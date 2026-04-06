Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"

Thứ Hai, 18:12, 06/04/2026
VOV.VN - U19 Futsal Nga sẽ có 2 trận giao hữu với U19 Futsal Việt Nam tại TP.HCM vào ngày 11/4 và 13/4.

Nguyễn Đa Hải (số 10) góp mặt trong 2 trận giao hữu với U19 Nga hồi năm 2024, nay đã khoác áo ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

U19 Việt Nam có đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2026, diễn ra từ ngày 6/4 đến 14/4/2026 tại TP.HCM. Điểm nhấn trong đợt tập huấn này là 2 trận giao hữu với U19 Futsal Nga. Đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ cọ xát với đối thủ chất lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, rèn luyện tâm lý và nâng cao khả năng thích ứng.

Thông qua các trận đấu này, ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở đánh giá năng lực cầu thủ, điều chỉnh giáo án, hướng tới xây dựng lực lượng futsal trẻ có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu kế cận cho ĐT Futsal Việt Na,

U19 Futsal Việt Nam do HLV trưởng Nguyễn Bảo Trung dẫn dắt, cùng các trợ lý là các cựu tuyển thủ giàu kinh nghiệm gồm Nguyễn Đức Duy, Danh Phát và Khổng Đình Hùng.

Hồi năm 2024, Futsal Nga cũng từng đưa U19 Futsal Nga sang Việt Nam "thử lửa". Thời điểm ấy, U19 Futsal Việt Nam đã thắng 4-2 và hòa 2-2 trong 2 trận giao hữu với U19 Futsal Nga tại TP.HCM.

Danh sách U19 Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

 

Hoàng Long/VOV.VN
Khép lại mùa giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL 2026 đầy ấn tượng
VOV.VN - Một tuần qua, từ 21/3 đến 28/3, không khí thể thao lan tỏa rõ nét trên từng cung đường, góc phố tại TP Cần Thơ. Sắc màu của Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026 đã hiện diện đầy ấn tượng.

AFF thay đổi lịch thi đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026 vì Campuchia rút lui

VOV.VN - LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) thông báo điều chỉnh lịch thi đấu giải Futsal Đông Nam Á 2026 sau khi ĐT Futsal Campuchia rút lui.

ĐT futsal nữ Việt Nam rời giải Đông Nam Á với chiến thắng đậm trước Indonesia

VOV.VN - ĐT futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm trước ĐT futsal nữ Indonesia ở trận tranh hạng Ba giải futsal nữ Đông Nam Á 2026.

