CLB CAHN rộng cửa “kết liễu” cuộc đua vô địch ngay ở vòng 23 V-League 2025/2026

Cuộc đua vô địch V-League 2025/2026 đang tiến rất gần đến hồi kết khi CLB CAHN nắm trong tay mọi lợi thế để chính thức đăng quang chỉ sau một trận đấu nữa. Khoảng cách 11 điểm với đội xếp thứ hai Thể Công Viettel trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 4 vòng khiến kịch bản lật ngược gần như không tưởng.

Không còn là câu chuyện cạnh tranh căng thẳng như kỳ vọng ban đầu, mùa giải 2025/2026 chứng kiến sự áp đảo gần như tuyệt đối của đội bóng ngành công an. Và vòng 23 tới đây hoàn toàn có thể trở thành cột mốc lịch sử, khi CLB CAHN đứng trước cơ hội “kết liễu” cuộc đua ngay trên sân nhà.

CLB CAHN rộng cửa lên ngôi vô địch V-League 2025/2026 ngay ở vòng 23.

Sức mạnh tuyệt đối mở đường lên ngôi

Sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Nam Định ở vòng 22, CLB CAHN đã nâng tổng điểm lên 57 và tiến thêm một bước dài tới chức vô địch. Thống kê mùa này cho thấy CLB CAHN là đội toàn diện nhất giải đấu, khi sở hữu số trận thắng nhiều nhất, hàng công ghi bàn hiệu quả nhất và hàng thủ chắc chắn nhất.

Dưới bàn tay của HLV Mano Polking, CLB CAHN không chỉ mạnh mà còn chơi thứ bóng đá có tổ chức rõ ràng. Lối chơi kiểm soát, phối hợp nhóm nhuần nhuyễn và khả năng chuyển trạng thái nhanh giúp đội bóng ngành công an luôn làm chủ thế trận trước phần lớn đối thủ.

Điểm đáng chú ý là sự cân bằng trong đội hình. Khi các ngoại binh như Alan hay Leo Artur bị phong tỏa, những cầu thủ nội như Đình Bắc, Quang Hải hay Văn Đô luôn biết cách tạo ra khác biệt. Chính sự đa dạng trong phương án tấn công giúp CLB CAHN trở nên khó lường và gần như không thể bị bắt bài.

Sự thăng hoa của Đình Bắc ở giai đoạn cuối mùa là ví dụ điển hình cho thành công trong cách vận hành của Polking. Từ một cầu thủ thiên về đột phá cá nhân, Đình Bắc đã lột xác thành một tiền đạo sắc bén, biết chọn vị trí và dứt điểm hiệu quả, trở thành “ngòi nổ” quan trọng trong giai đoạn nước rút.

Không chỉ mạnh về chuyên môn, CLB CAHN còn cho thấy sự ổn định hiếm có ở thượng tầng. Việc giữ chân hàng loạt trụ cột như Văn Hậu, Đình Trọng hay Thành Long và gia hạn hợp đồng với HLV Mano Polking ngay giữa mùa giải là minh chứng cho chiến lược phát triển dài hạn.

Nếu giành chiến thắng trước Thanh Hóa ở vòng 23, CLB CAHN sẽ chạm mốc 60 điểm và chính thức vô địch, bất chấp kết quả của các đối thủ. Thậm chí, đội bóng ngành công an có thể đăng quang ngay trong trận đấu nếu Thể Công Viettel không thắng Nam Định ở trận đấu diễn ra trước đó.

Thử thách mang tên Thanh Hóa và thời khắc đăng quang

Dù nắm trong tay mọi lợi thế, CLB CAHN vẫn phải vượt qua một chướng ngại vật không hề dễ chịu mang tên Thanh Hóa. Đội bóng xứ Thanh mùa này là một trong những tập thể khó lường nhất, khi luôn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường bất chấp khó khăn.

Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội FC ở vòng 22 là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh của Thanh Hóa. Dù phải thi đấu thiếu người, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn bảo vệ thành quả trước một đối thủ vượt trội về lực lượng.

Lối chơi của Thanh Hóa không hoa mỹ, nhưng lại cực kỳ kỷ luật và hiệu quả. Đội bóng xứ Thanh sẵn sàng chơi phòng ngự số đông, chờ đợi sai lầm của đối thủ và tung ra những đòn phản công sắc bén.

Tuy nhiên, lợi thế sân nhà Hàng Đẫy là điểm tựa lớn cho CLB CAHN. Trong bầu không khí cuồng nhiệt của khán giả Thủ đô, đội bóng ngành công an thường chơi với hơn 100% phong độ.

Bên cạnh đó, sự vượt trội về chất lượng đội hình cũng là yếu tố giúp CLB CAHN tự tin. Thầy trò HLV Polking có nhiều phương án tấn công hơn, khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn và đặc biệt là sự lạnh lùng trong những thời điểm quyết định.

CLB Thanh Hóa đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại và tiến rất gần đến tấm vé trụ hạng V-League.

Ở một diễn biến khác, Thể Công Viettel dù vẫn còn cơ hội trên lý thuyết nhưng thực tế đã bị bỏ lại quá xa. Khoảng cách điểm số lớn không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là rào cản tâm lý, khiến đội bóng áo lính khó duy trì niềm tin trong cuộc đua.

Ngay cả khi toàn thắng các trận còn lại, Thể Công Viettel cũng chỉ có thể đạt tối đa 58 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Popov không còn quyền tự quyết, mà phải chờ CLB CAHN sảy chân, điều gần như không thể xảy ra với phong độ hiện tại.

Nếu đánh bại Thanh Hóa, CLB CAHN không chỉ giành chức vô địch mà còn gửi đi thông điệp mạnh mẽ về sự thống trị tại V-League. Đó sẽ là phần thưởng xứng đáng cho một mùa giải mà đội bóng ngành công an gần như không có đối thủ xứng tầm.

