Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất: Ninh Bình soán ngôi của CAHN

Ninh Bình chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027

Ninh Bình trở thành đội dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2026/2027 sau vòng 4 với thành tích bất bại. Đội bóng này giành 3 chiến thắng, 1 trận hòa, có 10 điểm và hiệu số bàn thắng bại +5. Đáng chú ý, Ninh Bình vừa đánh bại HAGL với tỷ số 4-3 trong trận cầu kịch tính tối 18/10.

Bảng xếp hạng V-League 2026/2027 mới nhất tính đến sáng 19/10.

CAHN xếp thứ hai với 9 điểm sau 4 trận, gồm 3 chiến thắng và 1 thất bại. Đội bóng ngành Công an khởi đầu tốt nhưng không thể duy trì vị trí dẫn đầu sau trận thua Hà Nội FC trên sân nhà.

Sông Lam Nghệ An đứng thứ ba với 8 điểm, bằng thành tích 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Nam Định và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lần lượt xếp thứ tư và thứ năm khi cùng có 7 điểm.

Hải Phòng, Thanh Hóa và Hà Nội FC cùng sở hữu 6 điểm, lần lượt đứng ở các vị trí thứ sáu, thứ bảy và thứ tám. Đáng chú ý, Hải Phòng có hiệu số +2, Thanh Hóa có hiệu số -1, còn Hà Nội FC có hiệu số -3.

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Hà Nội FC đánh bại CAHN, Ninh Bình chiếm ngôi đầu V-League VOV.VN - Hà Nội FC giành chiến thắng 2-1 trước Công an Hà Nội (CAHN) trong trận derby Thủ đô thuộc vòng 4 V-League 2026/2027 tối 18/10.

