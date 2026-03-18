Dư âm Man City 1-2 Real Madrid: Nhà vua đã hay lại còn may

Không có điều kỳ diệu cho Man City

Trong buổi họp báo trước trận lượt về vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu 2025/2026, HLV Pep Guardiola thừa nhận, Man City sẽ gặp khó khăn để lật ngược thế cờ trước Real Madrid. Nhưng chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn tin rằng, nếu Man City tạo ra sức ép đủ lớn và không mắc sai lầm thì họ vẫn còn cơ hội.

Nhận định và phân tích của HLV Pep Guardiola đã đúng, ít nhất là trước khi Bernardo Silva bị truất quyền thi đấu ở phút 20 vì dùng tay chơi bóng trong vòng cấm địa. Chiếc thẻ đỏ tai hại của cầu thủ người Bồ Đào Nha và quả phạt đền đã khiến kịch bản của trận đấu rẽ sang hướng bất lợi cho chủ nhà.

Cần phải nói rằng, trước khi Bernardo Silva nhận thẻ đỏ, Man City tạo ra sức ép rất lớn lên phần sân của Real Madrid. Cơ hội ghi bàn liên tục đến, nhưng các chân sút của đội chủ nhà lại bất lực trước sự xuất sắc khó tin của Courtois.

Dù Vinicius là người kiếm về phạt đền và trực tiếp ghi bàn mở tỉ số, nhưng cầu thủ xuất sắc nhất trong hiệp 1 là thủ môn Courtois. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành người Bỉ, Real Madrid có lẽ thủng lưới nhiều hơn 1 bàn trong 45 phút đầu tiên.

Việc liên tục phải cứu thua khiến cho Courtois dính chấn thương và phải rời sân ngay đầu hiệp 2 nhường chỗ cho Lunin. Điều này cho thấy được sức ép mà Man City đã tạo ra trước Real Madrid trước khi Bernardo Silva là lớn đến như thế nào.

Nhưng ngay cả khi Real Madrid thay thủ môn dự bị Lunin thì Man City cũng không thể ghi thêm được bàn thắng trong hiệp 2. Trái lại, đại diện nước Anh còn nhận thêm gáo nước lạnh ở phút 90+3, khi Vinicius hoàn tất cú đúp để giúp Kền kền trắng thắng 2-1.

Chung cuộc sau hai lượt trận, Real Madrid giành chiến thắng với tổng tỉ số 5-1 và ghi tên mình vào tứ kết. Từ chỗ mơ về cuộc lội ngược dòng lịch sử thì Man City có lần thứ ba liên tiếp dừng bước trước Real Madrid ở sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Nhà vua đã hay lại còn may

Chiến thắng 5-1 sau hai lượt trận trước Man City không phải đội bóng nào ở châu Âu cũng làm được. Do đó, chiến công của thầy trò HLV Arbeloa xứng đáng nhận được những lời khen.

Dấu ấn của HLV Arbeloa ở vòng 1/8 Cúp C1 châu Âu là rất rõ nét khi ông chọn chiến thuật, lối chơi phù hợp cho Kền kền trắng. Sự thận trọng và khiêm tốn trong cách chơi bóng cộng với màn tỏa sáng của các ngôi sao giúp Los Blancos gieo sầu cho Man City.

Trong trận lượt đi, Real Madrid có tới 7 cầu thủ quan trọng dính chấn thương, đội hình ra sân gồm nhiều gương mặt dự bị và trẻ, nhưng Federico Valverde đã sắm vai người hùng với cú hat-trick thần thánh.

Ở cả hai trận đấu với Man City, Real Madrid đều khởi đầu không tốt, bị đối thủ ép sân khiến cổ động viên đội nhà nhiều phen thót tim. Nhưng ở thời khắc khó khăn, Real Madrid lại “sống sót” nhờ sự tỏa sáng của các ngôi sao.

Cần phải nói rằng, 5 bàn thua của Man City trước Real Madrid không phải hàng thủ chơi tệ, mắc sai lầm như Chelsea hay Tottenham mà do các mũi tấn công của Los Blancos quá sắc bén ở những pha chuyển trạng thái nhanh. Vì vậy, dù có thế trận tốt hơn, nhưng sau mỗi bàn thua, nhuệ khí chiến đấu của Man City giảm rõ rệt.

Mặc dù giành chiến thắng trước Man City để tiến vào tứ kết Cúp C1 châu Âu, nhưng màn trình diễn chung của Real Madrid ở mùa giải năm nay chưa thực sự thuyết phục. Nhiều trận đấu, Real Madrid chơi dưới sức và phải nhờ sự tỏa sáng của các cá nhân mới vượt qua khó khăn.

Rõ ràng, đội bóng có những ngôi sao định đoạt được trận đấu là tốt, nhưng nếu HLV Arbeloa không cải thiện được khả năng phòng ngự thì Real Madrid sẽ gặp rắc rối lớn. Bởi khi bước vào các vòng đấu sâu hơn, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng sẽ bị trừng phạt thì Real Madrid khó có thể tiếp tục “sống” bằng cảm hứng và sự may mắn.

Ở mùa giải 2024/2025, Real Madrid gặp Arsenal ở tứ kết Cúp C1 châu Âu, Courtois đã bị khuất phục bởi hai tình huống sút phạt xuất sắc của Deland Rice để rồi thua 0-3 ở lượt đi. Sau đó, trận lượt về trên sân nhà, Los Blancos thua 1-2 và thất bại chung cuộc 1-5.

Những bài học từ các trận thua trước Benfica ở mùa giải này và Arsenal ở tứ kết mùa 2024/2025 vẫn còn nguyên giá trị. Real Madrid dù sở hữu DNA của nhà vô địch, có thừa bản lĩnh ở sân chơi này, nhưng nếu muốn chinh phục danh hiệu Cúp C1 châu Âu lần thứ 16, HLV Arbeloa vẫn còn rất nhiều việc phải làm.