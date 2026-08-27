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Cổ động viên TP.HCM vỡ òa cảm xúc sau chuyến đi “tàu lượn” ở chung kết ASEAN Cup

Thứ Năm, 05:12, 27/08/2026
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VOV.VN - Vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á. Cùng với người dân cả nước, cổ động viên bóng đá tại TP.HCM đã có một đêm tràn đầy cảm xúc.

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cũng là lúc bữa tiệc đầy cảm xúc tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM) bắt đầu. Mọi người cùng nhau hô vang “Việt Nam vô địch”, “Việt Nam - Hồ Chí Minh” không ngớt. Tiếng trống, tiếng kèn cùng những tiếng reo hò vang lên khắp nơi, tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt.

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Vỡ òa cảm xúc khi chúng ta là nhà vô địch

"Không khí rất sôi động và tràn đầy nhiệt huyết. Tất cả mọi người đều dành sự nhiệt huyết cho các cầu thủ cho nên mình mới đến đây. Thật sự là không có đất nước nào người dân dành tình yêu lớn cho bóng đá như Việt Nam", chị Nguyễn Thị Thanh, một CĐV cho biết.

Dù trận chung kết diễn ra lúc 20h nhưng tầm 17h, đông đảo CĐV TP.HCM đã có mặt tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Thử thách đầu tiên cho các CĐV chính là cơn mưa lớn bất ngờ trước giờ bóng lăn khoảng một giờ. Nhưng điều đó không thể ngăn được sắc đỏ phủ kín Phố đi bộ.

Thử thách tiếp theo có lẽ chính là việc Văn Vĩ chấn thương, tuyển Việt Nam nhận bàn thua sớm, đỉnh điểm là khi Thái Lan có cơ hội mười mươi trên chấm phạt đền ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, niềm tin của các CĐV đã được đền đáp xứng đáng khi cầu thủ Thái Lan đá hỏng phạt đền rồi dường như ngay lập tức chúng ta có bàn thắng gỡ hòa 1-1.

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Các cổ động viên tại TP.HCM đã được trải nghiệm một chuyến tàu lượn cảm xúc

Những phút sau đó, dù có chút lo lắng khi người Thái lại vươn lên nhưng tất cả đều tin tưởng thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ vượt qua thử thách. Để rồi tất cả lại vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam kết thúc trận đấu với tỷ số 2-2 ở lượt về, vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2, bảo vệ thành công ngôi vương.

"Chúng ta bị áp lực rất lớn, chơi trên sân nhà nên hơi bị "cứng", nhiều tình huống chưa tốt, chưa đúng với khả năng. Điều mình và mọi người mong muốn là các cầu thủ giữ đúng phong độ và cuối cùng chúng ta đã vô địch. Cảm xúc của mình rất hạnh phúc vì những năm gần đây thể thao nước ta đã có sự tiến bộ", anh Nguyễn Thanh Văn nói.

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Các tuyến đường tại TP.HCM đến nửa đêm vẫn rất đông đúc

Đêm 26/8, sắc đỏ phủ kín Phố đi bộ Nguyễn Huệ và sau đó là các tuyến đường ở khu vực trung tâm. Dòng người với kèn, trống, cờ đỏ sao vàng… liên tục di chuyển và hô vang “Việt Nam vô địch”. Bữa tiệc kéo dài đến gần sáng dù đang là ngày giữa tuần. Cảm ơn món quà mà thầy trò HLV Kim Sang-sik đã dành cho tất cả CĐV cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng

Hà Khánh-Hoàng Minh - CTV Thanh Vy/VOV-TP.HCM
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