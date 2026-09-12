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Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham

Thứ Bảy, 22:53, 12/09/2026
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VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham với tỷ số 0-0 trong trận đấu mà họ chơi không tốt dù được có lợi thế sân nhà.

Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham với tỷ số 0-0 trong trận đấu mà họ chơi không tốt dù được có lợi thế sân nhà. 

Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Iraola không thể hiện được sự vượt trội dù đối thủ đã toàn thua 3 vòng trước đó. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Alisson, Liverpool đã phải nhận bàn thua. 

Trong hiệp 2, Liverpool có được một số cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của họ thay nhau bỏ lỡ và chung cuộc đội chủ sân Anfield đành chấp nhận trận hòa 0-0. 

14:49
14:49
ket qua ngoai hang anh hom nay 12 9 liverpool hoa that vong fulham hinh anh 2
14:49
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14:52

Sau màn “khởi động” khá thiếu thuyết phục ở đầu mùa giải 2026/27, Liverpool đang dần vào guồng. Đội bóng của ông Andoni Iraola giành chiến thắng trong cả 2 trận đấu gần đây, đầu tiên là trận thắng 2-0 trước chủ nhà Ipswich tại giải Ngoại hạng Anh và thắng lợi 2-1 trước đội khách Atletico ở lượt đấu đầu tiên tại giai đoạn League Phase Cúp C1 châu Âu. 

ket qua ngoai hang anh hom nay 12 9 liverpool hoa that vong fulham hinh anh 4

Nếu trận thắng Ipswich là dấu hiệu The Kop bắt đầu tìm được công thức vận hành, thì màn ngược dòng trước Atletico cho thấy đội bóng này đã có thêm bản lĩnh và khả năng phản ứng trước nghịch cảnh. Liverpool chơi pressing đã có tổ chức hơn. Họ bắt đầu biết cách tăng tốc trận đấu. Đặc biệt, dưới sự dẫn dắt của ông Iraola, đội chủ sân Anfield không nhất thiết phải kiểm soát bóng tuyệt đối, nhưng họ luôn kiên định với việc phải kiểm soát được nhịp độ bằng cường độ.

Với sự vận hành đã bắt đầu có dấu hiệu vào guồng ấy, cộng với lợi thế được thi đấu trên sân nhà, Liverpool hoàn toàn có khả năng hoàn thành mục tiêu giành 3 điểm trước Fulham cuối tuần này. Nên nhớ rằng, The Kop có thành tích thi đấu không hề tệ ở Anfield trong thời gian gần đây. Cụ thể, họ chỉ phải nhận 2 thất bại trong 17 lần tiếp đón các đối thủ tại các giải đấu chính thức trong thời gian vừa qua.

Trong khi đó, Fulham đang có vấn đề về phong độ. Đội bóng thủ đô London toàn thua sau 3 vòng đầu ở Ngoại hạng Anh 2026/2027. Qua đó, họ đang xếp áp chót tại bảng xếp hạng, chỉ đứng trên tân binh Coventry nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. 

Tóm lại, đây là trận đấu mà khả năng cao Liverpool sẽ có thêm một chiến thắng ở Ngoại hạng Anh mùa này và đẩy Fulham chìm sâu hơn trong cuộc khủng hoảng. 

20:34
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Đội hình xuất phát của 2 đội. 
21:00

1' Trận đấu bắt đầu !!! Fulham giao bóng trước. 

21:07

5' Những phút đầu tiên chưa bên nào có được cơ hội thật sự rõ ràng. 

21:12

10' Fulham có pha lên bóng nhanh, tạo nên sự lộn xộn trong vòng cấm đội chủ nhà. May mắn cho The Kop là trung vệ Jacquet đã kịp cản phá ngay trên vạch vôi. 

21:18
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Ảnh: Reuters. 
21:21

21' Fulham bắt đầu lùi thấp đội hình để tập trung cho khâu phòng ngự. Liverpool đang chủ động hơn nhưng chưa có được cơ hội nào rõ ràng. 

21:31

31' Writz có khoảng trống và tung ra cú sút xa ngoài vòng cấm nhưng bóng đi chệch khung thành Fulham. 

21:37

36' Fulham vẫn đang chơi khá tốt. Liverpool gặp tương đối nhiều khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm. 

21:38
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Ảnh: Reuters. 
21:43

43' Barcola tung ra cú sút trong vòng cấm Fulham nhưng hậu vệ đội khách đã lăn xả để cứu thua. 

21:46

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ !!!!

21:47

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 0-0. 

21:49
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Ảnh: Reuters. 
22:02

Hiệp 2 bắt đầu !!!!

22:05

49' Robinson băng lên với tốc độ rất cao, loại bỏ hậu vệ cánh của Liverpool nhưng thủ môn Alisson đã kịp thời băng ra giải nguy. 

22:13

56' Fulham vẫn đang duy trì cách đá khó chịu khiến The Kop chưa thể tìm ra được giải pháp để có những cơ hội ghi bàn. 

22:13
ket qua ngoai hang anh hom nay 12 9 liverpool hoa that vong fulham hinh anh 9
Ảnh: Reuters. 
22:21

64' Liverpool đã có những điều chỉnh nhân sự nhưng chưa cải thiện được thế trận. Một Gakpo đang chấn thương cũng phải vào sân khi The Kop bế tắc. 

22:25

67' Mac Allister nỗ lực đi bóng rồi nhả ngược để Szoboszlai tung ra cú đá nhưng thủ môn Leno của đội khách đã cản phá thành công. 

22:33

76' Josh King tận dụng khoảng trống ở giữa sân của Liverpool và tung ra cú sút căng khiến thủ môn Alisson của đội chủ nhà phải vất vả cản phá. 

22:34
ket qua ngoai hang anh hom nay 12 9 liverpool hoa that vong fulham hinh anh 10
Ảnh: Reuters. 
22:40

84' Liverpool vẫn đang bất lực trong khâu tấn công, trong khi đó Fulham đang tiến gần đến 1 điểm tại Anfield. 

22:47

Trận đấu có 4 phút bù giờ !!!!

22:48

90+1' Szoboszlai có cú sút rất căng từ quả đá phạt trực tiếp nhưng hàng rào của Fulham đã nhảy lên đúng lúc để ngăn cản. 

22:49
ket qua ngoai hang anh hom nay 12 9 liverpool hoa that vong fulham hinh anh 11
Ảnh: Reuters. 
22:51

90+4' Frimpong căng ngang để Ngumoha tung ra cú sút nhưng trái bóng đã đi quá thiếu chính xác. 

22:51

Hết giờ !!!! Liverpool hòa Fulham 0-0. 

 

ket qua ngoai hang anh hom nay 12 9 liverpool hoa that vong fulham hinh anh 12
Trần Tiến/VOV.VN
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