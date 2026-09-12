Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham

14:52

Sau màn “khởi động” khá thiếu thuyết phục ở đầu mùa giải 2026/27, Liverpool đang dần vào guồng. Đội bóng của ông Andoni Iraola giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu gần đây, đầu tiên là trận thắng 2-0 trước chủ nhà Ipswich tại giải Ngoại hạng Anh và thắng lợi 2-1 trước đội khách Atletico ở lượt đấu đầu tiên tại giai đoạn League Phase Cúp C1 châu Âu.

Nếu trận thắng Ipswich là dấu hiệu The Kop bắt đầu tìm được công thức vận hành, thì màn ngược dòng trước Atletico cho thấy đội bóng này đã có thêm bản lĩnh và khả năng phản ứng trước nghịch cảnh. Liverpool chơi pressing đã có tổ chức hơn. Họ bắt đầu biết cách tăng tốc trận đấu. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của ông Iraola, đội chủ sân Anfield không nhất thiết phải kiểm soát bóng tuyệt đối, nhưng họ luôn kiên định với việc phải kiểm soát được nhịp độ bằng cường độ.

Với sự vận hành đã bắt đầu có dấu hiệu vào guồng ấy, cộng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Liverpool hoàn toàn có khả năng hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước Fulham cuối tuần này. Nên nhớ rằng, The Kop có thành tích thi đấu không hề tệ ở Anfield trong thời gian gần đây. Cụ thể, họ chỉ phải nhận 2 thất bại trong 17 lần tiếp đón các đối thủ tại các giải đấu chính thức trong thời gian vừa qua.

Trong khi đó, Fulham đang có vấn đề về phong độ. Đội bóng thủ đô London toàn thua sau 3 vòng đầu ở Ngoại hạng Anh 2026/2027. Qua đó, họ đang xếp áp chót tại bảng xếp hạng, chỉ đứng trên tân binh Coventry nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại.

Tóm lại, đây là trận đấu mà khả năng cao Liverpool sẽ có thêm một chiến thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này và đẩy Fulham chìm sâu hơn trong cuộc khủng hoảng.