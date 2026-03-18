Xác định 4 đội giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Thứ Tư, 05:46, 18/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Loạt trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra rạng sáng 18/3 đã xác định những cái tên góp mặt tại tứ kết, trong đó Real Madrid và Arsenal tiếp tục thể hiện bản lĩnh, còn Sporting CP tạo nên màn ngược dòng khó tin.

Trên sân Etihad, Real Madrid đánh bại Manchester City 2-1 để thắng chung cuộc 5-1. Đội bóng Tây Ban Nha tận dụng bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ của Bernardo Silva để kiểm soát thế trận. Vinicius Junior mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 22 trước khi Erling Haaland gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 41.

Tuy nhiên, trong thế hơn người, Real Madrid duy trì sức ép và định đoạt trận đấu ở phút 90+3, khi Vinicius hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Tchouameni, qua đó thêm một lần khiến Man City dừng bước ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

xac dinh 4 doi gianh ve vao tu ket cup c1 chau Au 2025 2026 hinh anh 1
Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain và Sporting CP đã giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (Ảnh: UEFA).

Tại Emirates, Arsenal thắng thuyết phục Bayer Leverkusen 2-0. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục tạo ra cơ hội. Sau nhiều pha dứt điểm bị từ chối, Eze ghi bàn mở tỷ số ở phút 36. Sang hiệp hai, Declan Rice ấn định chiến thắng bằng cú sút xa đẹp mắt. Chung cuộc, Arsenal thắng 3-1 sau hai lượt trận để giành vé đi tiếp.

Ở trận đấu khác, Paris Saint-Germain tiếp tục thể hiện sức mạnh khi thắng Chelsea 3-0, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 8-2. Nhà đương kim vô địch cho thấy sức mạnh đáng nể và khả năng trừng phạt sai lầm của đối phương.

Ấn tượng nhất ở loạt trận diễn ra sáng 18/3 là màn lội ngược dòng của Sporting CP. Sau khi thua 0-3 ở lượt đi, đại diện Bồ Đào Nha đánh bại Bodø/Glimt 5-0 ở lượt về sau 120 phút thi đấu, qua đó thắng chung cuộc 5-3.

Như vậy, sau loạt trận sáng 18/3, Ban tổ chức đã xác định ra 4 đội giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 là Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain và Sporting CP. Các suất còn lại sẽ được xác định sau loạt trận diễn ra vào sáng 19/3.

Yến Hoàng/VOV.VN
Vinicius rực sáng, Real Madrid đánh bại Man City ngay tại Etihad

VOV.VN - Vinicius ghi cú đúp, Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Man City ở lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 200/2026, qua đó thắng tổng tỉ số 5-1 sau hai lượt trận để tiến vào tứ kết.

HLV Pep Guardiola nói về điều kiện để Man City lội ngược dòng trước Real Madrid

VOV.VN - HLV Pep Guardiola và các học trò ở Man City quyết tâm lội ngược dòng trước Real Madrid ở trận lượt về vòng 1/8 UEFA Champions League 2025/2026.

Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid Cúp C1 châu Âu

VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Man City vs Real Madrid thuộc khuôn khổ lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026 diễn ra lúc 03h00 ngày 18/3.

