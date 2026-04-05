Bảng xếp hạng U20 nữ châu Á 2026 mới nhất: U20 nữ Việt Nam có nguy cơ bị loại

Bảng xếp hạng U20 nữ châu Á 2026 mới nhất, cập nhật sáng 5/4. U20 nữ Việt Nam có nguy cơ bị loại sau hai trận đầu tiên toàn thua. Thầy trò HLV Okiyama Masahiko đã thua U20 nữ Trung Quốc 0-3 và thua U20 nữ Thái Lan 1-4.

Bảng xếp hạng bảng A

U20 nữ Việt Nam tạm thời xếp cuối bảng A và buộc phải thắng U20 nữ Bangladesh ở lượt trận cuối cùng thì mới duy trì được hy vọng mong manh giành vé vào tứ kết với tư cách là một trong hai đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi đó, sau hai trận đầu tiên toàn thắng, U20 nữ Thái Lan và U20 nữ Trung Quốc đã sớm giành vé vào vòng tứ kết khi sở hữu số điểm tuyệt đối.

Các bảng B và C mới diễn ra một lượt trận và vẫn còn nhiều kịch bản xảy ra phía trước.

Bảng xếp hạng bảng B

Bảng xếp hạng bảng C.