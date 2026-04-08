  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Bayern Munich phá dớp 14 năm không thắng Real Madrid ở Cúp C1 châu Âu

Thứ Tư, 10:00, 08/04/2026
VOV.VN - Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Bernabeu giúp Bayern Munich có lần đầu tiên đánh bại Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu kể từ năm 2012.

Rạng sáng 8/4 theo giờ Việt Nam, Bayern Munich giành chiến thắng 2-1 trước Real Madrid ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Luis Diaz và Harry Kane là những người lập công cho đội khách ở trận này, trong khi Kylian Mbappe ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Bernabeu.

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân khách giúp Bayern Munich nắm lợi thế lớn trước khi tiếp đón Real Madrid tại Allianz Arena vào rạng sáng 16/4. Kết quả này cũng giúp Bayern Munich “phá dớp” 14 năm toàn hòa và thua trước Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu.

Bayern Munich phá dớp 14 năm không thắng Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, lần gần nhất Bayern Munich thắng Real Madrid ở Cúp C1 châu Âu là vào năm 2012. Thời điểm đó, Bayern Munich đã đánh bại Real Madrid 2-1 trong trận bán kết lượt đi tại Allianz Arena. Tới trận lượt về, đội bóng nước Đức thua 1-2 ở Bernabeu nhưng vẫn vượt qua “Kền kền trắng” sau loạt sút luân lưu để tiến vào chung kết.

Trong những năm kế tiếp, Real Madrid là cơn ác mộng của Bayern Munich tại đấu trường châu Âu. Real Madrid đã loại Bayern Munich ở bán kết mùa 2023/2024, bán kết mùa 2017/2018, tứ kết mùa 2016/2017 và bán kết mùa 2013/2014.

Tính từ sau trận thua ở bán kết lượt về mùa 2011/2012 đến trước chiến thắng ở tứ kết lượt đi mùa này, Bayern Munich đã có chuỗi 7 thất bại và 2 trận hòa dưới tay Real Madrid tại Cúp C1 châu Âu.

Ngoài những lần chạm trán tại Cúp C1 châu Âu, Bayern Munich từng 3 lần đá giao hữu với Real Madrid trong 14 năm qua và có kết quả 2 thắng, 1 thua. Trong đó, hai trận thắng giao hữu diễn ra vào năm 2015 và 2019.

Tin liên quan

Arsenal giúp Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027

VOV.VN - Arsenal giành thắng lợi 1-0 trước Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026. Kết quả này là vừa đủ để giải Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1 châu Âu 2026/2027.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Atletico tứ kết Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Barca vs Atletico Madrid thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 9/4.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận PSG vs Liverpool tứ kết Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận PSG vs Liverpool thuộc khuôn khổ tứ kết lượt đi Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 02h00 ngày 9/4.

