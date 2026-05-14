中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất

Thứ Năm, 06:15, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 mới nhất, Man City có 77 điểm, kém Arsenal 2 điểm trong cuộc đua vô địch.

Man City tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh 2025/2026 sau chiến thắng 3-0 trước Crystal Palace ở trận đấu bù vòng 31 diễn ra sáng 14/5. Đoàn quân của Pep Guardiola kiểm soát thế trận và tạo ra khác biệt nhờ sự tỏa sáng của Phil Foden với hai pha kiến tạo quan trọng.

bang xep hang ngoai hang anh 2025 2026 moi nhat hinh anh 1
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 tính đến sáng 14/5.

Semenyo mở tỷ số cho Man City ở phút 32 trước khi Marmoush nhân đôi cách biệt ngay trong hiệp một. Sang hiệp hai, Crystal Palace nỗ lực phản công nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ đội chủ nhà. Phút 84, Savinho ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 sau đường chọc khe của Cherki.

Kết quả này giúp Man City nâng tổng điểm lên 77, tiếp tục đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 và chỉ còn kém Arsenal 2 điểm. Cuộc đua vô địch vì thế vẫn diễn ra rất hấp dẫn ở những vòng đấu cuối mùa.

PV/VOV.VN
Tag: bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/2026 BXH Ngoại hạng Anh mới nhất
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Crystal Palace
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Crystal Palace

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Crystal Palace, đá bù vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 14/5.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Crystal Palace

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Crystal Palace

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Crystal Palace, đá bù vòng 31 Ngoại hạng Anh 2025/2026 diễn ra lúc 2h rạng sáng 14/5.

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup: Man City tranh danh hiệu với Chelsea
Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup: Man City tranh danh hiệu với Chelsea

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup 2025/2026, Man City sẽ so tài với Chelsea để tìm ra nhà vô địch.

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup: Man City tranh danh hiệu với Chelsea

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup: Man City tranh danh hiệu với Chelsea

VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup 2025/2026, Man City sẽ so tài với Chelsea để tìm ra nhà vô địch.

Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford
Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford

VOV.VN - Man City thắng đậm Brentford 3-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trong ngày Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo còn Doku có màn trình diễn bùng nổ.

Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford

Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford

VOV.VN - Man City thắng đậm Brentford 3-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trong ngày Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo còn Doku có màn trình diễn bùng nổ.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế