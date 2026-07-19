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Bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026: Mbappe soán ngôi đầu của Messi

Chủ Nhật, 12:00, 19/07/2026
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VOV.VN - Cập nhật bảng xếp hạng Vua phá lưới World Cup 2026 mới nhất, Kylian Mbappe soán ngôi đầu của Lionel Messi.

Kylian Mbappe đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 sau màn trình diễn trước ĐT Anh. Dù Pháp thất bại 4-6 ở trận tranh hạng Ba, cú đúp của Mbappe vẫn giúp anh vượt qua Messi để tạm vươn lên dẫn đầu danh sách ghi bàn.

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Kylian Mbappe tạm dẫn đầu cuộc đua giành danh hiệu Chiếc giày Vàng World Cup 2026 với 10 bàn thắng cùng 4 kiến tạo. (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, Mbappe sở hữu 10 bàn thắng cùng 4 kiến tạo, tạo lợi thế đáng kể so với Messi trong cuộc đua cá nhân. Dù siêu sao người Argentina vẫn còn trận chung kết phía trước, việc xuyên thủng hàng thủ Tây Ban Nha - đội mới chỉ thủng lưới 1 bàn từ đầu giải - là thử thách không hề dễ dàng.

Cột mốc 10 bàn thắng cũng giúp Mbappe đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ đầu tiên kể từ Gerd Muller (Đức, năm 1970) chạm mốc có số bàn thắng hai chữ số trong một kỳ World Cup.

Không dừng lại ở đó, Mbappe đã nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 22, vượt qua chính Messi để thiết lập kỷ lục mới. Với 14 lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng (10 bàn, 4 kiến tạo), tiền đạo người Pháp cũng lập nên cột mốc ấn tượng nhất kể từ khi Opta bắt đầu thống kê (1966).

Dù cuộc đua vẫn chưa chính thức khép lại, Mbappe đang chiếm lợi thế lớn trước trận chung kết. Nếu Messi không thể tạo đột phá trước Tây Ban Nha, danh hiệu Vua phá lưới nhiều khả năng sẽ thuộc về ngôi sao của ĐT Pháp.

Quách Khiêm/VOV.VN
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