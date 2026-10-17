ĐT Indonesia gặp đội bóng dự World Cup sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup
VOV.VN - Sau chức vô địch FIFA ASEAN Cup ở loạt trận FIFA Days tháng 9 - tháng 10, ĐT Indonesia sẽ đối đầu với một đội bóng vừa dự World Cup 2026 trong loạt trận FIFA Days tháng 11.
Ở loạt trận FIFA Days tháng 9 - tháng 10, ĐT Indonesia đã lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup. Đây là danh hiệu cấp khu vực đầu tiên của đội bóng này.
Sau danh hiệu nói trên, ĐT Indonesia đã chốt được đối thủ chất lượng trong loạt FIFA Days tháng 11, đó là đội bóng vừa dự World Cup 2026 - Jordan. Trận đấu này sẽ diễn ra ở Jordan vào ngày 13/11. Sau đó 4 ngày, thầy trò HLV John Herdman sẽ có chuyến làm khách đến sân của ĐT Kuwait.
LĐBĐ Indonesia (PSSI) mong muốn những trận đấu tại Tây Á sẽ giúp ĐT Indonesia làm quen được với điều kiện thi đấu gần như tương tự tại Saudi Arabia, nơi dự kiến diễn ra VCK Asian Cup 2027 vào tháng 1/2027.
Đây sẽ là những trận đấu đầu tiên ở FIFA Days trong năm 2026 mà ĐT Indonesia thi đấu trên sân khách. Trước đó, trong các loạt FIFA Days tháng 3, tháng 6 và tháng 9 - tháng 10, đội bóng này thi đấu tất cả các trận trên sân Gelora Bung Karno ở Jakarta, Indonesia.
Trong năm nay, ĐT Indonesia đã thi đấu 2 trận trên sân khách ở ASEAN Cup 2026 gặp Timor Leste và Singapore. Tuy nhiên, đó là những cuộc so tài không diễn ra trong dịp FIFA Days.