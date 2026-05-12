Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup: Man City tranh danh hiệu với Chelsea

Lịch thi đấu và trực tiếp chung kết FA Cup 2025/2026, Man City sẽ so tài với Chelsea để tìm ra nhà vô địch trong trận đấu diễn ra lúc 21h ngày 16/5 theo giờ Việt Nam.

Đây là trận đấu mà Chelsea dành sự quan tâm rất lớn khi The Blues chỉ còn duy nhất cơ hội này để có danh hiệu, nhằm thoát khỏi một mùa giải trắng tay hoàn toàn.

Thêm vào đó, chức vô địch FA Cup cũng sẽ là cánh cửa để Chelsea bước ra đấu trường Cúp C2 châu Âu mùa tới trong bối cảnh họ đã gần như hết cơ hội cạnh tranh vị trí trong tốp 6 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Về phần Man City, dù đang cạnh tranh quyết liệt với Arsenal cho danh hiệu Ngoại hạng Anh nhưng thầy trò HLV Guardiola vẫn rất quyết tâm để hướng đến chức vô địch FA Cup năm nay.

Nếu đăng quang tại FA Cup và có được chức vô địch Ngoại hạng Anh, Man City sẽ đạt được "cú ăn ba" danh hiệu ở các đấu trường quốc nội của bóng đá Anh mùa giải 2025/2026, một điều hiếm đội bóng nào làm được.

Trận chung kết FA Cup 2025/2026 sẽ được trực tiếp trên truyền hình FPT Play. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam cũng sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.