CĐV cuồng nhiệt ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam
VOV.VN - Với tỷ số hòa 2-2 trong trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình tối 26/8, ĐT Việt Nam một lần nữa lên ngôi vô địch ASEAN Cup. Ngay sau trận đấu, cổ động viên Việt Nam đã đổ ra đường ăn mừng chiến tích này của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Nhận định Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Sau chiến thắng 2-0 trước người Thái ở chung kết lượt đi ngay tại Rajamangala, ĐT Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa làm nên lịch sử tại ASEAN Cup 2026. Nhưng trong bóng đá, chức vô địch chỉ thực sự thuộc về bạn khi tiếng còi mãn cuộc vang lên.
Hai bàn thắng của Hai Long và Quang Hải ở trận chung kết lượt đi làm thay đổi hoàn toàn cán cân tâm lý. ĐT Việt Nam giờ đây có thể chơi thứ bóng đá chậm rãi, chắc chắn và sẵn sàng trừng phạt Thái Lan khi họ nóng vội.
Nhưng chính cái “lợi thế đẹp như mơ” ấy lại chứa đựng một cái bẫy vô hình. Chỉ cần một bàn thua sớm, mọi toan tính sẽ bị xé toang. Và Mỹ Đình lập tức biến thành sân khấu của sự căng thẳng.
Tại Rajamangala, ĐT Việt Nam đã cho thấy sự lì lợm đáng nể. Dù bị ép sân trong hiệp một, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn đứng vững nhờ phong độ xuất thần của thủ thành Lê Giang Patrik và sự kỷ luật trong khối đội hình.
Nhưng quan trọng hơn cả, trận đấu đó chứng minh một điều rằng ĐT Việt Nam không cần cầm bóng nhiều để thắng trận lớn. Có thể thấy, Thái Lan kiểm soát bóng, Việt Nam kiểm soát thời điểm.
Không còn đường lùi, Thái Lan buộc phải lao lên như một canh bạc cuối cùng ở màn tái đấu tại Mỹ Đình. Voi chiến cần ít nhất 2 bàn để gỡ hòa và nếu muốn lật ngược thế cờ, con số đó còn phải lớn hơn nữa.
Vấn đề nằm ở chỗ, càng dâng cao đội hình, Thái Lan càng dễ để lộ khoảng trống. Và Việt Nam thì đã quá quen với việc khai thác những khoảng trống như vậy.
HLV Anthony Hudson có trong tay những cái tên đủ sức tạo đột biến như Sarach Yooyen hay Patrik Gustavsson, nhưng sự ổn định lại là câu chuyện khác. Trận thua Singapore ở bán kết từng cho thấy một Thái Lan không còn “bất khả xâm phạm” như giai đoạn đầu giải đấu.
Thậm chí, chính việc tập trung khóa chặt Xuân Son ở chung kết lượt đi lại vô tình mở ra không gian cho những cái tên khác như Hai Long hay Đình Bắc.
ĐT Việt Nam đang sở hữu thứ mà mọi đội bóng đều thèm khát trong một trận chung kết là quyền được lựa chọn cách chơi.
Không cần vội, không cần mạo hiểm, thậm chí có thể “nhường” thời gian cho đối thủ tự mắc sai lầm. Sơ đồ 3-4-3 linh hoạt chuyển sang 5-4-1 khi phòng ngự của HLV Kim Sang Sik đang trở thành công thức quen thuộc: chặt chẽ, thực dụng nhưng hiệu quả đến lạnh lùng.
Chuỗi 25 trận bất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik không phải con số để trang trí. Nó là nền tảng tâm lý, là thứ khiến ĐT Việt Nam bước vào trận đấu này với sự lạnh lùng đáng sợ.
Và khi sự lạnh lùng ấy đặt trong không khí tại “chảo lửa” Mỹ Đình – nơi từng chứng kiến nhiều khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam – cảm giác “cửa vô địch” càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Việt Nam vs Thái Lan ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Việt Nam vs Thái Lan thuộc khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình.
Bình luận Việt Nam - Thái Lan chung kết ASEAN Cup 2026: Đình Bắc tỏa sáng?
VOV.VN - Bình luận và nhận định trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8: Đình Bắc tỏa sáng ở sân vận động Mỹ Đình.
ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan
VOV.VN - ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hành động đẹp với CĐV nhí Việt Nam
VOV.VN - Chủ tịch FIFA Gianni Infantino hành động đẹp với CĐV nhí Việt Nam khi có mặt trên khán đài theo dõi trận đấu chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình tối 26/8.
HLV Kim Sang Sik nói gì khi ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026?
VOV.VN - Toàn cảnh họp báo sau trận Việt Nam 2-2 Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với sự tham dự của HLV Kim Sang Sik và HLV Anthony Hudson tại sân vận động Mỹ Đình diễn ra tối 26/8.
ĐT Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026 sau trận hòa ở chung kết lượt về với Thái Lan bằng tỷ số 2-2. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đăng quang với tổng tỷ số 4-2.
Ngày sau trận đấu kết thúc, các cổ động viên Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước đã đổ xuống đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Quang Sáng/VOV-Tây Nguyên thông tin: Khoảnh khắc trận đấu khép lại với chiến thắng của đội tuyển Việt Nam, Quảng trường Lâm Viên Đà Lạt (Lâm Đồng) như bừng lên giữa màn mưa lạnh. Người dân và du khách đồng loạt đứng bật dậy, reo hò, giơ cao hai tay; những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, thậm chí những chiếc ghế nhựa cũng được nâng lên trong niềm vui phấn khích. Áo mưa đủ màu, những chiếc ô ướt sũng hòa vào dòng người đang nhảy múa, cổ vũ trước màn hình lớn. Mưa vẫn rơi, gió lạnh vẫn tràn qua quảng trường, nhưng lúc ấy dường như chẳng còn ai để ý đến cái rét của Đà Lạt. Chỉ còn niềm vui chiến thắng vỡ òa và sắc đỏ Việt Nam rực lên giữa đêm mưa phố núi.
Phóng viên Hoàng Minh/VOV TPHCM thông tin: Sau khi Việt Nam giành chức vô địch lần thứ 4 giải đấu, các cổ động viên tại TP.HCM đã vỡ òa sung sướng, đổ ra đường ăn mừng.
Phóng viên Thành Công/VOV.VN cho biết: Ngay sau trận đấu, tại phố Đại Cồ Việt (Hà Nội), không khí người hâm mộ ra đường ăn mừng chức vô địch của ĐT Việt Nam đang diễn ra rất sôi động.
Phóng viên Thái Bình/VOV-Tây Nguyên cho biết: Sau chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan, Quảng trường 2/4 ở Nha Trang trở nên náo nhiệt với dòng người đổ xuống đường ăn mừng. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, tiếng reo hò và tiếng còi xe tạo nên bầu không khí sôi động.
Nhiều du khách nước ngoài tỏ ra hào hứng, thích thú khi lần đầu được chứng kiến cảnh người Việt Nam “đi bão”. Họ chăm chú quan sát, quay video và chụp ảnh để lưu lại khoảnh khắc đặc biệt. Sự cuồng nhiệt, đoàn kết và niềm tự hào của người hâm mộ Việt Nam khiến các du khách vô cùng ấn tượng.
Phóng viên Hà Phương/VOV.VN thông tin cho biết: Ngay sau trận đấu, khu vực gần sân vận động Mỹ Đình đang rất sôi động với các hoạt động mừng chiến thắng và chức vô địch của ĐT Việt Nam.
Không khí quanh sân Mỹ Đình càng náo nhiệt. Hàng dài xe máy, ô tô nhích từng chút giữa dòng người đông nghịt; tiếng còi xe hòa lẫn tiếng kèn cổ động và những tiếng reo vang. Có thời điểm các tuyến đường dẫn ra khỏi khu vực sân vận động ken đặc phương tiện, nhưng thay vì sốt ruột, nhiều người tranh thủ giơ cao cờ, bật đèn điện thoại, vẫy tay và chia sẻ niềm vui với những người xa lạ bên cạnh. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên các dòng xe nối dài.
Các phóng viên Nam Trang-Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên thông tin: Đã xảy ra tắc đường cục bộ tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn vì rất đông người dân đổ ra đường đi bão chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tiếng kèn trống cùng tiếng phương tiện tạo nên một khung cảnh náo nhiệt chưa từng thấy.
Pháo hoa, tiếng kèn, trống và cờ đỏ sao vàng đã làm không khí tại trung tâm phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thêm rộn ràng.
PV Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL thông tin: Sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người tập trung tại quảng trường Phan Ngọc Hiển theo dõi đã đổ ra các tuyến đường lớn ở trung tâm tỉnh Cà Mau thuộc phường An Xuyên và Tân Thành ăn mừng chiến thắng của đội tuyển. Dòng người tập trung nhiều trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, Phan Ngọc Hiển, Lý Thường Kiệt,...
Phóng viên Phạm Hải/VOV-ĐBSCL thông tin: Ngay sau tiếng còi kết thúc trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan với tỷ số hòa 2-2 trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, chung cuộc hai lượt trận đội tuyển Việt Nam thắng đội tuyển Thái Lan với tỷ số 4-2. Trên nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm tại Cần Thơ, hàng ngàn người đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Cờ đỏ sao vàng, tiếng hò reo, tiếng kèn và dòng người đổ về các tuyến đường trung tâm để chúc mừng nhà đội tuyển Việt Nam.
Dù không có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, người hâm mộ Cần Thơ vẫn hướng về đội tuyển bằng nhiều cách, cùng chia sẻ niềm vui trong khoảnh khắc các cầu thủ nâng cao chiếc cúp vô địch.
Anh Nguyễn Văn Tùng, cổ động viên tại Cần Thơ cho biế, rất vui và tự hào khi chứng kiến đội tuyển Việt Nam thi đấu bản lĩnh. Dù chỉ theo dõi trận đấu qua màn hình, anh Tùng cho rằng cảm xúc của người hâm mộ tại Cần Thơ không khác nhiều so với những cổ động viên có mặt trên sân Mỹ Đình. “Được chứng kiến đội tuyển Việt Nam nâng cúp là cảm xúc rất khó diễn tả. Chúng tôi ở Cần Thơ nhưng trái tim luôn hướng về đội tuyển. Nếu có cơ hội, tôi chỉ ước một lần được ra sân Mỹ Đình để trực tiếp cổ vũ và cùng các cầu thủ ăn mừng chiến thắng”, anh Nguyễn Văn Tùng chia sẻ.
Trong khi đó, anh Bùi Quốc An - một người hâm mộ khác, cho rằng, khoảnh khắc đội tuyển nâng cao chiếc cúp vô địch là hình ảnh đặc biệt mà người yêu bóng đá Việt Nam luôn mong chờ.
PV Dương Đình Tuấn-Nam Trang/VOV Tây Nguyên: Đến 22 giờ 15, biển người mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam đã tràn ngập các tuyến phố chính của đô thị Buôn Ma Thuột. Hiện các tuyến phố chính tại Buôn Ma Thuột đã kẹt cứng, xe máy, ô tô, người đi bộ đều đứng tại chỗ để ăn mừng đội chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.
PV Hồng Phương/VOV-ĐBSCL: Ngay tại Cần Thơ, từ trước khi trận đấu diễn ra cho đến giây phút giành chiến thắng, cổ động viên đã chuẩn bị sẵn sàng cờ Tổ quốc, kèn, loa để ăn mừng từng giây phút một. Hiện trên mọi nẻo đường, người dân đổ ra đường cùng nhau chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Một Tây Đô rực cháy cùng người dân các tỉnh/thành đêm nay.
PV Thành Long/VOV-Miền Trung thông tin: Lúc này tại thành phố Đà Nẵng, người dân đổ ra đường mừng chiến thắng rất sôi động. Những con phố đông người hâm mộ với cờ đỏ sao vàng rực rỡ.
Các phóng viên Hải Nam-Hà Phương-Đinh Trung/VOV.VN thông tin: Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội như Điện Biên Phủ, Độc Lập, Hoàng Văn Thụ rộn ràng tiếng hò reo và cờ đỏ sao vàng, khi người dân đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của đội nhà. Lựa lượng chức năng đã có mặt để điều tiết, không xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Phóng viên Thanh Thắng/VOV-Miền Trung thông tin: Khoảng 23 giờ 10 phút, trên đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn rất đông người dân ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Tiếng reo sôi nổi. Có thời điểm giao thông tắc cục bộ, lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời điều tiết và đảm bảo lưu thông.
PV Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung: Lúc này, không khí tại Quảng trường Hồ Chí Minh, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị đang diễn ra rất sôi động và hào hứng.
PV Hoàng Minh/VOV-TP.HCM: Sau khi đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch Đông Nam Á lần thứ 4, hàng vạn cổ động viên tại TP.HCM đã đổ xuống các con hẻm tại trung tâm Thành phố để ăn mừng chiến thắng của đội nhà.
PV Nam Trang/VOV-Tây Nguyên thông tin: 22h40 phút đêm, không khí tại các ngả đường trung tâm Buôn Ma Thuột vẫn kẹt cứng và vang dền tiếng kèn, trống. Nhiều người còn mang cả nồi, xoong ra đường để góp thêm âm thanh mừng chiến thắng.
Phóng viên Lê Hải/VOV.VN thông tin: Tại Thanh Hóa, các cổ động viên đổ ra đường ngay sau trận đấu kết thúc để chung vui với chức vô địch của ĐT Việt Nam.
PV Minh Châu/VOV.VN thông tin: Sau tiếng còi mãn cuộc, hàng vạn người dân Nghệ An, đặc biệt tại khu vực trung tâm thành phố Vinh cũ, đã đổ ra các tuyến đường lớn để ăn mừng chức vô địch AFF Cup lần thứ hai liên tiếp của đội tuyển Việt Nam.
Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, thuộc thành phố Vinh cũ, nay là phường Trường Vinh, ngay sau khi trận chung kết khép lại, hàng nghìn người hâm mộ mang theo cờ đỏ sao vàng, kèn, trống đổ về các tuyến đường chính và khu vực các vòng xuyến lớn. Tiếng hò reo, tiếng còi xe cùng sắc đỏ rực rỡ phủ kín nhiều tuyến phố, tạo nên không khí náo nhiệt kéo dài. Người dân xứ Nghệ cùng hòa chung niềm vui, tự hào trước chiến thắng thuyết phục của đội tuyển Việt Nam trước đối thủ Thái Lan, cùng nhau ăn mừng và tận hưởng khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam.
Tại quê nhà tuyển thù Đình Bắc và Xuân Mạnh cùng nhiều vùng quê khắc tại tại Nghệ An, không khí ăn mừng cũng diễn ra náo nhiệt. Trước không khí sôi động, cuồng nhiệt của người hâm mộ, Công an tỉnh Nghệ An huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tăng cường lực lượng, tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm khi điều khiển phương tiện như chạy quá tốc độ; lạng lách, đánh võng; nẹt pô; chở quá số người quy định; không đội mũ bảo hiểm và các hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo đảm an toàn cho người dân trong quá trình di chuyển và ăn mừng chiến thắng của
Phóng viên Phi Long/VOV.VN cho biết: Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc, nhiều tuyến đường trung tâm phường Việt Trì (Phú Thọ), người hâm mộ đổ ra đường cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Hàng nghìn cổ động viên tỉnh Phú Thọ đang đổ xuống đường, mang theo cờ đỏ sao vàng, băng rôn và kèn, cùng nhau hô vang những khẩu hiệu chúc mừng đội tuyển.
Ghi nhận tại khu vực quảng trường trung tâm Việt Trì, đường Hùng Vương, Nguyễn Tất Thành… không khí ăn mừng diễn ra vô cùng náo nhiệt. Nhiều gia đình chở theo trẻ nhỏ hòa vào dòng người cổ vũ náo nhiệt. Lực lượng chức năng được triển khai tại những tuyến đường đông người để điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh và nhắc nhở người dân giữ gìn trật tự, không phóng nhanh, vượt ẩu. Chức vô địch ASEAN Cup 2026 tiếp tục nối dài những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá Việt Nam, đồng thời tạo nên một đêm ăn mừng đặc biệt trên khắp cả nước.
Phóng viên Tiến Dũng – Văn Giang/VOV.VN thông tin: Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng nghìn người dân tại tỉnh Bắc Ninh cùng các phương tiện mang theo những lá cờ đỏ sao vàng, băng rôn và kèn đổ về các tuyến phố trung tâm phường Võ Cường, phường Kinh Bắc, tạo nên bầu không khí lễ hội sôi động sau khi đội tuyển Việt Nam dành chiến thắng. Trên những tuyến phố trung tâm các bạn trẻ mang theo cờ đỏ sao vàng, đồng thanh hô lớn "Việt Nam vô địch".
Nhà báo Hải Sơn/VOV-Tây Nguyên: Không khí tại ngã 6, thành phố Buôn Ma Thuột rất tấp nập với hàng ngàn người reo hò cổ vũ chức vô địch của thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Phóng viên Đinh Trung-Hà Phương/VOV.VN thông tin: Tại khu vực các tuyến phố trung tâm Hà Nội, hàng vạn người hâm mộ đổ ra đuờng ăn mừng chiến thắng. Tại thời điểm 23h45, các tuyến phố vẫn chật kín người hâm mộ cổ vũ.
Tại khu vực sân vận động Mỹ Đình, do rất đông phương tiện tham gia giao thông và người hâm mộ cổ vũ nên việc di chuyển tại khu vực này khá vất vả.
PV Lê Hiếu/VOV-Miền Trung thông tin: Tại thành phố Huế, không khí đang rất sôi động khi đông đảo người dân đổ ra các tuyến đường để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Trên nhiều tuyến phố trung tâm, người dân mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng dòng xe di chuyển qua các tuyến đường. Tiếng reo hò, tiếng còi xe và những tiếng chúc mừng chiến thắng tạo nên không khí náo nhiệt. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ cùng xuống đường chia sẻ niềm vui và cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam.
Do lượng người và phương tiện tăng cao, tại một số tuyến đường và khu vực trung tâm thành phố xuất hiện tình trạng ùn tắc cục bộ. Lực lượng Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng đã có mặt tại những điểm đông người, tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện, nhắc nhở người dân chấp hành quy định giao thông, hạn chế tập trung quá đông tại một khu vực.
Phóng viên Hà Khánh/VOV-TP.HCM phản ánh không khí ăn mừng chiến thắng của các cổ động viên tại TP.HCM tại khu vực đường Đồng Khởi, Nhà hát Thành phố.
Ngay sau trận đấu, các cổ động viên Việt Nam trên khắp cả nước đã đổ ra đường ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup 2026 của ĐT Việt Nam. Phản ánh không khí ăn mừng chiến thắng của nhóm phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam và các phóng viên thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) ở trong và ngoài nước.
Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Việt Nam vs Thái Lan ASEAN Cup 2026
VOV.VN - Dự đoán kết quả và đội hình ra sân trận Việt Nam vs Thái Lan thuộc khuôn khổ chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình.
Nhận định Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026: Thời khắc lịch sử
VOV.VN - Nhận định Việt Nam vs Thái Lan chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.
Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/8: ĐT Việt Nam đấu Thái Lan
VOV.VN - Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá Việt Nam hôm nay 26/8: ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan đối đầu ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026.
Bình luận Việt Nam - Thái Lan chung kết ASEAN Cup 2026: Đình Bắc tỏa sáng?
VOV.VN - Bình luận và nhận định trận lượt về chung kết ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Thái Lan diễn ra vào lúc 20h00 ngày 26/8: Đình Bắc tỏa sáng ở sân vận động Mỹ Đình.