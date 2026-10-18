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Nhận định CAHN vs Hà Nội FC vòng 4 V-League 26/27: Đại chiến ở Hàng Đẫy

Chủ Nhật, 06:00, 18/10/2026
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VOV.VN - CAHN đang duy trì thành tích toàn thắng và chưa để thủng lưới sau 3 vòng đấu tại V-League 2026/2027. Trong khi đó, Hà Nội FC mới có 1 chiến thắng sau 3 trận. Sự khác biệt về phong độ khiến đội bóng của HLV Polking được đánh giá cao hơn trước cuộc đối đầu tại vòng 4.

Hà Nội FC khiến người hâm mộ lo lắng

Hà Nội FC khởi đầu mùa giải 2026/2027 với nhiều khó khăn. Đội bóng của HLV Harry Kewell lần lượt thua Công an TP.HCM với tỷ số 1-3, thất bại 1-4 trước SLNA và bị Đà Nẵng loại khỏi Cúp Quốc gia.

Chiến thắng 1-0 trước Bắc Ninh ở vòng 3 giúp Hà Nội FC có được 3 điểm đầu tiên tại V-League. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng Thủ đô chưa thực sự thuyết phục.

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Hà Nội FC vất vả thắng Bắc Ninh ở vòng 3 (Ảnh: Hoài Thương).

Trước đối thủ chơi chặt chẽ và kỷ luật, Hà Nội FC gặp nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành. Đội bóng này còn thoát khỏi nguy cơ nhận bàn thua khi Brenner đá hỏng quả phạt đền.

Phải đến hiệp 2, sự xuất hiện của Hai Long mới tạo ra khác biệt. Tiền vệ này có pha di chuyển và kiến tạo thuận lợi để Andrew Jung ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Chiến thắng trước Bắc Ninh giúp Hà Nội FC cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng, nhưng đội bóng của HLV Harry Kewell vẫn cần nâng cao chất lượng lối chơi. Trước một CAHN đang có phong độ tốt, những hạn chế trong khâu phòng ngự và khả năng triển khai tấn công có thể khiến Hà Nội FC gặp khó.

CAHN có lợi thế về phong độ

Trái ngược với đối thủ cùng thành phố, CAHN khởi đầu V-League 2026/2027 đầy ấn tượng. Đội bóng của HLV Alexandre Polking toàn thắng sau 3 vòng đấu và chưa để thủng lưới bàn nào.

Dù vừa nhận 2 thất bại liên tiếp tại Cúp C1 châu Á, CAHN vẫn duy trì được kết quả tích cực ở sân chơi quốc nội. Thành tích phòng ngự sau 3 vòng đấu là cơ sở để nhà đương kim vô địch hướng tới mục tiêu giành thêm 3 điểm trước Hà Nội FC.

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CAHN là đội bóng duy nhất duy trì thành tích toàn thắng ở V-League 2026/2027 (Ảnh: VPF).

Ở trận derby này, HLV Polking không có sự phục vụ của Văn Hậu do án treo giò. Tuy nhiên, CAHN vẫn có những phương án thay thế, giúp nhà cầm quân người Brazil có thêm lựa chọn trong việc bố trí đội hình.

Điều khiến người hâm mộ CAHN lo ngại hơn cả là vấn đề thể lực. Việc phải thi đấu trên nhiều đấu trường với mật độ dày đặc có thể ảnh hưởng đến khả năng duy trì cường độ thi đấu của các cầu thủ. Đây là yếu tố HLV Polking cần tính toán để đội bóng giữ được sự ổn định trước Hà Nội FC.

CAHN có cơ hội giành chiến thắng

Xét phong độ sau 3 vòng đấu tại V-League 2026/2027, CAHN đang có lợi thế rõ rệt so với Hà Nội FC. Đội bóng của HLV Polking không chỉ toàn thắng mà còn chưa để thủng lưới, trong khi đối thủ mới giành được 3 điểm và vẫn bộc lộ những hạn chế trong lối chơi.

Lịch sử đối đầu cũng được xem là yếu tố ủng hộ CAHN. Dù vậy, lịch thi đấu dày đặc và sự vắng mặt của Văn Hậu vẫn có thể ảnh hưởng đến khả năng vận hành đội hình của nhà đương kim vô địch.

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Với Hà Nội FC, nhiệm vụ quan trọng là cải thiện khả năng phòng ngự, hạn chế sai sót và tận dụng tốt hơn những cơ hội tạo ra. Nếu tiếp tục thi đấu thiếu chắc chắn như những trận vừa qua, đội bóng của HLV Harry Kewell sẽ gặp nhiều khó khăn trước CAHN.

CAHN được đánh giá cao hơn trước giờ bóng lăn. Nếu duy trì được sự tập trung và phong độ đã thể hiện tại V-League, thầy trò HLV Polking có cơ hội giành chiến thắng để nối dài chuỗi trận toàn thắng. Hà Nội FC vẫn có thể cạnh tranh 1 điểm nếu cải thiện được lối chơi và tận dụng hiệu quả các cơ hội.

Trận đấu giữa CAHN vs Hà Nội FC tại vòng 4 V-League 2026/2027 diễn ra vào lúc 19h15 tối nay 18/10. Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi.

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Hoàng Yến/VOV.VN
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