15 cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 V-League 2025/2026: CLB CAHN gặp khó

Vòng 23 V-League 2025/2026 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến 17/5 với 7 trận đấu được diễn ra trên khắp sân cỏ cả nước. Tuy nhiên, hàng loạt án treo giò đã khiến nhiều đội bóng rơi vào thế thiếu hụt lực lượng, ảnh hưởng không nhỏ tới cục diện các trận đấu.

Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc so tài giữa CAHN và Thanh Hóa, trận đấu có thể định đoạt ngôi vương mùa giải này. Đội chủ nhà không có sự phục vụ của tiền vệ Stefan Mauk do án treo giò, trong khi HLV Mano Polking cũng vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo vì nhận đủ thẻ phạt.

Stefan Mauk bị treo giò ở vòng 23 V-League 2025/2026. (Ảnh: Hoài Thương)

Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa cũng chịu tổn thất nặng nề nơi hàng thủ khi thiếu vắng Nguyễn Bá Tiến và Nguyễn Đình Huyên vì án treo giò. Điều này khiến đội bóng xứ Thanh đối mặt nhiều rủi ro trong chuyến làm khách đầy áp lực tại sân Hàng Đẫy.

Tại cặp đấu giữa CA TP.HCM và Đà Nẵng, đội khách cũng mất đi hai trụ cột quan trọng là Nguyễn Đức Anh và Nguyễn Hồng Phúc. Sự vắng mặt của bộ đôi này khiến sức mạnh của Đà Nẵng suy giảm đáng kể, đặc biệt trong bối cảnh thầy trò HLV Lê Đức Tuấn đang rất cần điểm cho mục tiêu trụ hạng.

Ngoài những trường hợp kể trên, danh sách cầu thủ bị treo giò ở vòng 23 V-League còn kéo dài với nhiều cái tên gồm Cao Văn Bình (SLNA); Ngô Tùng Quốc, Nguyễn Trần Việt Cường (TP.HCM); Joseph Onoja, Nguyễn Đức Việt (Hà Tĩnh); Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hai Long, Vũ Tiến Long (Hà Nội FC); Nguyễn Tuấn Anh (Nam Định) và Nguyễn Đức Hoàng Minh (Thể Công Viettel).

