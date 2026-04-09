Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 20 phút, ngày 8/4, anh Võ Thanh Yên (sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi ở hành lang trước nhà của ông Lê Văn Chính (ấp Tân Bình, xã Tân Thới) xem đánh bóng chuyền. Lúc này, Nguyễn Hoàng Khánh (sinh năm 2000, ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thới) điều khiển xe mô tô biển số 63AS - 023.86 chuẩn bị sẵn dao đến nhà ông Chính. Khi đến nhà ông Chính, Khánh cầm dao đi đến đâm vào vùng cổ của anh Yên gây thương tích. Sau khi gây thương tích cho anh Yên, Khánh cầm con dao lên xe môtô về nhà cố thủ trong nhà.

Nơi xảy ra vụ án khiến 1 người tử vong.

Khi lực lượng Công an xã Tân Thới đến, Khánh cầm dao định chống trả. Nhận định đối tượng có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, lực lượng công an đã tiến hành vận động, thuyết phục đối tượng. Sau khoảng 15 phút vận động, thuyết phục thì lực lượng công an đã bắt giữ được Khánh và thu giữ con dao bằng kim loại, chiều dài 31 cm, mũi nhọn). Do vết thương quá nặng, Yên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công và tử vong sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Yên tử vong vì mất máu cấp không hoàn hồi do vết thương xuyên thấu ngực phải gây đứt động mạch vai, ngực bên phải; thủng phổi.