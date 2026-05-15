Bảng xếp hạng V-League mới nhất: Đà Nẵng tạm thoát cảnh "đội sổ"

Thứ Sáu, 22:10, 15/05/2026
VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng V-League 2025/2026 mới nhất, Đà Nẵng tạm vươn lên đứng áp chót và đẩy PVF-CAND xuống vị trí đáy bảng.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 23 V-League 2025/2026, Đà Nẵng đã hòa 2-2 với CA TP.HCM để tạm thoát khỏi vị trí "đội sổ" trên bảng xếp hạng. Hiện tại, Đà Nẵng đang có cùng 17 điểm như PVF-CAND nhưng xếp trên do hơn chỉ số phụ.

Trong cuộc đọ sức trên sân Bình Dương, Đà Nẵng sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 6 nhờ công của Milan Makaric. Tuy nhiên, CA TP.HCM đã dẫn ngược 2-1 với các pha làm bàn của Lee Williams và Makrillos Peter. Phải đến phút 76, Đà Nẵng mới có được bàn gỡ hòa 2-2 nhờ sự tỏa sáng của Võ Nguyên Hoàng.

Cập nhật bảng xếp hạng V-League sau trận CA TP.HCM 2-2 Đà Nẵng. (Ảnh: VPF)

Việc Đà Nẵng vươn lên đứng áp chót - vị trí sẽ đá play-off và đẩy PVF-CAND xuống cuối bảng - vị trí phải xuống hạng trực tiếp khiến cuộc đua trụ hạng V-League mùa này trở nên vô cùng căng thẳng.

Tại vòng 23 V-League, PVF-CAND sẽ có trận đấu rất khó khăn gặp Hà Nội FC - đội đang cạnh tranh quyết liệt cho vị trí top 3. Theo lịch thi đấu, cuộc đọ sức giữa PVF-CAND và Hà Nội FC sẽ diễn ra lúc 18h ngày 17/5.

Hoàng Long/VOV.VN
Tag: Bảng xếp hạng V-League V-League Đà Nẵng CA TP.HCM
15 cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 V-League 2025/2026: CLB CAHN gặp khó
VOV.VN - 15 cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 V-League 2025/2026: CLB CAHN, Hà Nội FC và Thanh Hóa cùng hàng loạt đội bóng gặp khó.

Nhận định vòng 23 V-League 2025/2026: Đình Bắc phá vỡ mọi giới hạn ở VFantasy?
VOV.VN - Nhận định vòng 23 V-League 2025/2026: Đình Bắc liệu có tiếp tục thăng hoa sau khi đã ghi đến 10 bàn ở 6 trận gần nhất? Hãy cùng đến với những nhận định của chương trình góc chuyên gia VFantasy số 49.

Tin bóng đá 13-5: CLB Thanh Hóa nhận tin sét đánh dù sắp trụ hạng V-League 2025/26
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 13-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Thanh Hóa nhận tin sét đánh dù sắp trụ hạng V-League 2025/26; Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE ở đâu?; Arsenal nhận tin dữ trước trận chung kết Champions League…

