Bóng chuyền Campuchia tạo địa chấn, lần đầu vô địch Đông Nam Á

Đội tuyển bóng chuyền nam Campuchia đã làm nên cơn địa chấn khi đánh bại Indonesia ở trận chung kết chặng 1 SEA V.Cup 2026 tổ chức tại Philippines. Chiến thắng lịch sử này giúp họ lần đầu tiên bước lên ngôi vô địch ở sân chơi khu vực.

Ảnh: SAVA

Trước đó tại vòng bảng, Campuchia từng thua trắng Indonesia 0-3, đối thủ đang là đương kim vô địch AVC Cup. Tuy nhiên ở lần tái đấu quan trọng, họ đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác để thắng nghẹt thở 3-2.

Campuchia nhập cuộc đầy tự tin, lần lượt thắng hai set đầu với các tỷ số sít sao 25-23 và 28-26. Indonesia sau đó vùng lên mạnh mẽ, thắng liền hai set để cân bằng 2-2 và đưa trận đấu vào set cuối cùng.

Ở thời khắc quyết định, bản lĩnh và sự lì lợm giúp Campuchia chiếm ưu thế khi liên tục dẫn điểm. Họ khép lại set 5 với chiến thắng 15-11, qua đó ấn định màn lội ngược dòng đầy cảm xúc.

Hành trình đăng quang chặng 1 của Campuchia cũng rất thuyết phục khi họ đánh bại chủ nhà Philippines ở trận ra quân. Tại bán kết, thầy trò HLV Nouv Samaeth tiếp tục gây bất ngờ khi vượt qua đương kim vô địch SEA Games là Thái Lan.

Ảnh: SAVA

Đây là danh hiệu tốt nhất trong lịch sử bóng chuyền nam Campuchia, vượt xa thành tích HCB SEA Games 32 trên sân nhà. Đồng thời, họ trở thành đội tuyển thứ ba vô địch một chặng SEA V.Cup, sau Indonesia và Thái Lan.

Chiến tích này cũng giúp Campuchia vượt qua Việt Nam để ghi tên vào bảng vàng giải đấu. Ở trận tranh hạng ba, Việt Nam để thua Thái Lan 1-3 và lỡ cơ hội giành huy chương.