ĐT futsal Việt Nam hướng đến tấm vé dự World Cup

Chủ Nhật, 14:10, 05/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bước vào giải futsal Đông Nam Á 2026, ĐT futsal Việt Nam có bước đầu tiên trong hành trình giành vé dự World Cup.

Lịch thi đấu ĐT futsal Việt Nam nhận được sự chú ý khi bước vào giải futsal Đông Nam Á 2026. HLV Diego Giustozzi đánh giá giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 là bước đệm quan trọng để ĐT futsal Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, hướng tới mục tiêu cạnh tranh suất dự World Cup trong những năm tới.

Dt futsal viet nam huong den tam ve du world cup hinh anh 1
HLV Diego Giustozzi đánh giá cao tầm quan trọng của giải futsal Đông Nam Á 2026 (Ảnh: VFF)

Dù gặp đôi chút khó khăn giai đoạn đầu, HLV Giustozzi đánh giá mọi thứ đang đi vào quỹ đạo trong lần đầu tiên làm việc tại châu Á: “Thời gian đầu khá khó khăn, nhưng đến hiện tại tôi đã hiểu các cầu thủ của mình nhiều hơn sau một thời gian làm việc cùng họ. Trong 1-2 năm qua, chúng tôi đã cải thiện về tâm lý, thay đổi cách vận hành lối chơi và đang đi đúng hướng trong kế hoạch tranh suất dự World Cup tại VCK châu Á sắp tới”.

Theo HLV Giustozzi, ĐT futsal Việt Nam sở hữu lực lượng trẻ, giàu tiềm năng nhưng cần thêm thời gian để tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đồng thời, HLV Giustozzi đánh giá mức độ cạnh tranh ngày càng cao khi có tới 10-12 đội tuyển tại châu Á đủ khả năng cạnh tranh vé dự World Cup.

Điều đó khiến giải đấu như giải futsal Đông Nam Á 2026 đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Để chuẩn bị cho giải đấu lần này, đội tuyển futsal Việt Nam đã hội quân từ ngày 16/3 tại TP.HCM trước khi lên đường sang Thái Lan tập huấn từ ngày 30/3.

Tại giải futsal Đông Nam Á 2026, ĐT futsal Việt Nam nằm ở bảng A và lần lượt gặp ĐT futsal Myanmar (6/4), ĐT futsal Timor-Leste (7/4) và ĐT futsal Thái Lan (8/4).

PV/VOV.VN
Tag: ĐT futsal Việt Nam Diego Giustozzi giải futsal Đông Nam Á 2026
Khép lại mùa giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL 2026 đầy ấn tượng
VOV.VN - Một tuần qua, từ 21/3 đến 28/3, không khí thể thao lan tỏa rõ nét trên từng cung đường, góc phố tại TP Cần Thơ. Sắc màu của Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026 đã hiện diện đầy ấn tượng.

Khai mạc Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026
VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), chiều 21/3, tại Nhà thi đấu TDTT, Đại học Cần Thơ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026. 

"Người nhện" Hồ Văn Ý trở lại, ĐT futsal Việt Nam quyết thắng ĐT futsal Thái Lan
VOV.VN - Thủ môn Hồ Văn Ý tái xuất trong danh sách ĐT futsal Việt Nam tập trung cho giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 diễn ra vào tháng 4 tại Thái Lan.

