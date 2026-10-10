Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN gặp khó, Ronaldo tìm chiến thắng

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất chứng kiến lượt trận thứ hai giai đoạn đấu bảng (League Phase) diễn ra từ ngày 12/10 đến 14/10 với 16 trận đấu được tổ chức. Đại diện V-League, CLB CAHN sẽ đối đầu đội bóng Nhật Bản - Kashima Antlers trên sân nhà Hàng Đẫy. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h15 ngày 13/10.

Ảnh: Lion City Sailors

Đây là trận đấu được dự đoán rất khó khăn cho thầy trò HLV Polking khi Kashima Antlers không chỉ là đại diện J-League mà còn đang sở hữu phong độ rất cao với 3 trận thắng trong 4 trận gần nhất.

Tại lượt trận đầu tiên của Cúp C1 châu Á năm nay, Kashima Antlers đã đánh bại Newcastle Jets đến 7-1. Trong trận đấu gần nhất, Kashima Antlers cũng đánh bại Gamba Osaka nhẹ nhàng 2-0.

Một số trận đấu đáng chú ý khác ở khu vực miền Đông tại lượt trận này là: Buriram United vs Bắc Kinh, Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim hay Ratchaburi đến làm khách của Kyoto Sanga.

Ảnh: Reuters.

Tại khu vực miền Tây, sự quan tâm sẽ đổ dồn về Ronaldo cùng Al Nassr. Sau trận thua đậm 0-4 ngày mở màn trước Al Ain, Al Nassr sẽ hướng đến thắng lợi khi được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp đối thủ Neftchi đến từ Uzbekistan, đội bóng luôn thi đấu rất kém khi phải rời xa sân nhà. Màn so tài này bắt đầu lúc 1h15 ngày 13/10.

Lịch thi đấu chi tiết lượt trận 2 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027.