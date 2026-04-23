Ngoại hạng Anh xác định đội tiếp theo chính thức xuống hạng, Tottenham “lo sốt vó”

Rạng sáng 23/4, thất bại 0-1 trước Man City ở vòng 34 Ngoại hạng Anh đã chính thức đẩy Burnley xuống hạng khi mùa giải vẫn còn 4 vòng. Trước đó, Wolves cũng đã nói lời chia tay Ngoại hạng Anh, khiến cuộc đua trụ hạng trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.

Trận thua trước Man City cũng là thất bại thứ 22 của Burnley mùa này, phản ánh rõ sự sa sút toàn diện của đội bóng tân binh. Sau 34 vòng, họ chỉ có 4 chiến thắng và 8 trận hòa, thành tích không đủ để níu giữ hy vọng ở lại giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù.

Việc trở lại giải hạng Nhất chỉ sau một mùa thăng hạng là cú sốc lớn với Burnley, đội từng cán đích Á quân mùa trước. Họ cùng Leeds United và Sunderland tạo nên bộ ba thăng hạng, nhưng không thể duy trì sự ổn định khi bước lên sân chơi cao hơn.

Trong khi đó, suất xuống hạng cuối cùng đang là cuộc chiến căng thẳng với Tottenham là cái tên chịu áp lực lớn nhất. Đội bóng của HLV Roberto De Zerbi hiện có 31 điểm, kém West Ham đứng ngay trên 2 điểm và vẫn còn nguy cơ bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu sau trận hòa đáng tiếc trước Brighton ở vòng 33, De Zerbi khẳng định Tottenham vẫn còn cơ hội khi phía trước là 5 trận với tối đa 15 điểm. Tuy nhiên, với phong độ chỉ thắng 7/33 trận, viễn cảnh toàn thắng là điều rất khó xảy ra.

Dẫu vậy, Tottenham có thể không cần một kịch bản hoàn hảo để trụ hạng khi cột mốc 40 điểm không còn là “chuẩn cứng” trong nhiều mùa gần đây. Chỉ cần thêm 2 đến 3 chiến thắng, Tottenham hoàn toàn có thể tự quyết số phận và tránh một trong những mùa giải tệ nhất lịch sử đội bóng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất: Man City vươn lên dẫn đầu VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, Man City tạm vươn lên dẫn đầu sau chiến thắng trước Burnley ở trận đấu sớm vòng 34.





