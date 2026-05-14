Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất

Man City tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace ở trận đấu bù vòng 31 diễn ra sáng 14/5. Đoàn quân của Pep Guardiola kiểm soát thế trận và tạo ra khác biệt nhờ sự tỏa sáng của Phil Foden với hai pha kiến tạo quan trọng.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 tính đến sáng 14/5.

Semenyo mở tỷ số cho Man City ở phút 32 trước khi Marmoush nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Crystal Palace nỗ lực phản công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau đường chọc khe của Cherki.

Kết quả này giúp Man City nâng tổng điểm lên 77, tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 và chỉ còn kém Arsenal 2 điểm. Cuộc đua vô địch vì thế vẫn diễn ra rất hấp dẫn ở những vòng đấu cuối mùa.