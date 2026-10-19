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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Thứ Hai, 05:18, 19/10/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất, Arsenal trở lại vị trí thứ hai sau chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Nottingham Forest. Trong khi đó, Man City tiếp tục dẫn đầu với 21 điểm tuyệt đối.

Arsenal thắng Nottingham để trở lại tốp 2

Arsenal giành chiến thắng 1-0 trên sân Nottingham Forest nhờ bàn thắng của Noni Madueke ở phút 80. Sau phần lớn thời gian gặp khó trước hàng phòng ngự kín kẽ của đội chủ nhà, “Pháo thủ” cuối cùng cũng tìm được bàn thắng quyết định.

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Arsenal thắng tối thiểu Nottingham.

Trước đó, Arsenal kiểm soát bóng và tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng chưa thể chuyển hóa thành bàn thắng. Declan Rice bỏ lỡ cơ hội thuận lợi ở phút 72, trước khi Madueke ghi bàn bằng cú sút trong vòng cấm, đưa bóng chạm người hậu vệ Nottingham rồi đổi hướng vào lưới.

Nottingham nỗ lực tìm bàn gỡ trong những phút cuối nhưng không thành công. Chiến thắng giúp Arsenal có 18 điểm sau 7 trận, đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 và kém Man City 3 điểm.

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất

Man City tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 với 21 điểm sau 7 trận toàn thắng, ghi 19 bàn và thủng lưới 7 lần. Arsenal xếp thứ hai với 18 điểm, trong khi Brighton đứng thứ ba với 16 điểm sau 5 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại.

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Cập nhật bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 19/10.

Chelsea đứng thứ tư với 13 điểm, còn Liverpool xếp thứ năm với 12 điểm. Brentford, Leeds và Everton cùng có 10 điểm, lần lượt chiếm các vị trí thứ sáu, thứ bảy và thứ tám.

Ở nhóm cuối bảng, Fulham và Nottingham Forest cùng có 5 điểm, lần lượt đứng thứ 17 và 18. Sunderland xếp thứ 19 với 4 điểm, trong khi Tottenham đứng cuối bảng với 3 điểm sau 6 trận.

PV/VOV.VN
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