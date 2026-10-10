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Kết quả V-League hôm nay 10/10: Thanh Hóa thắng Hải Phòng FC ngay tại Lạch Tray

Thứ Bảy, 19:56, 10/10/2026
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VOV.VN - Kết quả V-League hôm nay 10/10: Thanh Hóa thắng Hải Phòng FC ngay tại sân Lạch Tray với tỷ số 2-1.

Kết quả V-League hôm nay 10/10: Thanh Hóa thắng Hải Phòng FC ngay tại sân Lạch Tray với tỷ số 2-1. Đội khách có trận đấu ấn tượng và vươn lên dẫn trước ở phút 15. Thanh Hóa tấn công bên cánh trái, Matheus Martins xử lý hay, vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm ngay, tung lưới Hải Phòng FC. 

Đến phút 19, cầu thủ Hải Phòng FC tạt bóng vào vòng cấm, Makaric đánh đầu làm tường cho đồng đội, bóng chạm tay hậu vệ Văn Lợi của đội khách trong vòng cấm và phạt đền cho Hải Phòng FC. 

Trên chấm phạt đền, Makaric dễ dàng ghi bàn gỡ hòa cho Hải Phòng FC với cú đá đành lừa hoàn toàn thủ môn Tuyên Quang. 

Sang hiệp 2, thế trận giằng co nhưng Thanh Hóa vẫn biết cách để tạo nên khác biệt. Phút 57, Matheus có pha dốc bóng thẳng vào trung lộ rồi có đường chọc khe chính xác để Damoth băng xuống rồi tung ra cú sút hiểm, thủ môn Văn Toàn dủ nổ lực chạm bóng nhưng cũng không thể cứu thua. 2-1 nghiêng về Thanh Hóa là kết quả cuối cùng. 

10:06
10:07
ket qua v-league hom nay 10 10 thanh hoa thang hai phong fc ngay tai lach tray hinh anh 2
10:08
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10:12

Hải Phòng FC vừa có trận thua bất ngờ trước Cần Thơ ở vòng loại Cúp QG ngay trên sân nhà Lạch Tray, qua đó dừng cuộc chơi tại giải đấu này. 

Trước đó, Hải Phòng FC cũng chỉ mới có 1 trận thắng trước HAGL ở đấu trường V.League mùa này. Với 3 điểm, đội bóng đất Cảng đang xếp thứ 10 trên bảng tổng sắp, thậm chí còn đứng sau Thanh Hoá (thứ 8). Vì thế, Hải Phòng FC đang quyết phải thắng trong cuộc tiếp đón đội bóng xứ Thanh.

Tuy vậy, để đánh bại được Thanh Hóa lúc này không đơn giản. Thanh Hoá đang được xem là đội bóng có lực lượng không tốt, thậm chí được nhận định là ứng viên rớt hạng ở mùa giải này nhưng họ đã có khởi đầu tương đối ấn tượng khi thắng Đà Nẵng và chỉ thua sát nút Ninh Bình. 

Tất nhiên, trận thua CLB TP.HCM ở Cúp QG cũng chỉ ra vấn đề của đội bóng xứ Thanh khi một vài cầu thủ đá chính không ra sân. Tuy vậy, khi có đầy đủ những cầu thủ ưng ý nhất, Thanh Hóa rõ ràng không hề e ngại Hải Phòng FC. 

 

17:18
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
17:37
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Các CĐV Thanh Hóa đến với sân Lạch Tray để cổ vũ đội bóng xứ Thanh. (Ảnh: Thanh Hóa FC). 
18:00

1' Trận đấu bắt đầu !! Thanh Hóa giao bóng trước. 

18:06

4' Cầu thủ Hải Phòng FC dốc bóng tốc độ bên cánh phải nhưng ở khoảnh khắc cuối cùng đã không thể vượt qua được hậu vệ Đình Huyên của Thanh Hóa. 

18:07
18:10

9' Hai đội đang thi đấu khá quyết liệt, sẵn sàng va chạm ở khu vực giữa sân để ngăn cản các tình huống lên bóng của đối thủ. 

18:13

11' Abdurakhmanov chuyền bóng thông minh cho Guindo băng xuống nhưng tiền đạo số 9 của Thanh Hóa đã đỡ bóng không tốt, làm trôi đi cơ hội cho đội khách. 

18:18

15' VÀO OOO!!!! Thanh Hóa tấn công bên cánh trái, Matheus Martins xử lý hay, vượt qua hậu vệ chủ nhà rồi dứt điểm ngay, tung lưới Hải Phòng FC. 

18:22

19' PHẠT ĐỀN CHO CHỦ NHÀ!!! Cầu thủ Hải Phòng FC tạt bóng vào vòng cấm, Makaric đánh đầu làm tường cho đồng đội, bóng chạm tay hậu vệ Văn Lợi của đội khách trong vòng cấm và phạt đền cho Hải Phòng FC. 

18:22

20' VÀO OOO!!! Trên chấm phạt đền, Makaric dễ dàng ghi bàn gỡ hòa cho Hải Phòng FC với cú đá đành lừa hoàn toàn thủ môn Tuyên Quang. 

18:28

26' Guindo chuyền bóng hay để Văn Tùng băng xuống dứt điểm kỹ thuật bằng chân trái nhưng thủ môn Văn Toản của đội chủ nhà đã xuất sắc bay người cứu thua. 

18:34

32' Tốc độ trận đấu đang ở mức tương đối cao nếu nhìn vào thực lực của hai đội trước trận. Thanh Hóa đang nhỉnh hơn với những tình huống phối hợp tương đối có nét. 

18:35
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Ảnh: Thanh Hóa FC. 
18:42

40' Sự nhiệt huyết là điều đôi bên đang thể hiện. Bàn thắng tiếp theo là điều người hâm mộ kỳ vọng trước khi hiệp 1 kết thúc. 

18:47

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!

18:48

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1

18:51
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Ảnh: Hoài Thương. 
19:06

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

19:11

50' Trong những phút đầu hiệp 2, thế trận tương đối cân bằng, chưa bên nào chiếm được ưu thế.

19:17

56' Tốc độ trận đấu không còn cao như hiệp 1. Cầu thủ trụ cột của đôi bên đã bắt đầu có dấu hiệu xuống sức. 

19:19

57' VÀO OOO!!!! Matheus có pha dốc bóng thẳng vào trung lộ rồi có đường chọc khe chính xác để Damoth băng xuống rồi tung ra cú sút hiểm, thủ môn Văn Toàn dủ nổ lực chạm bóng nhưng cũng không thể cứu thua. 

19:19
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Ảnh: Minh Đức. 
19:27

66' Hải Phòng FC đang có những nỗ lực đẩy cao đội hình tấn công nhưng chưa có hiệu quả trước sự tập trung của hàng thủ Thanh Hóa. 

19:35

73' Hải Phòng FC vẫn đang miệt mài tấn công nhưng chưa có hiệu quả. Đội khách Thanh Hóa phòng ngự chủ động và chia cắt gần như toàn bộ các nhân tố tiền đạo của đội chủ nhà. 

19:40

79' Duy Khang sau khi vào sân đang là mũi tấn công chính của Hải Phòng FC. Cầu thủ này tích cực đi bóng, kết nối với các đồng đội nhưng chưa thể xuyên thủng được hàng thủ của Thanh Hóa. 

19:41
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Ảnh: Minh Đức. 
19:48

87' Thời gian đang cạn dần với đội chủ nhà. Bàn gỡ vẫn là thứ rất xa vời với Hải Phòng FC. 

19:51

Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!!

19:55

Hết giờ !!! Thanh Hóa thắng Hải Phòng FC 2-1. 

ket qua v-league hom nay 10 10 thanh hoa thang hai phong fc ngay tai lach tray hinh anh 9
Trần Tiến/VOV.VN
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