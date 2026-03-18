Xác định 4 đội giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026

Trên sân Etihad, Real Madrid đánh bại Manchester City 2-1 để thắng chung cuộc 5-1. Đội bóng Tây Ban Nha tận dụng bước ngoặt từ tấm thẻ đỏ của Bernardo Silva để kiểm soát thế trận. Vinicius Junior mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 22 trước khi Erling Haaland gỡ hòa cho đội chủ nhà ở phút 41.

Tuy nhiên, trong thế hơn người, Real Madrid duy trì sức ép và định đoạt trận đấu ở phút 90+3, khi Vinicius hoàn tất cú đúp sau đường kiến tạo của Tchouameni, qua đó thêm một lần khiến Man City dừng bước ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain và Sporting CP đã giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 (Ảnh: UEFA).

Tại Emirates, Arsenal thắng thuyết phục Bayer Leverkusen 2-0. Đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận và liên tục tạo ra cơ hội. Sau nhiều pha dứt điểm bị từ chối, Eze ghi bàn mở tỷ số ở phút 36. Sang hiệp hai, Declan Rice ấn định chiến thắng bằng cú sút xa đẹp mắt. Chung cuộc, Arsenal thắng 3-1 sau hai lượt trận để giành vé đi tiếp.

Ở trận đấu khác, Paris Saint-Germain tiếp tục thể hiện sức mạnh khi thắng Chelsea 3-0, qua đó đi tiếp với tổng tỷ số 8-2. Nhà đương kim vô địch cho thấy sức mạnh đáng nể và khả năng trừng phạt sai lầm của đối phương.

Ấn tượng nhất ở loạt trận diễn ra sáng 18/3 là màn lội ngược dòng của Sporting CP. Sau khi thua 0-3 ở lượt đi, đại diện Bồ Đào Nha đánh bại Bodø/Glimt 5-0 ở lượt về sau 120 phút thi đấu, qua đó thắng chung cuộc 5-3.

Như vậy, sau loạt trận sáng 18/3, Ban tổ chức đã xác định ra 4 đội giành vé vào tứ kết Cúp C1 châu Âu 2025/2026 là Real Madrid, Arsenal, Paris Saint-Germain và Sporting CP. Các suất còn lại sẽ được xác định sau loạt trận diễn ra vào sáng 19/3.