Bỉ khiếu nại FIFA vì cho Balogun ra sân ở trận gặp Mỹ

Trước cuộc đối đầu giữa Mỹ và Bỉ tại vòng 1/8 để tranh vé vào tứ kết diễn ra tối 6/7, Liên đoàn Bóng đá Bỉ cho biết đến nay vẫn chưa nhận được bất kỳ quyết định chính thức hay lời giải thích nào từ FIFA về việc hủy án treo giò đối với Balogun. Theo liên đoàn này, trong bối cảnh đó họ buộc phải tiến hành các thủ tục khiếu nại về tư cách thi đấu của cầu thủ người Mỹ, dù chưa nêu rõ sẽ gửi đơn lên cơ quan nào.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai lên tiếng ủng hộ việc Balogun sẽ được xoá án treo giò sau khi tiền đạo này nhận thẻ đỏ trong chiến thắng 2-0 của Mỹ trước Bosnia và Herzegovina ở vòng 32 đội.

Ngay sau đó, FIFA thông báo hủy án treo giò, cho phép chân sút đã ghi 3 bàn tại giải tiếp tục góp mặt trong trận gặp Bỉ. Quyết định này ngay lập tức gây tranh cãi khi đây được cho là lần đầu tiên kể từ World Cup 1962, một cầu thủ nhận thẻ đỏ nhưng không phải chấp hành án treo giò ở trận kế tiếp.

Tiền đạo Mỹ Folarin Balogun (20) phạm lỗi với Tarik Muharemovic (4) trong trận Mỹ gặp Bosnia & Herzegovina ở vòng 1/16 World Cup 2026, trên sân San Francisco Bay Area tại Mỹ, ngày 1/7/2026. Ảnh: AP

Phía Bỉ cho biết, họ chỉ biết thông tin thông qua các phương tiện truyền thông và đã gửi thư yêu cầu FIFA cung cấp bản sao quyết định cũng như giải thích quy trình xử lý vụ việc. Thay vào đó, FIFA phản hồi rằng lá thư của phía Bỉ được coi là một đơn kháng cáo, đã chỉ định thẩm phán xem xét vụ việc, yêu cầu hoàn tất hồ sơ chỉ trong vài giờ, nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về quyết định gốc.

Liên đoàn Bóng đá Bỉ cho rằng cách xử lý này đi ngược các quy định của FIFA, vốn yêu cầu quyết định có đầy đủ căn cứ pháp lý phải được gửi cho bên khiếu nại trước khi tiến hành thủ tục kháng cáo.

RBFA nhấn mạnh, bất kể kết quả trận đấu với Mỹ ra sao, họ sẽ tiếp tục theo đuổi vụ việc trong thời gian tới nhằm bảo vệ các nguyên tắc về đạo đức, tính công bằng trong thi đấu và sự minh bạch của bóng đá quốc tế.