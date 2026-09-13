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Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lên ngôi nhì

Chủ Nhật, 06:00, 13/09/2026
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VOV.VN - Bảng xếp hạng V-League mới nhất: SLNA lên ngôi nhì sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Hà Nội FC ngay trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu mới nhất. Đội bóng xứ Nghệ đã sở hữu 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận.

Bảng xếp hạng V-League mới nhất, cập nhật sáng 13/9, SLNA lên ngôi nhì sau chiến thắng thuyết phục 4-1 trước Hà Nội FC.

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Đội bóng xứ Nghệ có 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận toàn thắng. Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn có 6 điểm, cùng hiệu số +4 với Ninh Bình và chỉ xếp sau do ghi ít bàn thắng hơn. 

Cùng có 6 điểm như Ninh Bình và SLNA là CLB CAHN. Đội ĐKVĐ tạm xếp thứ ba do kém hiệu số cả SLNA lẫn Ninh Bình (+3 so với +4). 

Trong khi đó, Hà Nội FC sau 2 trận toàn thua đã tụt xuống vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng với 0 điểm cùng hiệu số -5. 

PV/VOV.VN
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