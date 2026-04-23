中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngoại hạng Anh xác định đội tiếp theo chính thức xuống hạng, Tottenham “lo sốt vó”

Thứ Năm, 10:00, 23/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngoại hạng Anh 2025/2026 xác định đội bóng tiếp theo chính thức xuống hạng sau Wolves.

Rạng sáng 23/4, thất bại 0-1 trước Man City ở vòng 34 Ngoại hạng Anh đã chính thức đẩy Burnley xuống hạng khi mùa giải vẫn còn 4 vòng. Trước đó, Wolves cũng đã nói lời chia tay Ngoại hạng Anh, khiến cuộc đua trụ hạng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Ảnh: Reuters

Trận thua trước Man City cũng là thất bại thứ 22 của Burnley mùa này, phản ánh rõ sự sa sút toàn diện của đội bóng tân binh. Sau 34 vòng, họ chỉ có 4 chiến thắng và 8 trận hòa, thành tích không đủ để níu giữ hy vọng ở lại giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù.

Việc trở lại giải hạng Nhất chỉ sau một mùa thăng hạng là cú sốc lớn với Burnley, đội từng cán đích Á quân mùa trước. Họ cùng Leeds United và Sunderland tạo nên bộ ba thăng hạng, nhưng không thể duy trì sự ổn định khi bước lên sân chơi cao hơn.

Trong khi đó, suất xuống hạng cuối cùng đang là cuộc chiến căng thẳng với Tottenham là cái tên chịu áp lực lớn nhất. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi hiện có 31 điểm, kém West Ham đứng ngay trên 2 điểm và vẫn còn nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Ảnh: Reuters

Phát biểu sau trận hòa đáng tiếc trước Brighton ở vòng 33, De Zerbi khẳng định Tottenham vẫn còn cơ hội khi phía trước là 5 trận với tối đa 15 điểm. Tuy nhiên, với phong độ chỉ thắng 7/33 trận, viễn cảnh toàn thắng là điều rất khó xảy ra.

Dẫu vậy, Tottenham có thể không cần một kịch bản hoàn hảo để trụ hạng khi cột mốc 40 điểm không còn là “chuẩn cứng” trong nhiều mùa gần đây. Chỉ cần thêm 2 đến 3 chiến thắng, Tottenham hoàn toàn có thể tự quyết số phận và tránh một trong những mùa giải tệ nhất lịch sử đội bóng.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD
Quách Khiêm/VOV.VN
Tag: Ngoại hạng Anh
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Man City vươn lên dẫn đầu
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, Man City tạm vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng trước Burnley ở trận đấu sớm vòng 34.

Lý do Chelsea sa thải HLV Liam Rosenior
VOV.VN - Ban lãnh đạo Chelsea vừa chính thức quyết định sa thải HLV Liam Rosenior sau khi đội bóng chìm sâu vào khủng hoảng với chuỗi phong độ nghèo nàn tại Ngoại hạng Anh.

Erling Haaland tỏa sáng, Man City soán ngôi đầu của Arsenal
VOV.VN - Erling Haaland ghi bàn giúp Man City đánh bại Burnley ở cuộc so tài tại vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế