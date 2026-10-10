Kết quả V-League hôm nay 10/10: Thanh Hóa thắng Hải Phòng FC ngay tại Lạch Tray

Kết quả V-League hôm nay 10/10: Thanh Hóa thắng Hải Phòng FC ngay tại sân Lạch Tray với tỷ số 2-1. Đội khách có trận đấu ấn tượng và vươn lên dẫn trước ở phút 15. Thanh Hóa tấn công bên cánh trái, Matheus Martins xử lý hay, vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm ngay, tung lưới Hải Phòng FC.

Đến phút 19, cầu thủ Hải Phòng FC tạt bóng vào vòng cấm, Makaric đánh đầu làm tường cho đồng đội, bóng chạm tay hậu vệ Văn Lợi của đội khách trong vòng cấm và phạt đền cho Hải Phòng FC.

Trên chấm phạt đền, Makaric dễ dàng ghi bàn gỡ hòa cho Hải Phòng FC với cú đá đành lừa hoàn toàn thủ môn Tuyên Quang.

Sang hiệp 2, thế trận giằng co nhưng Thanh Hóa vẫn biết cách để tạo nên khác biệt. Phút 57, Matheus có pha dốc bóng thẳng vào trung lộ rồi có đường chọc khe chính xác để Damoth băng xuống rồi tung ra cú sút hiểm, thủ môn Văn Toàn dủ nổ lực chạm bóng nhưng cũng không thể cứu thua. 2-1 nghiêng về Thanh Hóa là kết quả cuối cùng.