Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford

Chủ Nhật, 01:39, 10/05/2026
VOV.VN - Man City thắng đậm Brentford 3-0 tại vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026 trong ngày Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo còn Doku có màn trình diễn bùng nổ.

01:41

Man City đã trải qua 60 phút thi đấu bế tắc trong cuộc tiếp đón Brentford, trước khi Doku xoay chuyển cục diện trận đấu bằng pha xử lý đẳng cấp. Ngôi sao người Bỉ vượt qua 2 cầu thủ đối phương rồi tung cú sút hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tiếp đà hưng phấn, Man City nhân đôi cách biệt ở phút 75. Haaland đánh gót thành bàn trong tình huống lộn xộn trước khung thành Brentford. 

Chiến thắng 3-0 của Man City được ấn định ở phút 90+2 khi Haaland kiến tạo cho Marmoush dứt điểm tung lưới Brentfod.

Với kết quả này, Man City có 74 điểm sau cùng 35 trận như Arsenal và kém 2 điểm so với đội đầu bảng. Man City cũng gây áp lực lên đối thủ trong cuộc đua vô địch, trước khi Arsenal làm khách của West Ham vào lúc 22h30 ngày 10/5.

Sự tỏa sáng của Doku giúp Man City phá vỡ thế bế tắc trước Brentford. (Ảnh: Reuters)
Doku ghi bàn mở tỷ số cho Man City sau tình huống đột phá và dứt điểm đẳng cấp ở phút 60. (Ảnh: Reuters)
Man City tiếp tục gia tăng sức ép và nhân đôi cách biệt nhờ công của Haaland ở phút 75. (Ảnh: Reuters)
Haaland đánh gót ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. (Ảnh: Reuters)
Marmoush ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City ở phút 90+2 sau pha kiến tạo của Haaland. (Ảnh: Reuters)
Chiến thắng 3-0 trước Brentford giúp Man City tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: Reuters)
Tại vòng 36 Ngoại hạng Anh, Man City sẽ thi đấu sớm hơn so với đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua vô địch khi tiếp đón Brentford trên sân nhà vào lúc 23h30 ngày 9/5, còn Arsenal sẽ làm khách của West Ham vào lúc 22h30 ngày 10/5.

Đây là trận đấu mà Man City buộc phải thắng Brentford để tạm thời rút ngắn cách biệt với ngôi đầu của Arsenal xuống còn 2 điểm, đồng thời gây áp lực lên đối thủ trong cuộc chiến danh hiệu. Ngược lại, nếu Man City sảy chân còn Arsenal chiến thắng, thì Pháo thủ có thể xem như chạm 1 tay vào chức vô địch của Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City công bố đội hình xuất phát. (Ảnh: CLB)
Brentford công bố đội hình xuất phát. (Ảnh: CLB)
23:30

Trận đấu bắt đầu!!! Brentford giao bóng

23:33

3': Cơ hội đầu tiên!!! Doku đột phá từ cánh trái vào vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc, nhưng thủ môn Kelleher kịp đổ người cứu thua cho Brentford.

23:38

8': Man City thót tim!!! Thủ môn Donnarumma đấm bóng hụt gây ra tình huống lộn xộn trước khung thành nhưng hậu vệ Nunes kịp phá bóng giải nguy.

23:44

12': Xử lý tinh quái!!! Trung vệ Ake can thiệp khôn khéo để ngăn chặn Schade thoát xuống đối mặt thủ môn sau khi Man City bẫy việt vị hụt.

23:48

15': Thế trận giằng co!!! Man City không thể áp đặt lối chơi khi Brentford giữ cự ly đội hình kín kẽ và cho thấy sự lỳ lợm trong những phút đầu trận.

Brentford chủ động lùi sâu và tranh chấp quyết liệt trước Man City. (Ảnh: Reuters)

 

23:51

19': Không được!!! Haaland đánh đầu chệch mục tiêu sau quả tạt của Doku.

23:55

24': Dứt điểm!!! Reijnders tung cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ Brentford đi ra ngoài.

23:57

26': Brentford thoát hiểm!!! Thủ môn Kelleher bắt gọn cú đánh đầu của Haaland.

23:59

28': KHÔNG VÀO!!! Hàng phòng ngự Brentford rối loạn khi Doku đột phá trong vòng cấm rồi thực hiện pha trả ngược. Haaland tung cú dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Kelleher cứu thua xuất sắc.

Haaland chưa thể ghi bàn sau 3 pha dứt điểm từ đầu trận. (Ảnh: Reuters)
00:06

34': Reijnders thử vận may!!! Tiền vệ Man City tung cú sút từ cự ly hơn 20m nhưng trái bóng bị hậu vệ Brentford chặn lại.

00:07

36': Thẻ vàng!!! Bernardo Silva lĩnh án phạt sau tình huống chơi xấu với Collins.

00:09

39': Đáng tiếc!!! Man City được hưởng quả phạt ngay trước vòng cấm Brentford nhưng Cherki dứt điểm bất thành.

Cherki bỏ lỡ cơ hội từ quả đá phạt. (Ảnh: Reuters)
00:17

45': Nỗ lực bất thành!!! Doku một lần nữa đột phá vào vòng cấm rồi trả ngược nhưng không cầu thủ Man City nào kịp dứt điểm.

00:19

Hiệp 1 kết thúc!!! Man City và Brentford bước vào giờ nghỉ với tỷ số hòa 0-0. 

00:33

Hiệp 2 bắt đầu!!! Man City giao bóng

00:38

49': Giải nguy kịp thời!!! Thủ môn Donnarumma có mặt đúng lúc để bắt bóng và hóa giải tình huống thoát xuống của Ajer.

00:43

55': BRENTFORD SUÝT MỞ TỶ SỐ!!! Igor Thiago phá bẫy việt vị rồi tung cú sút chéo góc quyết đoán nhưng không thắng được thủ môn Donnarumma.

Thủ môn Donnarumma cản phá cú sút của Igor Thiago. (Ảnh: Reuters)
00:47

59': Man City điều chỉnh hàng công!!! Marmoush và Foden vào thay Cherki, Reijnders.

00:48

60': VÀO!!! Man City 1-0 Brentford

Doku vượt qua sự truy cản của 2 cầu thủ Brentford rồi tung cú sút hiểm hóc, mở tỷ số cho Man City.

Doku phá vỡ thế quân bình sau pha xử lý đẳng cấp. (Ảnh: Reuters)
00:55

66': MAN CITY SUÝT NHÂN ĐÔI CÁCH BIỆT!!! Doku khuấy đảo hàng thủ Brentford tạo thời cơ cho Foden dứt điểm cận thành nhưng thủ môn Kelleher đã cứu thua ngoạn mục.

01:00

71': KHÔNG CÓ PHẠT ĐỀN CHO BRENTFORD!!! Schade ngã trong vòng cấm Man City sau pha tranh chấp với Nunes nhưng trọng tài không cắt còi.

01:04

75': VÀO!!! Man City 2-0 Brentford

Trong tình huống lộn xộn trước khung thành Brentford, Haaland băng vào dứt điểm hụt ở nhịp đầu tiên nhưng kịp đánh gót đưa bóng vào lưới ở nỗ lực thứ hai.

Haaland đánh gót ghi bàn trong pha bóng lộn xộn. (Ảnh: Reuters)
Haaland có bàn thắng thứ 26 ở Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: Reuters)

 

 

01:10

82': KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Kelleher phản xạ xuất thần để từ chối cú dứt điểm cận thành của Foden.

01:18

89': Người hùng của Man City rời sân!!! Doku nhường chỗ cho Savinho.

01:21

90'+2: VÀO!!! Man City 3-0 Brentford

Marmoush đón đường kiến tạo của Haaland, xử lý gọn gàng trong vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc, đánh bại thủ môn Kelleher.

Marmoush tung cú dứt điểm thành bàn. (Ảnh: Reuters)
Marmoush tỏa sáng sau khi vào sân từ ghế dự bị. (Ảnh: Reuters)
01:24

HẾT GIỜ!!! Man City giành chiến thắng 3-0 trong cuộc tiếp đón Brentford tại vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026.

Trực tiếp Man City vs Brentford vòng 36 Ngoại hạng Anh 2025/2026

Hoàng Long/VOV.VN
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs MU

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Sunderland vs MU, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 21h ngày 9/5 theo giờ Việt Nam.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Chelsea

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Chelsea, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 18h30 ngày 9/5.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Brentford

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Brentford, vòng 36 Ngoại hạng Anh diễn ra lúc 23h30 ngày 9/5 theo giờ Việt Nam.

