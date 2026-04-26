Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Kịch tính cao độ

Vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026 đã chứng kiến những biến động quan trọng trên bảng xếp hạng, đặc biệt là cuộc đua vô địch và trụ hạng đầy kịch tính.

Arsenal chính thức trở lại vị trí số 1 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle. Bàn thắng duy nhất của Eberechi Eze ở phút thứ 9 giúp "Pháo thủ" có 73 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm với Man City. Dù Newcastle nỗ lực dồn ép trong hiệp hai, hàng thủ kiên cường của HLV Mikel Arteta đã bảo toàn trọn vẹn lợi thế.

Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 26/4.

Tại Anfield, Liverpool khẳng định sức mạnh với thắng lợi 3-1 trước Crystal Palace. Các pha lập công của Isak và Robertson giúp "The Kop" dẫn trước từ sớm. Dù Munoz rút ngắn tỷ số cho Palace, nhưng bàn thắng của Florian Wirtz ở phút bù giờ đã ấn định chiến thắng thuyết phục cho Liverpool.

Ở cuộc đua trụ hạng, Tottenham nhọc nhằn đánh bại Wolves 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Palhinha ở phút 82. Dù giành 3 điểm quý giá, nhưng đội bóng này vẫn dậm chân ở vị trí thứ 18 do West Ham cũng có chiến thắng ở trận đấu cùng giờ, khiến hy vọng ở lại Ngoại hạng Anh của "Gà trống" vẫn đầy gian nan.