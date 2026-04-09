中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng vô cớ đâm chết người đang ngồi xem bóng chuyền

Thứ Năm, 14:35, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 9/4, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, ngụ xã Tân Thới) để điều tra hành vi gây thương tích dẫn đến chết người xảy ra tại xã Tân Thới.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 20 phút, ngày 8/4, anh Võ Thanh Yên (sinh năm 1997, ngụ ấp Tân Bình, xã Tân Thới, tỉnh Đồng Tháp) đang ngồi ở hành lang trước nhà của ông Lê Văn Chính (ấp Tân Bình, xã Tân Thới) xem đánh bóng chuyền. Lúc này, Nguyễn Hoàng Khánh (sinh năm 2000, ngụ ấp Tân Định, xã Tân Thới) điều khiển xe mô tô biển số 63AS - 023.86 chuẩn bị sẵn dao đến nhà ông Chính. Khi đến nhà ông Chính, Khánh cầm dao đi đến đâm vào vùng cổ của anh Yên gây thương tích. Sau khi gây thương tích cho anh Yên, Khánh cầm con dao lên xe môtô về nhà cố thủ trong nhà.

Nơi xảy ra vụ án khiến 1 người tử vong.

Khi lực lượng Công an xã Tân Thới đến, Khánh cầm dao định chống trả. Nhận định đối tượng có dấu hiệu mất kiểm soát hành vi, lực lượng công an đã tiến hành vận động, thuyết phục đối tượng. Sau khoảng 15 phút vận động, thuyết phục thì lực lượng công an đã bắt giữ được Khánh và thu giữ con dao bằng kim loại, chiều dài 31 cm, mũi nhọn). Do vết thương quá nặng, Yên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công và tử vong sau đó.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, anh Yên tử vong vì mất máu cấp không hoàn hồi do vết thương xuyên thấu ngực phải gây đứt động mạch vai, ngực bên phải; thủng phổi.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL
Tag: tỉnh Đồng Tháp vụ án mạng một người tử vong xã Tân Thới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị
Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

Khởi tố bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng làm 2 người chết tại Quảng Trị

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết
Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

VOV.VN - Sáng nay (27/3), chính quyền xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

Nghi phạm ra đầu thú sau vụ án mạng làm 2 người chết

VOV.VN - Sáng nay (27/3), chính quyền xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị điều tra vụ án mạng nghiêm trọng liên quan đến mâu thuẫn gia đình khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng
Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng

VOV.VN - Do mâu thuẫn, các học sinh đánh nhau rồi quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng

Công an Đồng Nai vào cuộc vụ học sinh đánh nhau, phát tán clip trên mạng

VOV.VN - Do mâu thuẫn, các học sinh đánh nhau rồi quay video tung lên mạng gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật