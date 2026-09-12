Kết quả V-League hôm nay 12/9: Hà Nội FC thua đậm SLNA với tỷ số 1-4 dù được đá thi đấu tại sân nhà quen thuộc là Hàng Đẫy.

Đây là trận đấu Hà Nội FC khởi đầu không tệ và có sức ép khá lớn lên SLNA. Tuy nhiên, những phút chơi tốt của đội chủ nhà nhanh chóng qua đi khi SLNA triển khai lối chơi phòng ngự phản công rất tốt.

Phút 35, Cánh phải của Hà Nội FC bị khoét. Cầu thủ chạy cánh trái của SLNA là Thanh Đức tung ra quả tạt để Bruno vượt qua sự truy cản của các trung vệ chủ nhà để đánh đầu ghi bàn cho đội bóng xứ Nghệ.

Phút 53, Bá Quyền (SLNA) thoát xuống bên cánh phải rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ Christie của Hà Nội FC có tình huống lóng ngóng đá phản lưới nhà. 2-0 cho SLNA.

Phút 86, Hà Nội FC lại để mất bóng ở giữa sân, tạo cơ hội cho SLNA phản công nhanh, Phi Long chọc khe cho Quang Vinh băng xuống dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Đến phút 89, hàng thủ Hà Nội FC thi đấu không quyết liệt, tạo ra cơ hội để Quang Vinh tung ra cú cứa lòng mẫu mực, nâng tỷ số lên 4-0.

Trong những phút bù giờ, Văn Tùng ghi được bàn thắng cho Hà Nội FC nhưng pha lập công đó chỉ mang ý nghĩa danh dự cho đội chủ nhà.