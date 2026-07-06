English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bỉ khiếu nại FIFA vì cho Balogun ra sân ở trận gặp Mỹ

Thứ Hai, 22:36, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Bỉ (RBFA) tuyên bố sẽ khiếu nại quyết định của FIFA cho phép tiền đạo Folarin Balogun của đội tuyển Mỹ thi đấu ở vòng 1/8 World Cup 2026, dù cầu thủ này đã nhận thẻ đỏ ở trận đấu trước đó. 

Trước cuộc đối đầu giữa Mỹ và Bỉ tại vòng 1/8 để tranh vé vào tứ kết diễn ra tối 6/7, Liên đoàn Bóng đá Bỉ cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định chính thức hay lời giải thích nào từ FIFA về việc hủy án treo giò đối với Balogun. Theo liên đoàn này, trong bối cảnh đó họ buộc phải tiến hành các thủ tục khiếu nại về tư cách thi đấu của cầu thủ người Mỹ, dù chưa nêu rõ sẽ gửi đơn lên cơ quan nào.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai lên tiếng ủng hộ việc Balogun  sẽ được xoá án treo giò sau khi tiền đạo này nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội.

Ngay sau đó, FIFA thông báo hủy án treo giò, cho phép chân sút đã ghi 3 bàn tại giải tiếp tục góp mặt trong trận gặp Bỉ. Quyết định này ngay lập tức gây tranh cãi khi đây được cho là lần đầu tiên kể từ World Cup 1962, một cầu thủ nhận thẻ đỏ nhưng không phải chấp hành án treo giò ở trận kế tiếp.

bi khieu nai fifa vi cho balogun ra san o tran gap my hinh anh 1
Tiền đạo Mỹ Folarin Balogun (20) phạm lỗi với Tarik Muharemovic (4) trong trận Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026, trên sân San Francisco Bay Area tại Mỹ, ngày 1/7/2026. Ảnh: AP

Phía Bỉ cho biết, họ chỉ biết thông tin thông qua các phương tiện truyền thông và đã gửi thư yêu cầu FIFA cung cấp bản sao quyết định cũng như giải thích quy trình xử lý vụ việc. Thay vào đó, FIFA phản hồi rằng lá thư của phía Bỉ được coi là một đơn kháng cáo, đã chỉ định thẩm phán xem xét vụ việc, yêu cầu hoàn tất hồ sơ chỉ trong vài giờ, nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về quyết định gốc.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ cho rằng cách xử lý này đi ngược các quy định của FIFA, vốn yêu cầu quyết định có đầy đủ căn cứ pháp lý phải được gửi cho bên khiếu nại trước khi tiến hành thủ tục kháng cáo.

RBFA nhấn mạnh, bất kể kết quả trận đấu với Mỹ ra sao, họ sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc trong thời gian tới nhằm bảo vệ các nguyên tắc về đạo đức, tính công bằng trong thi đấu và sự minh bạch của bóng đá quốc tế.

 

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

ĐT Thái Lan mất vé vào vòng loại thứ ba Word Cup 2026 theo kịch bản không tưởng
ĐT Thái Lan mất vé vào vòng loại thứ ba Word Cup 2026 theo kịch bản không tưởng

VOV.VN - ĐT Thái Lan mất vé vào vòng loại thứ ba Word Cup 2026 theo kịch bản không tưởng dù đã thắng ĐT Singapore 3-1 ở lượt trận cuối vòng loại thứ hai.

ĐT Thái Lan mất vé vào vòng loại thứ ba Word Cup 2026 theo kịch bản không tưởng

ĐT Thái Lan mất vé vào vòng loại thứ ba Word Cup 2026 theo kịch bản không tưởng

VOV.VN - ĐT Thái Lan mất vé vào vòng loại thứ ba Word Cup 2026 theo kịch bản không tưởng dù đã thắng ĐT Singapore 3-1 ở lượt trận cuối vòng loại thứ hai.

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 6-7: FIFA gây chấn động, Ronaldo phát biểu bất ngờ
Bản tin World Cup 2026 hôm nay 6-7: FIFA gây chấn động, Ronaldo phát biểu bất ngờ

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 6/7 có những nội dung chính sau đây: FIFA gây chấn động, Balogun được xóa án treo giò trước trận gặp Bỉ; Ronaldo nói điều bất ngờ trước trận đấu với Tây Ban Nha; Neymar tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế…

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 6-7: FIFA gây chấn động, Ronaldo phát biểu bất ngờ

Bản tin World Cup 2026 hôm nay 6-7: FIFA gây chấn động, Ronaldo phát biểu bất ngờ

VOV.VN - Bản tin World Cup 2026 hôm nay 6/7 có những nội dung chính sau đây: FIFA gây chấn động, Balogun được xóa án treo giò trước trận gặp Bỉ; Ronaldo nói điều bất ngờ trước trận đấu với Tây Ban Nha; Neymar tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế…

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha World Cup 2026 trên VTV Go
Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha World Cup 2026 trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 7/7 thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go.

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha World Cup 2026 trên VTV Go

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha World Cup 2026 trên VTV Go

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 7/7 thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế