中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Kịch tính cao độ

Chủ Nhật, 06:00, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, cuộc đua vô địch và vào tốp 5 đang diễn ra kịch tính, hấp dẫn.

Vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026 đã chứng kiến những biến động quan trọng trên bảng xếp hạng, đặc biệt là cuộc đua vô địch và trụ hạng đầy kịch tính.

Arsenal chính thức trở lại vị trí số 1 sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle. Bàn thắng duy nhất của Eberechi Eze ở phút thứ 9 giúp "Pháo thủ" có 73 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm với Man City. Dù Newcastle nỗ lực dồn ép trong hiệp hai, hàng thủ kiên cường của HLV Mikel Arteta đã bảo toàn trọn vẹn lợi thế.

bang xep hang ngoai hang anh 2025 2026 moi nhat kich tinh cao do hinh anh 1
Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất tính đến sáng 26/4.

Tại Anfield, Liverpool khẳng định sức mạnh với thắng lợi 3-1 trước Crystal Palace. Các pha lập công của Isak và Robertson giúp "The Kop" dẫn trước từ sớm. Dù Munoz rút ngắn tỷ số cho Palace, nhưng bàn thắng của Florian Wirtz ở phút bù giờ đã ấn định chiến thắng thuyết phục cho Liverpool.

Ở cuộc đua trụ hạng, Tottenham nhọc nhằn đánh bại Wolves 1-0 nhờ bàn thắng muộn của Palhinha ở phút 82. Dù giành 3 điểm quý giá, nhưng đội bóng này vẫn dậm chân ở vị trí thứ 18 do West Ham cũng có chiến thắng ở trận đấu cùng giờ, khiến hy vọng ở lại Ngoại hạng Anh của "Gà trống" vẫn đầy gian nan.

PV/VOV.VN
Tag: Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế