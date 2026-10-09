HLV Nhật Bản lập cột mốc chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam

HLV Okiyama Masahiko cùng U17 nữ Việt Nam lập cột mốc lịch sử

U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana ở lượt trận thứ hai bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam. Chia sẻ với truyền thông sau trận đấu, HLV Okiyama Masahiko tiết lộ ban huấn luyện đã xác định mục tiêu ghi 20 bàn thắng ngay từ trước khi bóng lăn.

HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Chúng tôi đã giành chiến thắng. Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Vì sao tôi đặt ra con số ấy? Đó là bởi vì trong lịch sử, chiến thắng đậm nhất của bóng đá Việt Nam là 16 bàn, đó là thắng lợi của ĐT nữ Việt Nam trước Maldives tại Vòng loại giải bóng đá nữ châu Á 2022. Trước đó, U17 nữ Kyrgyzstan cũng đã thắng với tỷ số 18 bàn nên chúng tôi muốn hơn một chút. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử”.

HLV Okiyama Masahiko giúp U17 nữ Việt Nam thắng 20-0 trước U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana (Ảnh: VFF).

Để hoàn thành mục tiêu, U17 nữ Việt Nam phải vượt qua khoảng thời gian gặp khó khăn trong khâu dứt điểm. Sau khi liên tiếp ghi bàn ở đầu trận, các cầu thủ có giai đoạn bỏ lỡ nhiều cơ hội do những pha xử lý cuối cùng chưa hiệu quả.

HLV Okiyama Masahiko cho biết: “Ở khoảng từ phút 30 tới hơn 12 phút sau đó, các cầu thủ chúng tôi dứt điểm nhưng không thành bàn thắng. Ở giờ nghỉ, tôi có hỏi về tình trạng thể lực của các bạn nhưng không cầu thủ nào bị suy giảm thể lực, lý do các bạn chưa ghi được bàn là do chuyền lỗi hoặc chuyền bóng quá phức tạp”.

Bên cạnh đó, HLV Okiyama Masahiko đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò trong những thời điểm trận đấu bị gián đoạn do thời tiết. Ban huấn luyện đã liên tục động viên các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp và thời gian tạm dừng, qua đó giúp toàn đội duy trì sự tập trung để hoàn thành mục tiêu.

Ở trận đấu này, Trương Khánh Chi gây ấn tượng khi ghi 6 bàn thắng. Chia sẻ sau màn trình diễn nổi bật, tiền đạo của U17 nữ Việt Nam bày tỏ niềm vui và dành tặng những bàn thắng cho người thân, đồng đội.

Khánh Chi cho biết: “Tôi rất vui khi ghi được nhiều bàn thắng. Tôi xin dành tặng 1 bàn thắng cho đồng đội bị chấn thương. Tháng 10 cũng là tháng sinh nhật của mẹ tôi và tôi dành một bàn thắng để tặng mẹ”.

Chiến thắng 20-0 không chỉ giúp U17 nữ Việt Nam hoàn thành mục tiêu ghi bàn mà còn tạo lợi thế về hiệu số trong cuộc đua tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027.