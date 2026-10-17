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U23 Việt Nam tranh cúp vô địch trị giá 100.000 USD với đối thủ đặc biệt

Thứ Bảy, 10:24, 17/10/2026
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VOV.VN - U23 Việt Nam sẽ tham gia tranh tài tại giải đấu giao hữu quốc tế U23 diễn ra ở Gia Lai trong dịp FIFA Days tháng 11. Đội vô địch giải đấu sẽ nhận được cúp và phần thưởng 100.000 USD.

Đây là giải đấu do VFF phối hợp với Sở VHTTDL Tỉnh Gia Lai và CLB HAGL tổ chức. Bên cạnh U23 Việt Nam, giải có sự góp mặt của ba đội tuyển khách mời gồm U23 Thái Lan, U23 Qatar và U23 Singapore. Bốn đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

u23 viet nam tranh cup vo dich tri gia 100.000 usd voi doi thu dac biet hinh anh 1
Ảnh: CFA. 

Theo kế hoạch dự kiến, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 8/11 để chuẩn bị tham dự giải. Với sự góp mặt của các đội tuyển U23 chất lượng đến từ Đông Nam Á và châu Á, giải đấu là cơ hội để U23 Việt Nam thi đấu cọ xát, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm, hướng tới những mục tiêu tiếp theo, trong đó có vòng loại U23 châu Á 2028.

Với việc hướng đến những mục tiêu xa hơn trong tương lai, dù đây là giải đấu U23 nhưng nòng cốt của U23 Việt Nam sẽ là các gương mặt U21 (sinh năm 2005 trở về sau). 

u23 viet nam tranh cup vo dich tri gia 100.000 usd voi doi thu dac biet hinh anh 2

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Thái Lan trong trận khai mạc lúc 19h00 ngày 10/11. Sau đó gặp U23 Singapore lúc 19h00 ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h00 ngày 14/11.

Về cơ cấu giải thưởng, đội vô địch nhận 100.000 USD cùng Cúp và huy chương vàng; đội xếp thứ nhì nhận 40.000 USD và huy chương bạc; đội xếp thứ ba nhận 20.000 USD và huy chương đồng. Các giải thưởng cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải (2.000 USD), Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (1.000 USD), Thủ môn xuất sắc nhất (1.000 USD) và Tổ trọng tài xuất sắc (1.000 USD).

PV/VOV.VN
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