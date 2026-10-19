English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Ninh Bình soán ngôi của CAHN

Thứ Hai, 06:00, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất sau vòng 4 chứng kiến Ninh Bình vươn lên dẫn đầu với 10 điểm, trong khi CAHN tụt xuống vị trí thứ hai sau thất bại 1-2 trước Hà Nội FC.

Ninh Bình chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027

Ninh Bình trở thành đội dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau vòng 4 với thành tích bất bại. Đội bóng này giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa, có 10 điểm và hiệu số bàn thắng bại +5. Đáng chú ý, Ninh Bình vừa đánh bại HAGL với tỷ số 4-3 trong trận cầu kịch tính tối 18/10.

bang xep hang v-league 2026 2027 moi nhat ninh binh soan ngoi cua cahn hinh anh 1
Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 19/10.

CAHN xếp thứ hai với 9 điểm sau 4 trận, gồm 3 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng ngành Công an khởi đầu tốt nhưng không thể duy trì vị trí dẫn đầu sau trận thua Hà Nội FC trên sân nhà.

Sông Lam Nghệ An đứng thứ ba với 8 điểm, bằng thành tích 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt xếp thứ tư và thứ năm khi cùng có 7 điểm.

Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Nội FC cùng sở hữu 6 điểm, lần lượt đứng ở các vị trí thứ sáu, thứ bảy và thứ tám. Đáng chú ý, Hải Phòng có hiệu số +2, Thanh Hóa có hiệu số -1, còn Hà Nội FC có hiệu số -3.

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội FC đánh bại CAHN, Ninh Bình chiếm ngôi đầu V-League
Hà Nội FC đánh bại CAHN, Ninh Bình chiếm ngôi đầu V-League

VOV.VN - Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Công an Hà Nội (CAHN) trong trận derby Thủ đô thuộc vòng 4 V-League 2026/2027 tối 18/10.

Hà Nội FC đánh bại CAHN, Ninh Bình chiếm ngôi đầu V-League

Hà Nội FC đánh bại CAHN, Ninh Bình chiếm ngôi đầu V-League

VOV.VN - Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Công an Hà Nội (CAHN) trong trận derby Thủ đô thuộc vòng 4 V-League 2026/2027 tối 18/10.

Kết quả vòng 4 V-League 26/27: Hà Nội FC đánh bại CAHN
Kết quả vòng 4 V-League 26/27: Hà Nội FC đánh bại CAHN

VOV.VN - Kết quả vòng 4 V-League 2026/2027, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước CAHN ở màn so tài tại Hàng Đẫy.

Kết quả vòng 4 V-League 26/27: Hà Nội FC đánh bại CAHN

Kết quả vòng 4 V-League 26/27: Hà Nội FC đánh bại CAHN

VOV.VN - Kết quả vòng 4 V-League 2026/2027, Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước CAHN ở màn so tài tại Hàng Đẫy.

Lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội FC trước vòng 4 V-League 2026/2027
Lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội FC trước vòng 4 V-League 2026/2027

VOV.VN - Lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội FC trước màn so tài tại 4 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội FC trước vòng 4 V-League 2026/2027

Lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội FC trước vòng 4 V-League 2026/2027

VOV.VN - Lịch sử đối đầu CAHN vs Hà Nội FC trước màn so tài tại 4 V-League 2026/2027 diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CAHN vs Hà Nội FC
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CAHN vs Hà Nội FC

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CAHN vs Hà Nội FC, vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10/2026 trên sân Hàng Đẫy.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CAHN vs Hà Nội FC

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CAHN vs Hà Nội FC

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận CLB CAHN vs Hà Nội FC, vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra lúc 19h15 ngày 18/10/2026 trên sân Hàng Đẫy.

Nhận định CAHN vs Hà Nội FC vòng 4 V-League 26/27: Đại chiến ở Hàng Đẫy
Nhận định CAHN vs Hà Nội FC vòng 4 V-League 26/27: Đại chiến ở Hàng Đẫy

VOV.VN - CAHN đang duy trì thành tích toàn thắng và chưa để thủng lưới sau 3 vòng đấu tại V-League 2026/2027. Trong khi đó, Hà Nội FC mới có 1 chiến thắng sau 3 trận. Sự khác biệt về phong độ khiến đội bóng của HLV Polking được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu tại vòng 4.

Nhận định CAHN vs Hà Nội FC vòng 4 V-League 26/27: Đại chiến ở Hàng Đẫy

Nhận định CAHN vs Hà Nội FC vòng 4 V-League 26/27: Đại chiến ở Hàng Đẫy

VOV.VN - CAHN đang duy trì thành tích toàn thắng và chưa để thủng lưới sau 3 vòng đấu tại V-League 2026/2027. Trong khi đó, Hà Nội FC mới có 1 chiến thắng sau 3 trận. Sự khác biệt về phong độ khiến đội bóng của HLV Polking được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu tại vòng 4.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế