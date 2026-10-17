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Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton

Thứ Bảy, 20:37, 17/10/2026
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VOV.VN - Kết quả vòng 7 Ngoại hạng Anh tối 17-10: Neto giúp Chelsea "giải mã" Everton trên sân vận động Hill Dickinson.

20:49

Bước vào màn đối đầu được đánh giá cân tài cân sức trên sân Hill Dickinson, cả Everton và Chelsea đều đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 1
Ảnh: Reuters

Mặc dù vậy, phải tới phút 15 thì tình huống dứt điểm đầu tiên của trận đấu mới xuất hiện khi Cole Palmer đi bóng khéo léo ở trung lộ trước khi xoay người dứt điểm chân trái ngay sát vòng cấm nhưng bóng đi hơi thiếu lực trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Pickford bên phía Everton. 

Sau tình huống này, Everton tấn công dồn dập và nếu may mắn hơn, Barry hay Grealish đã có thể chiến thắng thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea để mở tỷ số. 

ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 2
Ảnh: Reuters
ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 3
Ảnh: Reuters

Hiệp một khép lại với tình huống khung thành Everton rung chuyển. Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà để Caicedo băng lên từ tuyến hai xâm nhập vòng cấm và bắt volley một chạm chân phải găm bóng vào góc cao khung thành Everton. Thủ môn Pickford đã chỉ còn biết đứng nhìn nhưng rất may cho đội chủ nhà là bóng trúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc bật ra.

ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 4
Ảnh: Reuters
ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 5
Ảnh: Reuters

Chỉ 45 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Chelsea đã có bàn thắng mở tỷ số khi Hato bứt tốc thoát xuống ở cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Chelsea trước khi căng ngang để Pedro Neto thoải mái dứt điểm chân trái, tung lưới thủ môn Pickford, mở tỷ số cho Chelsea.

Để thủng lưới, Everton tiếp tục dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, từ tình huống đá phạt trực tiếp của đội chủ nhà đã dẫn tới tình huống chấn thương nghiêm trọng của thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea khiến trận đấu bị gián đoạn gần 10 phút.

ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 6
Ảnh: Reuters
ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 7
Ảnh: Reuters

Trong những phút tiếp theo, cả Everton và Chelsea đều có cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng và đúng ở phút cuối cùng của trấn đấu, Pedro Neto một lần nữa tỏa sáng. Tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp ăn ý của các cầu thủ Chelsea đưa bóng trúng hàng rào Everton nhưng bóng đến đúng vị trí của Pedro Neto và số 7 của The Blues rất nhanh tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái, găm bóng chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Pickford, ấn định thắng lợi 2-0 cho Chelsea.

11:11
11:12
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11:13
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11:15

Chelsea vừa có chiến thắng 5-1 trước Bournemouth ở vòng trước, sau 3 vòng liên tiếp toàn hoà và thua. Về mặt thống kê, The Blues dĩ nhiên thu lại nhiều tín hiệu lạc quan sau thắng lợi đó. Đó là trận đấu mà Jordan Henderson toả sáng rực rỡ với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Joao Pedro trở lại sau chấn thương và cũng để lại dấu ấn đậm nét với 1 cú đúp. Tân binh Morgan Rogers vẫn cho thấy sự hoà nhập tuyệt vời khi liên tục ghi bàn. 

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Tuy nhiên, nếu đánh giá kỹ hơn thì thắng lợi kể trên không hoàn hảo như tỷ số trên bảng điện tử. Nên nhớ, Chelsea đã ghi tới 5 bàn trong khi số bàn thắng kỳ vọng của họ trận đó chỉ là 1,13, còn kém cả Bournemouth (1,38). Nghĩa là chất lượng các cơ hội mà The Blues tạo ra thực tế không cao. Chưa hết, thêm 1 trận đấu nữa The Blues thủng lưới. Đã từ rất lâu rồi Chelsea không giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh. Trong một ngày tiền đạo không còn cứ sút là vào, và hàng thủ vẫn lỏng lẻo, The Blues chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn nếu gặp đối thủ cứng cựa. 

 Everton chính là dạng đội bóng như vậy. Nên nhớ, đội quân của HLV David Moyes vẫn bất bại từ đầu mùa giải. 4 trận trên sân nhà từ đầu mùa thì Everton cũng không thua, giành 3 chiến thắng. Cũng đừng quên việc The Blues không có kết quả tốt mỗi khi đá sân Everton. Cụ thể, trong 9 trận gần nhất làm khách trên sân Everton thì Chelsea chỉ thắng 1 nhưng thua 6.

17:38

Đội hình ra sân:

Everton: Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.

Dự bị: Travers, O’Brien, George, Dibling, Johnson, Norgaard, Alcaraz, Hackney, Graham.

Chelsea: Martinez, Acheampong, Lacroix, Colwill, Pedro Neto, Henderson, Caicedo, Hato, Palmer, Rogers, Joao Pedro.

Dự bị: Penders, Palestra, Fofana, Barco, Welbeck, Quenda, Nicoll-Jazuli, Estevao, Lavia.

Trọng tài chính: Paul Tierney

Trọng tài VAR: Nicholas Hopton

17:43
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Sân Hill Dickinson sẵn sàng cho màn đại chiến Everton vs Chelsea trong khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/2027 (Ảnh: Reuters)
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Đông đảo CĐV hai đội đã có mặt ở sân Hill Dickinson từ rất sớm trước giờ bóng lăn (Ảnh: Reuters)
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CĐV Everton tự tin đội nhà giữ lại 3 điểm trọn vẹn trước Chelsea (Ảnh: Reuters)
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Lực lượng an ninh sẵn sàng trước giờ G (Ảnh: Reuters)
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Các cầu thủ Chelsea có mặt trên sân Hill Dickinson từ rất sớm (Ảnh: Reuters)
18:07
18:09
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Các cầu thủ Chelsea khởi động trước giờ G (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
18:32

1': Trận đấu đã bắt đầu !!! Đội chủ nhà Everton ra sân trong trang phục áo xanh - quần trắng, và giành quyền giao bóng trước ở hiệp một, trong khi các cầu thủ Chelsea mặc áo trắng - quần trắng.

18:47

15': Dứt điểm !!! Cole Palmer đi bóng khéo léo ở trung lộ trước khi xoay người dứt điểm chân trái ngay sát vòng cấm nhưng bóng đi hơi thiếu lực trước khi nằm gọn trong tay thủ môn Pickford bên phía Everton.

18:49
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Cole Palmer là tác giả pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu (Ảnh: Reuters)
18:56

23': Thẻ vàng !!! Armstrong tắc bóng nguy hiểm với Acheampong trong nỗ lực ngăn cản pha tổ chức tấn công của các cầu thủ Chelsea và phải nhận thẻ vàng cảnh cáo từ trọng tài.

18:59

26': Không được !!! Röhl bứt tốc xâm nhập trung lộ từ vòng cấm trước khi đi bóng qua Henderson để dứt điểm chân phải nhưng bóng đi quá nhẹ và nằm gọn trong tay thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea.

19:01

27': Không vào !!! Pedro Neto giữ bóng quá lâu trong tình huống Chelsea được phát bóng lên và trọng tài quyết định rút thẻ phạt cho tiền vệ của đội khách đồng thời cho Everton được hưởng phạt góc bên cánh trái. Grealish treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm từ cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Everton để Barry thoải mái đánh đầu cận thành nhưng bóng đi đúng vị trí thủ môn Emiliano Martínez đã chọn sẵn.

19:03

30': Nguy hiểm !!! Pha phối hợp đá phạt góc đầy bất ngờ của các cầu thủ Everton khi bóng được chuyền xuống để Dewsbury-Hall treo vào vòng cấm từ cánh phải theo hướng tấn công của đội chủ nhà để Grealish ngả người bắt volley chân phải một chạm đưa bóng chạm đất vào găm thẳng vào khung thành Chelsea nhưng thủ môn Emiliano Martínez đã chơi cảnh giác và đấm bóng cứu thua cho đội khách.

19:05
ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 23
Ảnh: Reuters
19:10

38': Không vào !!! Mykolenko ngoặt bóng kĩ thuật trước khi kiến tạo để Barry có cơ hội xoay người dứt điểm trong vòng cấm nhưng bóng đi quá nhẹ và nằm gọn trong tay thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea.

19:13

40': CỘT DỌC CỨU THUA !!! Bóng được treo vào vòng cấm từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của đội chủ nhà để Caicedo băng lên từ tuyến hai xâm nhập vòng cấm và bắt volley một chạm chân phải găm bóng vào góc cao khung thành Everton. Thủ môn Pickford đã chỉ còn biết đứng nhìn nhưng rất may cho đội chủ nhà là bóng trúng vào điểm nối giữa xà ngang và cột dọc bật ra.

19:13
ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 24
Ảnh: Reuters
19:18

45'+1: Cơ hội !!! Pedro Neto đột phá từ cánh phải theo hướng lên bóng của các cầu thủ Chelsea vào vòng cấm, trước khi tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái sở trường nhưng thủ môn Pickford đã bay người đấm bóng cứu thua cho Everton.

19:21

45'+3: Phá bóng trên vạch vôi !!! Bóng được treo từ chấm đá phạt góc bên cánh trái theo hướng tấn công của các cầu thủ Chelsea để Rogers di chuyển cắt ngang khung thành và dứt điểm bằng đầu hiểm hóc. Thủ môn Pickford đã đứng nhìn nhưng một hậu vệ Everton đã kịp phá bóng ngay trên vạch vôi cứu thua cho đội chủ nhà.

Ngay sau đó là tiếng còi kết thúc hiệp một của trọng tài. Everton và Chelsea tạm hòa nhau không bàn thắng sau hiệp thi đấu đầu tiên trên sân Hill Dickinson.

19:25
ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 25
Ảnh: Reuters
19:38

46': Hiệp hai bắt đầu !!! VÀOOOOOOOOOOOOOO !!! Chỉ 45 giây ngay sau khi bóng lăn trong hiệp hai, Hato bứt tốc thoát xuống ở cánh trái theo hướng lên bóng của các cầu thủ Chelsea trước khi căng ngang để Pedro Neto thoải mái dứt điểm chân trái, tung lưới thủ môn Pickford, mở tỷ số cho Chelsea !!!

19:45

54': Chelsea đang chủ động giảm nhịp độ trận đấu với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội bên phần sân nhà. 

19:47
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Pedro Neto mở tỷ số cho Chelsea (Ảnh: Reuters)
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Ảnh: Reuters
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Niềm vui của Pedro Neto và các cầu thủ Chelsea (Ảnh: Reuters)
19:49

57': Không vào !!! Cole Palmer thoát xuống nhận đường chọc khe từ đồng đội và dứt điểm kĩ thuật lốc bóng qua đầu thủ môn Pickford nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành Everton hết sức đáng tiếc.

20:00

66': Cơ hội !!! Bóng được treo từ chấm đá phạt trực tiếp bên cánh trái theo hướng lên bóng của đội chủ nhà, Branthwaite xâm nhập và đánh đầu cận thành trước khi va chạm cực mạnh với thủ môn Emiliano Martínez bên phía Chelsea khiến cả hai đều phải nằm sân và nhận sự chăm sóc của các bác sĩ.

20:00
ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 32
Ảnh: Reuters
20:06

74': Thay người !!! Đến thời điểm này sau hơn 8 phút gián đoạn, trận đấu đã trở lại sau khi thủ môn Emiliano Martínez được rời sân trên cáng cứu thương và thủ môn John Travers được tung vào sân.

20:18

86': Không vào !!! Pha phản công thần tốc của các cầu thủ Chelsea. Cole Palmer bứt tốc mạnh mẽ trước khi chọc khe tinh tế cho João Pedro thoải mái xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chân phải cận thành trong thế đối mặt nhưng thủ môn Pickford đã lấy thân người che bóng cứu thua cho Everton.

20:18
ket qua vong 7 ngoai hang anh toi 17-10 neto giup chelsea giai ma everton hinh anh 33
Ảnh: Reuters
20:23

90': VÀOOOOOOOOOOOOOOO !!! Tình huống phối hợp đá phạt trực tiếp ăn ý của các cầu thủ Chelsea đưa bóng trúng hàng rào Everton nhưng bóng đến đúng vị trí của Pedro Neto và số 7 của The Blues rất nhanh tung ra cú dứt điểm kĩ thuật bằng lòng trong chân trái, găm bóng chìm vào góc xa, đánh bại thủ môn Pickford, nhân đôi cách biệt cho đội khách !!!

20:35

90'+12: HẾT GIỜ !!! Chelsea giành thắng lợi với tỷ số 2-0 ngay trên sân của Everton nhờ cú đúp của Pedro Neto ở các phút 46 và 90 ngay tại sân Hill Dickinson.

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Kết quả trận Everton vs Chelsea thuộc khuôn khổ vòng 7 Ngoại hạng Anh 2026/27 diễn ra lúc 18h30 ngày 17/10 trên sân vận động Hill Dickinson.

Phạm Ngọc/VOV.VN
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