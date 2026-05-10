Haaland vừa ghi bàn vừa kiến tạo, Man City thắng đậm Brentford

01:41

Man City đã trải qua 60 phút thi đấu bế tắc trong cuộc tiếp đón Brentford, trước khi Doku xoay chuyển cục diện trận đấu bằng pha xử lý đẳng cấp. Ngôi sao người Bỉ vượt qua 2 cầu thủ đối phương rồi tung cú sút hiểm hóc, mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Tiếp đà hưng phấn, Man City nhân đôi cách biệt ở phút 75. Haaland đánh gót thành bàn trong tình huống lộn xộn trước khung thành Brentford.

Chiến thắng 3-0 của Man City được ấn định ở phút 90+2 khi Haaland kiến tạo cho Marmoush dứt điểm tung lưới Brentfod.

Với kết quả này, Man City có 74 điểm sau cùng 35 trận như Arsenal và kém 2 điểm so với đội đầu bảng. Man City cũng gây áp lực lên đối thủ trong cuộc đua vô địch, trước khi Arsenal làm khách của West Ham vào lúc 22h30 ngày 10/5.

Sự tỏa sáng của Doku giúp Man City phá vỡ thế bế tắc trước Brentford. (Ảnh: Reuters)

Doku ghi bàn mở tỷ số cho Man City sau tình huống đột phá và dứt điểm đẳng cấp ở phút 60. (Ảnh: Reuters)

Man City tiếp tục gia tăng sức ép và nhân đôi cách biệt nhờ công của Haaland ở phút 75. (Ảnh: Reuters)

Haaland đánh gót ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City. (Ảnh: Reuters)

Marmoush ấn định chiến thắng 3-0 cho Man City ở phút 90+2 sau pha kiến tạo của Haaland. (Ảnh: Reuters)