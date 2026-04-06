Bóng đá Nga đưa dàn tài năng trẻ sang Việt Nam "thử lửa"

Nguyễn Đa Hải (số 10) góp mặt trong 2 trận giao hữu với U19 Nga hồi năm 2024, nay đã khoác áo ĐT Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)

U19 Việt Nam có đợt tập huấn đầu tiên trong năm 2026, diễn ra từ ngày 6/4 đến 14/4/2026 tại TP.HCM. Điểm nhấn trong đợt tập huấn này là 2 trận giao hữu với U19 Futsal Nga. Đây là cơ hội quan trọng để các cầu thủ trẻ cọ xát với đối thủ chất lượng, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế, rèn luyện tâm lý và nâng cao khả năng thích ứng.

Thông qua các trận đấu này, ban huấn luyện cũng có thêm cơ sở đánh giá năng lực cầu thủ, điều chỉnh giáo án, hướng tới xây dựng lực lượng futsal trẻ có chiều sâu, đáp ứng yêu cầu kế cận cho ĐT Futsal Việt Na,

U19 Futsal Việt Nam do HLV trưởng Nguyễn Bảo Trung dẫn dắt, cùng các trợ lý là các cựu tuyển thủ giàu kinh nghiệm gồm Nguyễn Đức Duy, Danh Phát và Khổng Đình Hùng.

Hồi năm 2024, Futsal Nga cũng từng đưa U19 Futsal Nga sang Việt Nam "thử lửa". Thời điểm ấy, U19 Futsal Việt Nam đã thắng 4-2 và hòa 2-2 trong 2 trận giao hữu với U19 Futsal Nga tại TP.HCM.

Danh sách U19 Futsal Việt Nam. (Ảnh: VFF)