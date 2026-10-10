English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN gặp khó, Ronaldo tìm chiến thắng

Thứ Bảy, 16:00, 10/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất: CLB CAHN gặp khó khi phải đối đầu đại diện Nhật Bản - Kashima Antlers trong khi Ronaldo cùng Al Nassr đi tìm chiến thắng đầu tiên sau trận thua đậm ngày mở màn.

Lịch thi đấu Cúp C1 châu Á mới nhất chứng kiến lượt trận thứ hai giai đoạn đấu bảng (League Phase) diễn ra từ ngày 12/10 đến 14/10 với 16 trận đấu được tổ chức. Đại diện V-League, CLB CAHN sẽ đối đầu đội bóng Nhật Bản - Kashima Antlers trên sân nhà Hàng Đẫy. Trận đấu sẽ bắt đầu lúc 19h15 ngày 13/10. 

lich thi dau cup c1 chau A moi nhat clb cahn gap kho, ronaldo tim chien thang hinh anh 1
Ảnh: Lion City Sailors

Đây là trận đấu được dự đoán rất khó khăn cho thầy trò HLV Polking khi Kashima Antlers không chỉ là đại diện J-League mà còn đang sở hữu phong độ rất cao với 3 trận thắng trong 4 trận gần nhất. 

Tại lượt trận đầu tiên của Cúp C1 châu Á năm nay, Kashima Antlers đã đánh bại Newcastle Jets đến 7-1. Trong trận đấu gần nhất, Kashima Antlers cũng đánh bại Gamba Osaka nhẹ nhàng 2-0. 

Một số trận đấu đáng chú ý khác ở khu vực miền Đông tại lượt trận này là: Buriram United vs Bắc Kinh, Pohang Steelers vs Johor Darul Ta'zim hay Ratchaburi đến làm khách của Kyoto Sanga. 

lich thi dau cup c1 chau A moi nhat clb cahn gap kho, ronaldo tim chien thang hinh anh 2
Ảnh: Reuters. 

Tại khu vực miền Tây, sự quan tâm sẽ đổ dồn về Ronaldo cùng Al Nassr. Sau trận thua đậm 0-4 ngày mở màn trước Al Ain, Al Nassr sẽ hướng đến thắng lợi khi được thi đấu trên sân nhà và chỉ phải gặp đối thủ Neftchi đến từ Uzbekistan, đội bóng luôn thi đấu rất kém khi phải rời xa sân nhà. Màn so tài này bắt đầu lúc 1h15 ngày 13/10. 

lich thi dau cup c1 chau A moi nhat clb cahn gap kho, ronaldo tim chien thang hinh anh 3
Lịch thi đấu chi tiết lượt trận 2 vòng bảng Cúp C1 châu Á 2026/2027. 
PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á
Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Al Nassr thua sốc 0-4 trước Al Ain ở trận ra quân ở Cúp C1 châu Á 2026/2027 trong ngày Cristiano Ronaldo tịt ngòi và có màn "đấu võ" với đối thủ.

Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á

Ronaldo "đấu võ" với đối thủ, Al Nassr thua sốc trận ra quân ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Al Nassr thua sốc 0-4 trước Al Ain ở trận ra quân ở Cúp C1 châu Á 2026/2027 trong ngày Cristiano Ronaldo tịt ngòi và có màn "đấu võ" với đối thủ.

Nhận 4 bàn thua, Nguyễn Filip trải lòng về sự khắc nghiệt của Cúp C1 châu Á
Nhận 4 bàn thua, Nguyễn Filip trải lòng về sự khắc nghiệt của Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Thủ môn Nguyễn Filip trải lòng về sự khắc nghiệt của Cúp C1 châu Á sau khi cùng CLB CAHN thua 1-4 trong chuyến làm khách của Gamba Osaka.

Nhận 4 bàn thua, Nguyễn Filip trải lòng về sự khắc nghiệt của Cúp C1 châu Á

Nhận 4 bàn thua, Nguyễn Filip trải lòng về sự khắc nghiệt của Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Thủ môn Nguyễn Filip trải lòng về sự khắc nghiệt của Cúp C1 châu Á sau khi cùng CLB CAHN thua 1-4 trong chuyến làm khách của Gamba Osaka.

Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN gục ngã trước Gamba Osaka
Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN gục ngã trước Gamba Osaka

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN thất bại 1-4 trong chuyến làm khách của Gamba Osaka.

Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN gục ngã trước Gamba Osaka

Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN gục ngã trước Gamba Osaka

VOV.VN - Kết quả Cúp C1 châu Á hôm nay 15/9: CLB CAHN thất bại 1-4 trong chuyến làm khách của Gamba Osaka.

Khởi tranh Cúp C1 châu Á 2026/2027: Chờ đợi CLB CAHN ra sân
Khởi tranh Cúp C1 châu Á 2026/2027: Chờ đợi CLB CAHN ra sân

VOV.VN - Hôm nay 14/9, Cúp C1 châu Á 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh vòng bảng (League Phase). Người hâm mộ Việt Nam sẽ mong chờ màn ra mắt sân chơi số một châu Á của CLB CAHN.

Khởi tranh Cúp C1 châu Á 2026/2027: Chờ đợi CLB CAHN ra sân

Khởi tranh Cúp C1 châu Á 2026/2027: Chờ đợi CLB CAHN ra sân

VOV.VN - Hôm nay 14/9, Cúp C1 châu Á 2026/2027 sẽ chính thức khởi tranh vòng bảng (League Phase). Người hâm mộ Việt Nam sẽ mong chờ màn ra mắt sân chơi số một châu Á của CLB CAHN.

Gamba Osaka có thành tích "siêu tệ" trước trận gặp CLB CAHN ở Cúp C1 châu Á
Gamba Osaka có thành tích "siêu tệ" trước trận gặp CLB CAHN ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Đội bóng Nhật Bản - Gamba Osaka đang có chuỗi phong độ rất tệ trước ngày chạm trán CLB CAHN ở trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026/2027.

Gamba Osaka có thành tích "siêu tệ" trước trận gặp CLB CAHN ở Cúp C1 châu Á

Gamba Osaka có thành tích "siêu tệ" trước trận gặp CLB CAHN ở Cúp C1 châu Á

VOV.VN - Đội bóng Nhật Bản - Gamba Osaka đang có chuỗi phong độ rất tệ trước ngày chạm trán CLB CAHN ở trận ra quân Cúp C1 châu Á 2026/2027.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế