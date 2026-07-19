HLV Tuchel nói gì sau khi đánh bại Pháp ở World Cup 2026?

Sáng nay (19/7), đội tuyển Anh khép lại World Cup 2026 bằng chiến thắng nghẹt thở 6-4 trước tuyển Pháp trong trận tranh hạng Ba, qua đó giành vị trí thứ ba chung cuộc.

Ở trận đấu này, đội bóng của HLV Thomas Tuchel thi đấu bùng nổ ngay từ đầu trận với lợi thế dẫn 4-0 sau hiệp một. Tuy nhiên, tuyển Pháp vùng lên mạnh mẽ ở hiệp 2 khiến trận đấu trở thành màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn nhất lịch sử các trận tranh hạng Ba World Cup.

HLV Tuchel hài lòng về tinh thần chiến đấu của các học trò (Ảnh: Reuters).

Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Thomas Tuchel không giấu được niềm tự hào về màn trình diễn của các học trò. Ông nói: “Chúng tôi có hiệp một tuyệt vời nhưng hiệp hai đầy biến động. Các cầu thủ thực sự kiệt sức sau nhiều tuần thi đấu liên tục. Tôi muốn dành lời khen lớn nhất cho toàn đội. Cách họ vượt qua mọi khó khăn thật sự tuyệt vời”.

Chiến lược gia người Đức cho biết ông đặc biệt lo lắng về thể lực khi tuyển Anh phải thi đấu trong điều kiện thời tiết nóng, di chuyển nhiều hơn và có ít thời gian nghỉ hơn tuyển Pháp. Dù vậy, Tuchel khẳng định: “Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tinh thần của đội bóng. Đội tuyển này đã tạo nên điều rất đặc biệt và hôm nay họ lại chứng minh điều đó”.

Ngôi sao sáng nhất bên phía tuyển Anh là Bukayo Saka với cú hat-trick lịch sử. Tiền vệ của Arsenal trở thành cầu thủ Anh thứ hai lập hat-trick ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup, sau huyền thoại Geoff Hurst tại trận chung kết năm 1966.

Chia sẻ sau trận đấu, Saka cho biết: “Đây là một trận đấu điên rồ. Chúng tôi đều thất vọng vì không thể vào chung kết, nhưng toàn đội muốn khép lại giải đấu bằng một chiến thắng. Đây là thành tích tốt nhất của tuyển Anh tại World Cup trong 60 năm và chúng tôi rất hạnh phúc với kết quả này”.