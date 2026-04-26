Kết quả vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026: Arsenal trở lại ngôi đầu
VOV.VN - Kết quả vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle để trở lại ngôi đầu với 73 điểm, hơn Man City 3 điểm.
Trận đấu thuộc vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026 giữa Arsenal và Newcastle khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 dành cho “Pháo thủ”. Kết quả này giúp Arsenal trở lại ngôi đầu bảng với 73 điểm, tạo khoảng cách 3 điểm so với Man City trong cuộc đua vô địch.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra với tốc độ cao khi hai đội liên tục tổ chức các tình huống tấn công. Arsenal sớm tận dụng lợi thế từ tình huống cố định ở phút thứ 9, khi Eberechi Eze tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Nick Pope để mở tỷ số. Bàn thắng giúp đội chủ sân Emirates chơi tự tin và kiểm soát thế trận tốt hơn trong phần còn lại của hiệp 1.
Bước sang hiệp 2, Newcastle đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Arsenal cùng phong độ ổn định của thủ thành David Raya, đội khách không thể tạo ra khác biệt. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn ở một số thời điểm, các pha dứt điểm của Newcastle thiếu đi sự chính xác cần thiết.
Ở chiều ngược lại, Arsenal chủ động chơi chậm, tận dụng các tình huống phản công nhưng cũng không thể gia tăng cách biệt. Những phút cuối trận diễn ra căng thẳng khi Newcastle dồn ép mạnh mẽ, song hàng thủ đội chủ nhà vẫn đứng vững.
Chung cuộc, Arsenal giành chiến thắng 1-0 đầy quan trọng, qua đó chiếm lại ngôi đầu bảng và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay.
Sau 200 ngày thống trị ngôi đầu, Arsenal chính thức đánh mất vị thế vào tay Man City. Thầy trò Mikel Arteta đang đứng trước bờ vực trắng tay nếu không kịp thức tỉnh trong giai đoạn quyết định của mùa giải.
Arsenal tự "bắn vào chân mình"
Giữa tuần qua, chiến thắng tối thiểu 1-0 của Man City trước Burnley không chỉ tiễn đội bóng này xuống hạng mà còn tạo ra bước ngoặt lớn cho cuộc đua vô địch. Kết quả này đưa Man xanh trở lại ngôi đầu Premier League lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm ngoái.
Hiện tại, Arsenal và Man City cùng có 70 điểm và hiệu số +37. Tuy nhiên, đội bóng Bắc London phải ngậm ngùi xếp thứ 2 do kém chỉ số bàn thắng. Việc đánh mất lợi thế ở thời điểm nhạy cảm nhất cho thấy Pháo thủ đang tự "bắn vào chân" bởi sự thiếu ổn định.
"Lời nguyền" tháng Tư của Mikel Arteta
Thống kê chỉ ra rằng tháng Tư luôn là cơn ác mộng với Arsenal dưới thời Arteta. Đây là tháng đấu đội bóng này đạt tỉ lệ giành điểm thấp nhất (trung bình 1,48 điểm/trận). Đáng chú ý, 18% số trận thua của Arsenal tại Premier League dưới triều đại Arteta đều rơi vào tháng này.
Mùa này cũng không ngoại lệ. Arsenal lần lượt bị loại khỏi FA Cup và để thua liên tiếp 2 trận quan trọng tại giải quốc nội. Dù đã lọt vào bán kết Champions League sau khi vượt qua Sporting Lisbon, lối chơi của Pháo thủ vẫn bị đánh giá là thiếu thuyết phục. Việc để thua 4/6 trận gần nhất – nhiều hơn tổng số thất bại trong 52 trận trước đó – là minh chứng rõ nhất cho việc Arsenal đang hụt hơi trước áp lực.
Tháng Tư ác mộng vẫn chưa kết thúc khi trước mắt Arsenal là chuyến hành khách tới sân của Newcastle. Dù "Chích chòe" đang khủng hoảng với 4 trận thua liên tiếp và đứng vị trí thứ 14, họ vẫn là thử thách không dễ vượt qua. Lịch sử đối đầu cho thấy Arsenal chỉ thắng được 50% trong 8 lần chạm trán Newcastle gần nhất tại Premier League.
Mikel Arteta khẳng định cuộc đua vô địch đã quay lại vạch xuất phát. Tuy nhiên, người hâm mộ lo ngại Pháo thủ đang thất thế về bản lĩnh so với một Man City già rơ. Một kết quả hòa có thể giúp Arsenal lấy lại ngôi đầu trên lý thuyết, nhưng chỉ có một chiến thắng cách biệt mới giúp họ tạo ra lợi thế thực sự trong cuộc đua hiệu số.
Arsenal cần phải rũ bỏ kí ức buồn để chứng minh họ đủ tư cách cạnh tranh sòng phẳng với Man City, trước khi bước vào trận bán kết Champions League với Atletico Madrid.
Erling Haaland tỏa sáng, Man City soán ngôi đầu của Arsenal
VOV.VN - Erling Haaland ghi bàn giúp Man City đánh bại Burnley ở cuộc so tài tại vòng 34 Ngoại hạng Anh 2025/2026, qua đó leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU !!!
1': NGUY HIỂM !!! Ngay ở đợt lên bóng đầu tiên, William Osula đi bóng xâm nhập vòng cấm địa Arsenal, may mắn cho đội chủ nhà là cầu thủ này sút trượt bóng nếu không rất có thể Pháo thủ đã nhận bàn thua sớm.
4': KHÔNG VÀO !!! Bruno Guimaraes có khoảng trống lớn trước vòng cấm địa, cầu thủ này tung cú dứt điểm rất căng, may mắn cho Arsenal là bóng đi cao hơn khung thành của David Raya.
7': PHẠT GÓC !!! Arsenal đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, Noni Madueke phối hợp đá phạt với đồng đội, nhưng không làm khó được hàng thủ Newcastle.
8': KHÔNG VÀO !!! Eberechi Eze thử vận may bằng cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi chệch khung thành đội khách. Hai đội đang chơi bóng với tốc độ cao, nhiều tình huống bóng chuyển trạng thái nhanh, hấp dẫn.
9': VÀO VÀO VÀO !!! Arsenal phối hợp đá phạt góc rất tốt, cơ hội dứt điểm đến với Eberechi Eze, cầu thủ này sút bóng hiểm hóc đánh bại Nick Pope, ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu.
14': Sau khi nhận bàn thua, Newcastle đang dâng đội hình lên cao để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng đội khách vẫn chưa làm khó được hàng phòng ngự của Arsenal.
18': KHÔNG ĐƯỢC !!! Newcastle tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm Arsenal, nhưng thủ môn đội chủ nhà đã đoán được ý đồ và ôm gọn.
20': PHẢN CÔNG !!! Arsenal phản công nhanh, Noni Madueke có bóng trong vòng cấm địa, nhưng cầu thủ này lại xử lý bóng quá chậm nên không thể tung ra cú dứt điểm. Sau đó, các hậu vệ đội khách đã ập vào phá bóng thành công.
23': SÚT XA !!! Noni Madueke có bóng trước vòng cấm địa Newcastle, tiền vệ này tung cú dứt điểm, nhưng bóng đi nhẹ và không trúng khung thành đối phương.
24': KHÔNG ĐƯỢC !!! Newcastle được hưởng quả phạt trực tiếp, Bruno Guimaraes treo bóng vào vòng cấm Arsenal, nhưng hàng thủ đội chủ nhà đã dễ dàng hóa giải thành công.
26': KHÔNG ĐƯỢC !!! Noni Madueke xâm nhập vòng cấm địa đón đường chuyền của đồng đội, nhưng thủ môn Nick Pope đã băng ra kịp thời để ôm gọn bóng không cho cầu thủ đội chủ nhà dứt điểm.
30': KHÔNG VÀO !!! Sandro Tonali tung cú dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm địa, nhưng thủ môn David Raya đã đổ người cứu thua xuất sắc.
34': THAY NGƯỜI !!! Viktor Gyokeres vào sân thay Kai Havertz, người dính chấn thương.
37': KHÔNG ĐƯỢC !!! Arsenal tấn công trung lộ, Eberechi Eze chọc khe cho đồng đội, nhưng bóng đi quá mạnh nên không thành công. Arsenal vẫn đang có thế trận nhỉnh hơn đội khách, nhưng chưa có được bàn thắng thứ hai.
43': Newcastle cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa, nhưng những đợt lên bóng của đội khách chưa làm khó được hàng thủ Arsenal.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 1 có 3 phút bù giờ.
KẾT THÚC HIỆP 1 !!! Arsenal tạm dẫn 1-0 Newcastle.
HIỆP 2 BẮT ĐẦU !!!
49': KHÔNG ĐƯỢC !!! Arsenal tấn công bên cánh phải, bóng được tạt vào vòng cấm Newcastle, nhưng Eberechi Eze lại không tiếp cận được. Hai đội đang chơi bóng với nhịp độ chậm nên chưa tạo ra cơ hội ghi bàn nào ở trong hiệp hai.
53': CHẤN THƯƠNG !!! Eberechi Eze chấn thương phải rời sân nhường chỗ cho Gabriel Martinelli.
55': ĐÁ PHẠT !!! Arsenal được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên phải theo hướng tấn công, Declan Rice treo bóng khó chịu, nhưng đồng đội của anh là Piero Hincapie đã rơi vào thế việt vị trong khi chạy chỗ đón bóng.
58': KHÔNG ĐƯỢC !!! Arsenal phối hợp đá phạt trực tiếp trước vòng cấm địa, Noni Madueke dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương bật ngược trở lại.
62': KHÔNG ĐƯỢC !!! Arsenal tấn công bên cánh phải, nhưng Noni Madueke xử lý bóng quá cá nhân nên đã bị hậu vệ đối phương hóa giải thành công.
65': KHÔNG THÀNH CÔNG !!! Declan Rice có bóng trong vòng cấm địa Newcastle, nhưng tiền vệ này lại rê bóng quá rườm rà nên đã bị hậu vệ đối phương cản phá thành công.
69': ĐÁ PHẠT !!! Bruno Guimaraes treo bóng vào vòng cấm địa từ tình huống đá phạt trực tiếp, nhưng không làm khó được thủ môn David Raya.
71': THẺ VÀNG !!! Gabriel Martinelli nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với Joe Willock.
75': THẺ VÀNG !!! Nick Pope nhận thẻ vàng vì phạm lỗi với cầu thủ đối phương ở ngoài vòng cấm.
76': ĐÁ PHẠT !!! Declan Rice treo bóng vào vòng cấm địa từ pha đá phạt trực tiếp bên cánh phải, nhưng không đồng đội nào tiếp cận được để dứt điểm.
84': KHÔNG ĐƯỢC !!! Viktor Gyokeres dứt điểm trong vòng cấm địa Newcastle, nhưng bóng đập chân hậu vệ đối phương đi hết đường biên ngang.
85': PHẠT GÓC !!! Bukayo Saka đá phạt góc bên cánh phải theo hướng tấn công, bóng được treo vào vòng cấm địa Newcastle, nhưng hàng thủ đội khách đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.
88': PHẠT GÓC !!! Bukayo Saka đá phạt góc, bóng được treo vào vòng cấm địa, nhưng một lần nữa hậu vệ đối phương phá bóng giải nguy thành công.
BÙ GIỜ !!! Hiệp 2 có 7 phút bù giờ.
90+4': ĐÁNG TIẾC !!! Arsenal phản công nhanh, nhưng đường chuyền bóng cuối cùng của Viktor Gyokeres lại bị hậu vệ Newcastle cắt bóng thành công.
HẾT GIỜ !!! Arsenal giành chiến thắng 1-0 trước Newcastle để trở lại ngôi đầu bảng xếp hạng.
