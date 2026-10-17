Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton

20:49

Bước vào màn đối đầu được đánh giá cân tài cân sức trên sân Hill Dickinson, cả Everton và Chelsea đều đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, phải tới phút 15 thì tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu mới xuất hiện khi Cole Palmer đi bóng khéo léo ở trung lộ trước khi xoay người dứt điểm chân trái ngay sát vòng cấm nhưng bóng đi hơi thiếu lực trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Pickford bên phía Everton.

Sau tình huống này, Everton tấn công dồn dập và nếu may mắn hơn, Barry hay Grealish đã có thể chiến thắng thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea để mở tỷ số.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Hiệp một khép lại với tình huống khung thành Everton rung chuyển. Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà để Caicedo băng lên từ tuyến hai xâm nhập vòng cấm và bắt volley một chạm chân phải găm bóng vào góc cao khung thành Everton. Thủ môn Pickford đã chỉ còn biết đứng nhìn nhưng rất may cho đội chủ nhà là bóng trúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc bật ra.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Chỉ 45 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số khi Hato bứt tốc thoát xuống ở cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Chelsea trước khi căng ngang để Pedro Neto thoải mái dứt điểm chân trái, tung lưới thủ môn Pickford, mở tỷ số cho Chelsea.

Để thủng lưới, Everton tiếp tục dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, từ tình huống đá phạt trực tiếp của đội chủ nhà đã dẫn tới tình huống chấn thương nghiêm trọng của thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea khiến trận đấu bị gián đoạn gần 10 phút.

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Trong những phút tiếp theo, cả Everton và Chelsea đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng và đúng ở phút cuối cùng của trấn đấu, Pedro Neto một lần nữa tỏa sáng. Tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp ăn ý của các cầu thủ Chelsea đưa bóng trúng hàng rào Everton nhưng bóng đến đúng vị trí của Pedro Neto và số 7 của The Blues rất nhanh tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái, găm bóng chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Pickford, ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea.