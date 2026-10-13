Bóng đá Việt Nam thẳng tiến châu lục: Vươn mình từ sức mạnh của cả một hệ thống

Bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục

Không chỉ đội tuyển quốc gia, từ bóng đá nam đến bóng đá nữ, từ futsal đến các đội tuyển trẻ, bóng đá Việt Nam đang tạo nên một bức tranh thành tích rộng khắp. Việc tám đội tuyển giành quyền góp mặt ở các vòng chung kết châu Á trong giai đoạn 2025–2027, theo hồ sơ tổng kết VFF khóa IX, là dấu ấn phản ánh chiều sâu phát triển của bóng đá nước nhà.

Một thành tích có thể nói lên nhiều điều...

Trong bóng đá, người hâm mộ thường ghi nhớ một bàn thắng quyết định, một trận chung kết nghẹt thở hoặc một chiếc cúp vô địch. Nhưng để đánh giá sự phát triển của cả một nền bóng đá, đôi khi những con số ít hào nhoáng hơn lại có ý nghĩa đặc biệt. Tám đội tuyển giành quyền tham dự các vòng chung kết châu Á là một ví dụ.

Bóng đá Việt Nam vươn tầm châu lục

Theo hồ sơ tổng kết nhiệm kỳ IX, danh sách ấy trải rộng từ đội tuyển nam, đội tuyển nữ, futsal nam, futsal nữ đến U23 nam, U20 nữ, U17 nam và U17 nữ. Tám đội tuyển, nhiều cấp độ, lực lượng khác nhau... nhưng cùng hướng tới một điểm đến: sân chơi châu lục.

Sự hội tụ ấy là dấu hiệu quan trọng của năng lực cạnh tranh trên diện rộng. Bởi một đội tuyển mạnh có thể xuất hiện nhờ một thế hệ tài năng. Còn khi nhiều đội tuyển cùng đạt được mục tiêu quốc tế, câu chuyện cần được nhìn nhận từ hệ thống đào tạo, tổ chức thi đấu, phát hiện tài năng và công tác chuẩn bị lực lượng.

Những dấu ấn đáng chú ý

Điều đáng chú ý trong tài liệu nhiệm kỳ là chất lượng các chiến dịch vòng loại của những đội tuyển trẻ. U17 nam Việt Nam được ghi nhận với thành tích toàn thắng năm trận, ghi 30 bàn và không để thủng lưới. Trong khi đó, U23 nam vượt qua vòng loại bất bại, giữ sạch lưới. Những chiến dịch của U20 nữ, U17 nữ cũng được ghi nhận với khả năng tổ chức phòng ngự hiệu quả. Đội tuyển nữ quốc gia tiếp tục duy trì sự hiện diện ở sân chơi hàng đầu châu lục.

Những kết quả này cho thấy mục tiêu giành quyền dự vòng chung kết không chỉ đến từ sự may mắn của một vài trận đấu. Đằng sau mỗi tấm vé là quá trình chuẩn bị chuyên môn, lựa chọn nhân sự, xây dựng lối chơi và tổ chức các đợt tập trung đội tuyển.

U17 Việt Nam tập luyện

Bóng đá hiện đại không có chỗ cho cách làm tùy hứng nếu muốn duy trì kết quả ổn định. Từ việc xây dựng kế hoạch thi đấu, phối hợp với các câu lạc bộ, chuẩn bị lực lượng cho tới đảm bảo điều kiện tập huấn, công việc của liên đoàn và ban huấn luyện đều có vai trò trong thành tích cuối cùng. Một thế hệ vàng là đáng quý, nhiều thế hệ kế thừa còn quý hơn

Lịch sử bóng đá Việt Nam đã chứng kiến những thế hệ xuất sắc tạo nên các chiến tích đáng nhớ. Nhưng bài học lớn nhất của phát triển bóng đá không phải là chờ đợi thế hệ vàng tiếp theo xuất hiện. Đó phải là xây dựng môi trường để tài năng liên tục được phát hiện và trưởng thành. Thành công của U17, U20, U23 và các đội tuyển quốc gia trong cùng một giai đoạn mở ra cơ hội hình thành sự kế thừa tương đối liên tục.

Một cầu thủ U17 hôm nay có thể trở thành trụ cột U20 sau vài năm. Một cầu thủ U23 trưởng thành từ những giải đấu khu vực có thể bước lên đội tuyển quốc gia với kinh nghiệm và bản lĩnh tốt hơn.

Tuy nhiên, sự chuyển tiếp ấy không tự động diễn ra. Nếu các tài năng trẻ không được thi đấu thường xuyên ở câu lạc bộ, không được đào tạo có hệ thống và không được rèn luyện trong môi trường cạnh tranh đủ cao, thành công ở cấp độ trẻ sẽ khó chuyển thành sức mạnh của đội tuyển quốc gia. Bởi vậy, tám tấm vé không nên được nhìn nhận như đích đến, mà như một cơ hội để nâng chuẩn phát triển.

Thành quả từ một tầm nhìn dài hạn

Trong nhiệm kỳ IX, VFF tiếp tục triển khai các chương trình đào tạo huấn luyện viên, phát triển bóng đá trẻ, phối hợp với FIFA và AFC về nhận diện tài năng, đồng thời duy trì hệ thống giải trẻ ở nhiều cấp độ. Đây là những hoạt động không trực tiếp ghi bàn hay giành chiến thắng, nhưng tạo điều kiện cho các đội tuyển cạnh tranh tốt hơn. Và đó cũng là điểm cần nhấn mạnh khi đánh giá năng lực điều hành một liên đoàn bóng đá.

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Không chỉ tổ chức thành công một giải đấu. Không chỉ lựa chọn đúng một huấn luyện viên. Mà còn phải xây dựng hệ thống đủ sức phục vụ nhiều đội tuyển, trong nhiều năm và với những mục tiêu khác nhau. Sự hiện diện của tám đội tuyển ở các vòng chung kết châu Á, nếu được tiếp tục duy trì, sẽ là một trong những thước đo quan trọng nhất về tính bền vững của quá trình phát triển.

Từ việc có mặt đến khát vọng cạnh tranh đỉnh cao

Dẫu vậy, cần phân biệt rõ hai khái niệm: đủ sức giành quyền tham dự và đủ sức cạnh tranh chức vô địch. Các đội tuyển Việt Nam có thể vượt qua nhiều đối thủ trong những chiến dịch vòng loại, nhưng khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu Á vẫn là thử thách lớn. Muốn tiến xa hơn, bóng đá Việt Nam cần tiếp tục nâng cao chất lượng cầu thủ, tăng cơ hội thi đấu quốc tế, đầu tư khoa học thể thao và cải thiện chất lượng các giải trong nước.

Đó cũng là thước đo dành cho nhiệm kỳ tiếp theo của VFF. Bởi một nền bóng đá phát triển không thể chỉ hài lòng với việc thường xuyên góp mặt ở châu Á. Mục tiêu xa hơn phải là cạnh tranh sòng phẳng với những đối thủ mạnh nhất.

Tám tấm vé có thể được ghi nhận trong một bản tổng kết nhiệm kỳ. Nhưng ý nghĩa lớn hơn của chúng là thông điệp: bóng đá Việt Nam đang nỗ lực phát triển bằng sức mạnh của nhiều đội tuyển, nhiều thế hệ và cả một hệ thống, chứ không chỉ trông chờ vào ánh sáng của một vài ngôi sao.