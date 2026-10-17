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ĐT Indonesia gặp đội bóng dự World Cup sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup

Thứ Bảy, 11:00, 17/10/2026
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VOV.VN - Sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup ở loạt trận FIFA Days tháng 9 - tháng 10, ĐT Indonesia sẽ đối đầu với một đội bóng vừa dự World Cup 2026 trong loạt trận FIFA Days tháng 11.

Ở loạt trận FIFA Days tháng 9 - tháng 10, ĐT Indonesia đã lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup. Đây là danh hiệu cấp khu vực đầu tiên của đội bóng này. 

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Ảnh: FAT. 

Sau danh hiệu nói trên, ĐT Indonesia đã chốt được đối thủ chất lượng trong loạt FIFA Days tháng 11, đó là đội bóng vừa dự World Cup 2026 - Jordan. Trận đấu này sẽ diễn ra ở Jordan vào ngày 13/11. Sau đó 4 ngày, thầy trò HLV John Herdman sẽ có chuyến làm khách đến sân của ĐT Kuwait. 

LĐBĐ Indonesia (PSSI) mong muốn những trận đấu tại Tây Á sẽ giúp ĐT Indonesia làm quen được với điều kiện thi đấu gần như tương tự tại Saudi Arabia, nơi dự kiến diễn ra VCK Asian Cup 2027 vào tháng 1/2027. 

Đây sẽ là những trận đấu đầu tiên ở FIFA Days trong năm 2026 mà ĐT Indonesia thi đấu trên sân khách. Trước đó, trong các loạt FIFA Days tháng 3, tháng 6 và tháng 9 - tháng 10, đội bóng này thi đấu tất cả các trận trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia. 

Trong năm nay, ĐT Indonesia đã thi đấu 2 trận trên sân khách ở ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste và Singapore. Tuy nhiên, đó là những cuộc so tài không diễn ra trong dịp FIFA Days. 

PV/VOV.VN
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