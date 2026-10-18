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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City toàn thắng, Liverpool bứt phá

Chủ Nhật, 06:15, 18/10/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất: Man City toàn thắng sau 7 trận đầu tiên trong khi Liverpool bứt phá lên vị trí thứ 5.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất cập nhật sáng 18/10 chứng kiến Man City toàn thắng sau 7 trận đầu tiên và giữ vững ngôi đầu bảng. Thầy trò HLV Maresca đánh bại Ipswich 3-2 trong trận đấu mới nhất khi Haaland tỏa sáng với một cú đúp. 

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Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh mới nhất, cập nhật sáng 18/10: Man City toàn thắng sau 7 trận đầu tiên trong khi Liverpool bứt phá lên vị trí thứ 5. 

Trong khi đó, Liverpool thắng Brentford 2-1 ở Ngoại hạng Anh nhờ các pha lập công đến từ Víctor Muñoz và tiền đạo Isak.

Đây là trận thắng không dễ dàng của The Kop khi Brentford đã dẫn trước và phải sau khi đội bóng này nhận thẻ đỏ, thầy trò HLV Iraola mới giành được chiến thắng chung cuộc. Dẫu sao, 3 điểm nhọc nhằn cũng giúp Liverpool tạm vươn lên xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng khi có 12 điểm sau 7 trận. 

Với Chelsea, The Blues thắng Chelsea 2-0 nhờ cú đúp của Pedro Neto, qua đó củng cố vị trí trong tốp bốn với 13 điểm, hơn Liverpool 1 điểm. 

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Ở nhóm cuối bảng chứng kiến sự thay đổi lớn khi Fulham đánh bại Hull City 1-0. Chính chiến thắng đầu tiên trong mùa này đã giúp đội bóng thành London có 5 điểm sau 7 vòng, tạm thời thoát khỏi vị trí cuối bảng. Điều này đồng nghĩa Tottenham đã tụt xuống vị trí thứ 20 khi họ cùng Bournemouth chưa thắng ở mùa năm nay. 

PV/VOV.VN
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