15 cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 V-League 2025/2026: CLB CAHN gặp khó

Thứ Năm, 15:00, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - 15 cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 V-League 2025/2026: CLB CAHN, Hà Nội FC và Thanh Hóa cùng hàng loạt đội bóng gặp khó.

Vòng 23 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/5 với 7 trận đấu được diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, hàng loạt án treo giò đã khiến nhiều đội bóng rơi vào thế thiếu hụt lực lượng, ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện các trận đấu.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc so tài giữa CAHN và Thanh Hóa, trận đấu có thể định đoạt ngôi vương mùa giải này. Đội chủ nhà không có sự phục vụ của tiền vệ Stefan Mauk do án treo giò, trong khi HLV Mano Polking cũng vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo vì nhận đủ thẻ phạt.

Stefan Mauk bị treo giò ở vòng 23 V-League 2025/2026. (Ảnh: Hoài Thương)

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa cũng chịu tổn thất nặng nề nơi hàng thủ khi thiếu vắng Nguyễn Bá Tiến và Nguyễn Đình Huyên vì án treo giò. Điều này khiến đội bóng xứ Thanh đối mặt nhiều rủi ro trong chuyến làm khách đầy áp lực tại sân Hàng Đẫy.

Tại cặp đấu giữa CA TP.HCM và Đà Nẵng, đội khách cũng mất đi hai trụ cột quan trọng là Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Hồng Phúc. Sự vắng mặt của bộ đôi này khiến sức mạnh của Đà Nẵng suy giảm đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đang rất cần điểm cho mục tiêu trụ hạng.

Ngoài những trường hợp kể trên, danh sách cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 V-League còn kéo dài với nhiều cái tên gồm Cao Văn Bình (SLNA); Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Trần Việt Cường (TP.HCM); Joseph Onoja, Nguyễn Đức Việt (Hà Tĩnh); Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Vũ Tiến Long (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh (Nam Định) và Nguyễn Đức Hoàng Minh (Thể Công Viettel).

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn
Quách Khiêm/VOV.VN
Tin bóng đá 13-5: CLB Thanh Hóa nhận tin sét đánh dù sắp trụ hạng V-League 2025/26
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 13-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: CLB Thanh Hóa nhận tin sét đánh dù sắp trụ hạng V-League 2025/26; Xem trực tiếp U17 Việt Nam vs U17 UAE ở đâu?; Arsenal nhận tin dữ trước trận chung kết Champions League…

Lịch thi đấu vòng 23 V-League 2025/2026: CAHN vô địch sớm ở Hàng Đẫy?
VOV.VN - Lịch thi đấu vòng 23 V-League 2025/2026, CAHN lên ngôi vô địch sớm nếu đánh bại Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy.

Tin bóng đá 11-5: Đỗ Hoàng Hên báo tin không vui sau vòng 22 V-League 2025/2026
VOV.VN - Tin bóng đá hôm nay 11-5 có những nội dung đáng chú ý sau đây: Đỗ Hoàng Hên báo tin không vui sau vòng 22 V-League 2025/2026; Kịch bản nào để U17 Việt Nam giành vé dự World Cup?; Thời điểm sớm nhất để V-League 2025/2026 xác định nhà vô địch là khi nào?

Thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026
VOV.VN - Xác định thời điểm lộ diện đối thủ của U17 Việt Nam tại vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" ở giải nữ Cúp Quốc gia
VOV.VN - Kết quả bóng đá Việt Nam: Thái Nguyên T&T thắng "hủy diệt" Hà Nội II với tỉ số 8-0, trong khi TP.HCM giành chiến thắng 2-1 trước Hà Nội I ở ngày thi đấu đầu tiên của giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.

