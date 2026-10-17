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Bóng đá Việt Nam nhận sự vinh danh đặc biệt từ AFC

Thứ Bảy, 12:06, 17/10/2026
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VOV.VN - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) có tên trong danh sách đề cử hạng mục Liên đoàn thành viên xuất sắc – hạng Kim cương (Diamond) tại Giải thưởng AFC Awards Bangkok 2026.

Theo danh sách vừa được Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) công bố, ba liên đoàn thành viên góp mặt trong đề cử hạng Kim cương gồm VFF, LĐBĐ Thái Lan (FAT) và Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) là những đại diện cạnh tranh cho một trong những giải thưởng quan trọng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật đối với sự phát triển của bóng đá châu lục.

bong da viet nam nhan su vinh danh dac biet tu afc hinh anh 1
Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đại diện VFF nhận giải thưởng ghi nhận của Chủ tịch AFC dành cho Bóng đá trẻ cộng đồng năm 2023. (Ảnh: AFC). 

Năm 2026, Việt Nam đăng cai nhiều giải đấu và sự kiện bóng đá quốc tế, trong đó có Vòng loại Asian Cup nữ 2026 tại Phú Thọ, Vòng loại U23 châu Á 2026 tại Phú Thọ, Vòng loại U17 châu Á 2026 tại Hà Nội, Hưng Yên và các trận đấu thuộc vòng bảng Cúp C1 châu Á mùa giải 2025/2026 tại TP.HCM. Bên cạnh đó, các hoạt động phát triển bóng đá nữ tiếp tục được quan tâm, với Festival bóng đá nữ U14 và phối hợp cùng FIFA tổ chức hội thảo nâng cao năng lực dành cho cán bộ quản lý bóng đá nữ.

Bên cạnh hạng Kim cương, AFC cũng công bố các đề cử ở những nhóm Liên đoàn thành viên xuất sắc khác, gồm Platinum, Gold và Ruby, cùng các hạng mục ghi nhận hoạt động phát triển bóng đá phong trào và đóng góp của các liên đoàn bóng đá khu vực.

Giải thưởng AFC Awards Bangkok 2026 dự kiến diễn ra ngày 19/11 tại Nhà hát Aksra Theatre King Power, Bangkok, Thái Lan. Đây là lần thứ hai Thái Lan đăng cai sự kiện thường niên này, sau lần đầu tổ chức tại Bangkok năm 2017.

Lễ trao giải lần thứ 30 sẽ tôn vinh những cá nhân, tập thể và liên đoàn thành viên có đóng góp nổi bật cho bóng đá châu Á trong năm qua.

PV/VOV.VN
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