng không tưởng

Hưng Yên giành chiến thắng khó tin trước Phú Thọ. (Ảnh: VPF)

Ở loạt trận vòng 2 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 diễn ra ngày 10/10, Hưng Yên đã giành chiến thắng "không tưởng" với tỷ số 8-1 trước Phú Thọ. Kết quả này giúp Hưng Yên dẫn đầu bảng xếp hạng khi có cùng 6 điểm như Thái Nguyên nhưng hơn chỉ số phụ.

Các bàn thắng của Hưng Yên được ghi do công của Khalio (2 bàn), Minh Bình (2 bàn), Đức Vũ (2 bàn), Đăng Dương và Long Vũ. Ở chiều ngược lại, bàn thắng danh dự của Phú Thọ được thực hiện bởi Gia Huy. Sau thất bại này, Phú Thọ đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng với 1 điểm.

Bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 sau loạt trận ngày 10/10

Bám đuổi phía sau Hưng Yên và Thái Nguyên trong cuộc đua thăng hạng lên V-League mùa tới là CLB TP.HCM. Hiện tại, CLB TP.HCM đang đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 với 4 điểm sau khi thắng Lâm Đồng 3-1.

Long An và Cần Thơ có điểm số đầu tiên ở mùa giải 2026/2027 sau khi hòa nhau 0-0. Long An hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng còn Cần Thơ đứng thứ 10.

Theo lịch thi đấu, vòng 2 giải hạng Nhất Quốc gia 2026/2027 sẽ khép lại với 2 trận đấu cuối vào chiều tối 11/10 khi Khánh Hòa tiếp đón PVF-CAND lúc 17h00 và Huế làm khách của Quy Nhơn lúc 18h00.

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