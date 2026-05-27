English
/ THỂ THAO
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bóng chuyền nữ Việt Nam dự nhiều giải lớn cho tham vọng thế giới

Thứ Tư, 08:00, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với tham vọng giành quyền dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2027, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tham dự rất nhiều giải đấu quốc tế trong thời gian tới.

Giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2027 diễn ra tại Mỹ và Canada vào tháng 8 sang năm. Tham dự giải đấu này sẽ gồm 32 đội tuyển, trong đó có 2 đội chủ nhà, ĐKVĐ Italia cùng 15 đội đạt thành tích cao của các giải vô địch châu lục. Bên cạnh đó, 14 đội cũng sẽ có vé thông qua bảng xếp hạng thế giới của FIVB.

bong chuyen nu viet nam du nhieu giai lon cho tham vong the gioi hinh anh 1
Ảnh: FIVB. 

Sau khi tham dự giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đặt quyết tâm sẽ trở lại giải đấu danh giá nhất, nhì của làng bóng chuyền nữ thế giới vào năm sau.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam cần có mặt trong tốp ba của giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 8/2026. Nếu không thể giành được thành tích này, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn có thể giành vé dự giải thế giới thông qua bảng xếp hạng của FIVB.

Chính vì thế, ngoài giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á vào tháng 8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn tham dự một loạt giải đấu khác trong thời gian tới như SEA V.League (2 chặng vào đầu tháng 8) hay AVC Cup 2026 khởi tranh sau đây khoảng 10 ngày. Đây là những cơ hội lớn để thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tích lũy điểm số nhằm tăng thứ hạng trên bảng xếp hạng FIVB.

Ngoài ra trong năm nay, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam còn dự môn bóng chuyền nữ của ASIAD 20 diễn ra ở Nhật Bản vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 với mục tiêu giành tấm HCĐ lịch sử.

Trần Tiến/VOV.VN
Tag: bóng chuyền
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng
Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (5/5), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải Vô địch trẻ và Vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026.

Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng

Giải vô địch trẻ và vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển tại Đà Nẵng

VOV.VN - Sáng nay (5/5), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 phối hợp với Cục Thể dục thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khai mạc Giải Vô địch trẻ và Vô địch quốc gia môn Bóng chuyền bãi biển 2x2 năm 2026.

Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền
Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền

VOV.VN - Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Thới) để điều tra hành vi gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Tân Thới.

Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền

Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền

VOV.VN - Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Thới) để điều tra hành vi gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Tân Thới.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và năm 2026 bận rộn
Bóng chuyền nữ Việt Nam và năm 2026 bận rộn

VOV.VN - Bóng chuyền nữ Việt Nam có năm 2026 hứa hẹn bận rộn với rất nhiều giải đấu quốc tế đáng chú ý.

Bóng chuyền nữ Việt Nam và năm 2026 bận rộn

Bóng chuyền nữ Việt Nam và năm 2026 bận rộn

VOV.VN - Bóng chuyền nữ Việt Nam có năm 2026 hứa hẹn bận rộn với rất nhiều giải đấu quốc tế đáng chú ý.

VĂN HÓA
ĐỜI SỐNG
Bóng đá Việt Nam
GIẢI TRÍ
Du lịch
XÃ HỘI
THẾ GIỚI
PHÁP LUẬT
KINH TẾ
PODCAST
Văn học
PICKLEBALL
Bóng đá Việt Nam
Bóng đá quốc tế