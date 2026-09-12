Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham
VOV.VN - Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham với tỷ số 0-0 trong trận đấu mà họ chơi không tốt dù được có lợi thế sân nhà.
Kết quả Ngoại hạng Anh hôm nay 12/9: Liverpool hòa thất vọng Fulham với tỷ số 0-0 trong trận đấu mà họ chơi không tốt dù được có lợi thế sân nhà.
Đây là trận đấu mà thầy trò HLV Iraola không thể hiện được sự vượt trội dù đối thủ đã toàn thua 3 vòng trước đó. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Alisson, Liverpool đã phải nhận bàn thua.
Trong hiệp 2, Liverpool có được một số cơ hội ngon ăn nhưng các chân sút của họ thay nhau bỏ lỡ và chung cuộc đội chủ sân Anfield đành chấp nhận trận hòa 0-0.