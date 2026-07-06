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Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha World Cup 2026 trên VTV Go

Thứ Hai, 12:00, 06/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cập nhật link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha lúc 2h00 ngày 7/7 thuộc khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2026. Xem trực tiếp World Cup 2026 hôm nay trên ứng dụng VTV Go.

Link xem trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha trên VTV Go, VTV3

Trận derby bán đảo Iberia rực lửa giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha tại vòng knock-out World Cup 2026 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 rạng sáng ngày 7/7 (giờ Việt Nam). Đài truyền hình Việt Nam (VTV) tường thuật trực tiếp trọn vẹn trận đấu đỉnh cao này.

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Trận đấu giữa Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha diễn ra vào lúc 02h ngày 7/7.

Khán giả truy cập các đường link sau để theo dõi trực tiếp Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha trực tuyến trên VTV Go: Link xem trên VTV Go trận Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha.

Nhận định Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha

Bồ Đào Nha giành vé vào vòng đấu này sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Trận đấu đầy cảm xúc chứng kiến Gonçalo Ramos ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, cùng cột mốc lịch sử của Cristiano Ronaldo khi anh bỏ túi bàn thắng đầu tiên tại vòng knock-out World Cup trong sự nghiệp. Khúc khải hoàn này tiếp thêm sự tự tin lớn cho Seleccao hướng tới mục tiêu lần đầu tiên lọt vào top 8 đội mạnh nhất ở hai kỳ World Cup liên tiếp.

Tuy nhiên, thử thách tiếp theo mang tên Tây Ban Nha sẽ lớn hơn rất nhiều. "La Roja" vừa phô diễn sức mạnh bằng chiến thắng hủy diệt 3-0 trước Áo nhờ cú đúp của Mikel Oyarzabal và pha lập công của Pedro Porro. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đang sở hữu hàng thủ thép khi chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào sau 4 trận đã đấu tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha đồng thời kéo dài chuỗi bất bại lên con số 34 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (25 thắng, 9 hòa), chỉ còn cách kỷ lục lịch sử của chính họ đúng 1 trận. Riêng cá nhân HLV Luis de la Fuente cũng duy trì thành tích bất bại trong 11 lần cầm quân tại các giải đấu lớn (World Cup và EURO), giành 10 chiến thắng và chỉ lọt lưới vỏn vẹn 4 bàn.

Bên phía Bồ Đào Nha, siêu sao Ronaldo vẫn là niềm hy vọng số một. Anh từng có 4 lần xé lưới Tây Ban Nha trong sự nghiệp – thành tích ghi bàn tốt nhất mà một cầu thủ có được trước đối thủ này. Ở chiều ngược lại, Oyarzabal cũng đang bùng nổ dữ dội với 4 pha lập công từ đầu giải, chạm mốc ghi bàn tốt nhất của một cầu thủ Tây Ban Nha tại một kỳ World Cup kể từ thời David Villa năm 2010.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về phía Tây Ban Nha khi họ thắng 5, hòa 6 và chỉ thua 1 trong 12 lần chạm trán Bồ Đào Nha gần nhất. Dù vậy, chiến thắng trên chấm luân lưu ở chung kết UEFA Nations League năm ngoái vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc để thầy trò HLV Roberto Martínez tự tin tạo nên bất ngờ trước đối thủ duyên nợ.

PV/VOV.VN
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