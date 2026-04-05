ĐT futsal Việt Nam hướng đến tấm vé dự World Cup

Lịch thi đấu ĐT futsal Việt Nam nhận được sự chú ý khi bước vào giải futsal Đông Nam Á 2026. HLV Diego Giustozzi đánh giá giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 là bước đệm quan trọng để ĐT futsal Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup trong những năm tới.

HLV Diego Giustozzi đánh giá cao tầm quan trọng của giải futsal Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF)

Dù gặp đôi chút khó khăn giai đoạn đầu, HLV Giustozzi đánh giá mọi thứ đang đi vào quỹ đạo trong lần đầu tiên làm việc tại châu Á: “Thời gian đầu khá khó khăn, nhưng đến hiện tại tôi đã hiểu các cầu thủ của mình nhiều hơn sau một thời gian làm việc cùng họ. Trong 1-2 năm qua, chúng tôi đã cải thiện về tâm lý, thay đổi cách vận hành lối chơi và đang đi đúng hướng trong kế hoạch tranh suất dự World Cup tại VCK châu Á sắp tới”.

Theo HLV Giustozzi, ĐT futsal Việt Nam sở hữu lực lượng trẻ, giàu tiềm năng nhưng cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đồng thời, HLV Giustozzi đánh giá mức độ cạnh tranh ngày càng cao khi có tới 10-12 đội tuyển tại châu Á đủ khả năng cạnh tranh vé dự World Cup.

Điều đó khiến giải đấu như giải futsal Đông Nam Á 2026 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân từ ngày 16/3 tại TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 30/3.

Tại giải futsal Đông Nam Á 2026, ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng A và lần lượt gặp ĐT futsal Myanmar (6/4), ĐT futsal Timor-Leste (7/4) và ĐT futsal Thái Lan (8/4).