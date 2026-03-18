Bị loại khỏi cúp C1 châu Âu, Chelsea gặp thêm khó khăn trong cuộc đua với MU

Thứ Tư, 09:06, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chelsea chia tay cúp C1 châu Âu 2025/26 sau khi để thua bạc nhược PSG trên sân nhà trong trận lượt về vòng 1/8.

Để thua 2-5 trong trận lượt đi vòng 1/8 cúp C1 châu Âu 2026/26, Chelsea buộc phải thắng với cách biệt từ bốn bàn trở lên ở trận lượt về để giành quyền vào tứ kết. Dù được chơi trên sân nhà, Chelsea lại thể hiện bộ mặt đầy thất vọng khi để thua 0-3 trước PSG, qua đó dừng bước với tổng tỉ số 2-8 sau hai lượt trận.

bi loai khoi cup c1 chau Au, chelsea gap them kho khan trong cuoc dua voi mu hinh anh 1
Chelsea gặp thêm khó khăn sau trận thua PSG (Ảnh: Reuters)

Thất bại này không chỉ khiến Chelsea dừng bước ở cúp C1 châu Âu, mà còn để lại thêm những khó khăn trong phần còn lại của mùa giải. Nhiều CĐV Chelsea đã bày tỏ sự phản đối với màn trình diễn đáng thất vọng của đội nhà bằng cách bỏ về sớm.

HLV Liam Rosenior phải lên tiếng xoa dịu: “Đây câu lạc bộ tuyệt vời nên các cổ động viên muốn những thành công tức thì, thật dễ hiểu bởi điều đó xứng đáng với tầm vóc đội bóng. Tôi hiểu sự thất vọng của người hâm mộ khi nhìn thấy tổng tỉ số trên bảng điện tử. Toàn đội muốn mang lại niềm vui cho cổ động viên. Đây thực sự là trận thua rất khó chấp nhận”.

Không những thế, Chelsea còn có nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa sau với những đối thủ như MU, Aston Villa hay Liverpool. Ngay sau trận thua, giới truyền thông Anh rộ lên thông tin tiền vệ Enzo Fernandez muốn ra đi trong hè này do quá thất vọng về thành tích câu lạc bộ.

Ngoài ra, Chelsea cũng có nguy cơ thiếu vắng trung vệ Chevor Chalobah do chấn thương. HLV Rosenior cho biết theo chẩn đoán sơ bộ, Chalobah bị bong gân mắt cá nhân, có khả năng mất khoảng 4-6 tuần để bình phục.

Như Đạt/VOV.VN
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Galatasaray Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Liverpool vs Galatasaray thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 19/3.

Dư âm Man City 1-2 Real Madrid: Nhà vua đã hay lại còn may
VOV.VN - Real Madrid một lần nữa giành chiến thắng trước Man City ở sân chơi danh giá nhất châu Âu để thể hiện đẳng cấp của mình, nhưng chiến công của thầy trò HLV Arbeloa được trợ giúp bởi thần may mắn.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Newcastle vs Barca vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Newcastle vs Barca thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 00h45 ngày 19/3.

